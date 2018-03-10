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Motorola'dan şok karar: Moto X5 iptal edildi

Motorola'nın genel merkezi Chicago'da sular durulmuyor. İşten çıkarmaların ardından şimdi de Motorla Moto X5'in piyasaya sürülmeyeceği ortaya çıktı. Gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
2,5b
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16
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli Motorola şu sıralar oldukça zor bir dönemden geçiyor. Genel merkezdeki mühendislik ekibinde yaşanan işten çıkarmalardan sonra, dev şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonu Motorla Moto X5'i iptal ettiği ortaya çıktı. Bu yıl piyasaya çıkacak Moto X5'le ilgili basında birçok sızıntı yer almış ve cihazın oldukça cazip bir seçenek olacağı konuşulmuştu.

Pazar payı düşen Motorola'yı zor bir dönem bekliyor

Ortaya çıkan gelişme sonrasında, Motorola'nın bundan böyle E (bütçe), G (orta seviye) ve Z (premium) serisi telefonlara odaklanacağı belirtiliyor. Bu haber, geçtiğimiz Eylül ayında çıkan ve oldukça dikkat çeken Moto X4'ün daha gelişmiş bir modelini bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. Teknoloji kulislerinde, 190 kişinin işine son veren Motorola'nın küçülmeye gittiği ve kâr sağlayacağına inandıkları ürünlere yöneleceği konuşuluyor.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"
Lenovo, geleceği pek de parlak görünmeyen Motorola'yı, Google'dan tam 2.9 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. 90'ların ortalarından bu yana cep telefonu sektörüne öncülük eden Motorola'nın bu çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağını ise zaman gösterecek.

https://www.neowin.net/news/motorola-reportedly-cancels-moto-x5-its-chicago-engineering-team-faces-layoffs?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29 Yorum Yaz
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Brky 1 yıl en beğenilen
Bu tasarımla isabet olmuş
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orientem 1 yıl
Ben yönetici olsam o kadar kişiden geçtikten sonra karşıma bunu getirseler ben de kovardım 190 kişi.
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Johan Elmander 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İptal olan moto x5 in gerçek ve düzgün fotoğrafı. Haberdeki saçma fotoğrafı boşverin.
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UnicornKnight 1 yıl Johan Elmander
eee fark nerede? sizin paylaştığınız görselde "çentik" denen anormalliğin her iki yanında yer alan bildirim alanını tıpkı uzun yıllar önceki Android sürümlerinde olduğu gibi (4.4 Kitkat öncesi yanlış anımsamıyorsam) şeffaf değil de koyu renk bırakmışlar. İki görsel arasındaki yegane fark bu; hakeza cihaz haber görselindeki ile birebir aynı cihaz, çentik birebir aynı çentik.
MEH
1 Yanıt Yanıtla +1
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serazen 1 yıl
lenovo olaabilecek en buyuk hatayı telefon olayını motorolaya bırakarak yaptı.p70 p1 p2 ıle yakaldığı başarı ıle gözlerini fazla yukarı dikti ve telefon işini mototolaya bıraktı. k8note ,phab, zuk gibi muhteşem alternatif telefonları türkiyeye sokmadı bıle,phab serisinin lenovo türkiye sayfasında hala tanıtımının olduuğundan bahsetmıyorum bıle.yanlış kararlar yanlış hamleler biri aşa inerken öbürünüde mutlaka aşa çeker.
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OverClocK1ng 1 yıl
"90'ların ortalarından bu yana cep telefonu sektörüne öncülük eden Motorola'nın bu çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağını ise zaman gösterecek."
Zaman falan değil, salaklık gösterecek. Salak salak stratejiler izleyeceklerine
Xiaomi yi taklit etsinler, kurtulurlar. Yok aynı bildiklerini okurlarsa aynı şekilde gider...
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hazarRS 1 yıl
Adamlar zaten çentik olayının mantığını bile anlamamış ki! İsabet olmuş çıkmaması.
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Artunç 1 yıl
Motorola'nın işi pek kolay görünmüyor. Lenovo'nun da isabetli bir yatırım yaptığını söylemek zor. Microsoft'ta Nokia'yı satın aldığında bir ümitlenmiştim acaba Nokia toparlar mı diye ama şimdilik deyim yerindeyse debelenip duruyor. Herhangi bir ilerleme kaydedemedi yani. Lenovo-Motorola ilişkisi bakalım nereye varacak? Şimdilik iyiye gidişten bahsetmek mümkün değil..
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ertrk6 1 yıl
Abi iyiki çıkmamış vallahi o kadar çentikli şey gördük kötü dedikte bu nedir cidden :DD
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zolzauza 1 yıl
Şu çentik benden bile çirkin :)
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lapatid 1 yıl
motorola tasarım işini halletmedikçe piyasaya çıkmasın
lenovoya satılmadan öncr google bünyesindeyken droid maxx gibi orjinal bir tasarım diline sahipti
lenovoya satıldıktan sonra üretim kalitesi tasarım anlayışı çok düştü
lenovonun elinde patlayacak motorola
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intel7mix 1 yıl
Çentik olayı bitmeli. Her cihaz çentikten geçilmiyor
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orientem 1 yıl
Ben yönetici olsam o kadar kişiden geçtikten sonra karşıma bunu getirseler ben de kovardım 190 kişi.
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