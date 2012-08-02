Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'dan üç sim kart destekli ve QWERTY klavyeli model: Motokey EX117

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'dan üç sim kart destekli ve QWERTY klavyeli model: Motokey EX117
Tam Boyutta Gör
Her ne kadar bazı kesimlerce gerekliliği tartışılsa da LG Mobile'ın ardından üç sim kart girişine sahip cep telefonu hamlesi Motorola'dan geldi. Motorola'nın ''Motokey EX117'' olarak isimlendirdiği cep telefonu, üç sim kart desteği ile dört satır QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.
Facebook'a erişim için kısayol tuşuyla dikkat çeken Motokey EX117, 2.0-inç boyutunda ve 220 x 176 piksel çözünürlüğünde ekrana, FM radyoya, Bluetooth bağlantısına, 3.5 mm kulaklık girişine ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine ev sahipliği yapıyor. Cep telefonuyla beraber 2 GB'lık kart hediye ediliyor.
3G özelliği bulunmayan Motokey EX117, Kanada ve Brezilya pazarlarına giriş yapmış durumda. Kanada'da 85$ fiyat etiketiyle satılan cep telefonunun diğer pazarlara da uğrayıp uğramayacağı kesinlik kazanmış değil.
Motorola'dan üç sim kart destekli ve QWERTY klavyeli model: Motokey EX117
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barbaroscakir 7 yıl
1905_fanatik
bence çöp 3g yok.

Oda olsa bildiğimiz taşınabilir baz istasyonu (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schwartzenius 7 yıl
Nokia'nın 41 mp telefonuna karşılık, 41 SIM Kart girişli telefon cıkarsa şaşmam.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 7 yıl
kırkbeş sim kartlı çıkmadan almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 7 yıl
Maaşallah 4,5,6.. diye gider bu olay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme 7 yıl Huawei Mediapad video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim