Motorola'dan şok karar: Moto X5 iptal edildi

ABD merkezli Motorola şu sıralar oldukça zor bir dönemden geçiyor. Genel merkezdeki mühendislik ekibinde yaşanan işten çıkarmalardan sonra, dev şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonu Motorla Moto X5'i iptal ettiği ortaya çıktı. Bu yıl piyasaya çıkacak Moto X5'le ilgili basında birçok sızıntı yer almış ve cihazın oldukça cazip bir seçenek olacağı konuşulmuştu.

Pazar payı düşen Motorola'yı zor bir dönem bekliyor

Ortaya çıkan gelişme sonrasında, Motorola'nın bundan böyle E (bütçe), G (orta seviye) ve Z (premium) serisi telefonlara odaklanacağı belirtiliyor. Bu haber, geçtiğimiz Eylül ayında çıkan ve oldukça dikkat çeken Moto X4'ün daha gelişmiş bir modelini bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. Teknoloji kulislerinde, 190 kişinin işine son veren Motorola'nın küçülmeye gittiği ve kâr sağlayacağına inandıkları ürünlere yöneleceği konuşuluyor.

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Lenovo, geleceği pek de parlak görünmeyen Motorola'yı, Google'dan tam 2.9 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. 90'ların ortalarından bu yana cep telefonu sektörüne öncülük eden Motorola'nın bu çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağını ise zaman gösterecek.

https://www.neowin.net/news/motorola-reportedly-cancels-moto-x5-its-chicago-engineering-team-faces-layoffs?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29