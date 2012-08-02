Motorola'dan üç sim kart destekli ve QWERTY klavyeli model: Motokey EX117

Her ne kadar bazı kesimlerce gerekliliği tartışılsa da LG Mobile'ın ardından üç sim kart girişine sahip cep telefonu hamlesi Motorola'dan geldi. Motorola'nın ''Motokey EX117'' olarak isimlendirdiği cep telefonu, üç sim kart desteği ile dört satır QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.



Facebook'a erişim için kısayol tuşuyla dikkat çeken Motokey EX117, 2.0-inç boyutunda ve 220 x 176 piksel çözünürlüğünde ekrana, FM radyoya, Bluetooth bağlantısına, 3.5 mm kulaklık girişine ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine ev sahipliği yapıyor. Cep telefonuyla beraber 2 GB'lık kart hediye ediliyor.

3G özelliği bulunmayan Motokey EX117, Kanada ve Brezilya pazarlarına giriş yapmış durumda. Kanada'da 85$ fiyat etiketiyle satılan cep telefonunun diğer pazarlara da uğrayıp uğramayacağı kesinlik kazanmış değil.

