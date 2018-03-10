Motorola'dan şok karar: Moto X5 iptal edildi

Teknoloji Editörü
ABD merkezli Motorola şu sıralar oldukça zor bir dönemden geçiyor. Genel merkezdeki mühendislik ekibinde yaşanan işten çıkarmalardan sonra, dev şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonu Motorla Moto X5'i iptal ettiği ortaya çıktı. Bu yıl piyasaya çıkacak Moto X5'le ilgili basında birçok sızıntı yer almış ve cihazın oldukça cazip bir seçenek olacağı konuşulmuştu.
Pazar payı düşen Motorola'yı zor bir dönem bekliyor
Ortaya çıkan gelişme sonrasında, Motorola'nın bundan böyle E (bütçe), G (orta seviye) ve Z (premium) serisi telefonlara odaklanacağı belirtiliyor. Bu haber, geçtiğimiz Eylül ayında çıkan ve oldukça dikkat çeken Moto X4'ün daha gelişmiş bir modelini bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. Teknoloji kulislerinde, 190 kişinin işine son veren Motorola'nın küçülmeye gittiği ve kâr sağlayacağına inandıkları ürünlere yöneleceği konuşuluyor.Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"
Lenovo, geleceği pek de parlak görünmeyen Motorola'yı, Google'dan tam 2.9 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. 90'ların ortalarından bu yana cep telefonu sektörüne öncülük eden Motorola'nın bu çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağını ise zaman gösterecek.
https://www.neowin.net/news/motorola-reportedly-cancels-moto-x5-its-chicago-engineering-team-faces-layoffs?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İptal olan moto x5 in gerçek ve düzgün fotoğrafı. Haberdeki saçma fotoğrafı boşverin.
MEH
Zaman falan değil, salaklık gösterecek. Salak salak stratejiler izleyeceklerine
Xiaomi yi taklit etsinler, kurtulurlar. Yok aynı bildiklerini okurlarsa aynı şekilde gider...
lenovoya satılmadan öncr google bünyesindeyken droid maxx gibi orjinal bir tasarım diline sahipti
lenovoya satıldıktan sonra üretim kalitesi tasarım anlayışı çok düştü
lenovonun elinde patlayacak motorola
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2485 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
motorola, motorola moto x5 ve