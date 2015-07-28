Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar
 
Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra ilk kez büyük bir etkinlik düzenledi. 3 farklı şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikte ise Moto X ve Moto G serilerinin yeni modelleri tanıtıldı. Moto X ailesinin yeni modellerine baktığımızda serinin Moto X Style ve Moto X Play adındaki iki yeni model ile güncellendiğini görüyoruz. Bu cihazlardan Moto X Style üst seviye için, Moto X Play ise orta seviye için yarışacak.
Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar
 
Moto X Play 
İlk olarak Moto X Play modelinden başlayacak olursak akıllı telefonun sunduğu donanım özellikleri ile birlikte orta sınıfta oldukça iddialı bir oyuncu olacağını görüyoruz. 5.5" Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip telefonda Qualcomm'un Snapdragon 615 çipseti tercih edilmiş. 2 GB sistem belleğinin yanında ise Micro SD kartla arttırılabilir 16 ve 32 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Moto X Play modelinin en dikkat çekici özellikleri ise 21 MP f/2.0 ana kamerası ve 3630 mAh batarya kapasitesi. Özellikle batarya konusunda sık sık Galaxy S6 modeli ile karşılaştırmalar yapan Motorola, Moto X Play'in Galaxy S6'ya göre %42 daha büyük bataryaya sahip olduğunun ve 15 dakikalık hızlı şarj ile 8 saatlik kullanım sunabildiğinin altını çiziyor. Ön kısımda ise 5 MP çözünürlükte bir kamera tercih edilmiş. Bu modelin Ağustos ayında 55 ülkede satışa çıkacağı açıklanırken, bu ülkelerin listesi henüz yayınlanmadı.
Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar
 
Moto X Play 
Moto X Style modeline baktığımızda ise daha güçlü bir akıllı telefonla karşılaşıyoruz. 5.7" Quad HD çözünürlükte ekrana sahip telefonun ekran/kasa oranı %76 seviyesine çıkmış durumda. Bu modelde ise ilk olarak LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 çipseti tercih edilmiş. Sistem belleği ise 3 GB olarak belirlenirken Moto X Play modelinde olduğu gibi Micro SD kartla arttırılabilir 16,32 ve 64 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Ön kısımda flaşa sahip ve 87 derecelik geniş açı sunabilen 5 MP çözünürlükte bir kamera tercih edilirken, arka kısımda 4K kayıt yapabilen 21MP f/2.0 ana kamera yine oldukça iddialı. Hatta etkinlik sırasında Motorola yetkilisi Moto X Style'ın kamera konusunda iPhone 6 ve iPhone 6+ modelleri ile birlikte en iyi kameraya sahip 3 model arasında olduğunu söyledi.
 
Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar
Moto X Style
Batarya kapasitesi 3000 mAh olarak açıklanırken, Moto X Style'dan "dünyanın en hızlı şarj olan telefonu" olarak bahsedildi. Bu noktada ise yine Galaxy S6 modeliyle ilgili bir kıyaslama yapıldı. Gösterilen örnekte Moto X Style modeli 15 dakikada %34 doluluğa ulaşabilirken, bu sürede Galaxy S6 modelinin bataryası %26 seviyesine kadar dolabiliyor. Bu modelin çıkış tarihi ise Eylül ayı olarak gösterildi. 
Her iki modelin sunduğu ortak özelliklerden ilki özelleştirilmiş bir arayüze sahip olmamaları. Android 5.1.1 sürümünü kullanan her iki model de saf android deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında Motorola'nın kendi geliştirdiği Moto Assist, Moto Display gibi bazı özel yazılımlar yine telefonda yerini alacak. Bunun dışında duyurulan her model Motorola'nın kişiye özel tasarım sunmayı amaçlayan Moto Maker aracı ile modifiye edilebilecek.
Moto X ailesinin yeni modelleri için fiyat bilgisi açıklanmadı. Ancak Moto X Play modeli için "amiral gemisi modellerden 300-400 dolar daha ucuz" ve Moto X Style modeli için ise "diğer markaların amiral gemisi modellerinden 200-300 dolar daha ucuz" şeklinde ucu açık bazı ipuçları verildi.
Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 4 yıl en beğenilen
Satışa sunulacak 55 ülke Arasında yoksak çıkıp binadan atlayacağım.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 4 yıl
Oneplus 2 de açıklandı ama sabahtan beri sizde tek bir haberi dahi yok. Artık girin şu haberi yada daha kaliteli ve araştırma yapan editörler alın işe.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FOSTERthePEOPLE 4 yıl
Motorola yıkmış geçmiş ama play modelinde 3660, style modelinde 3000 mAh batarya kullanmasını anlayamadım. Kalınlık bilgisi de verilmemiş play modeli çok kalın olur gibime geliyor. Style modeline 3000 Mah yetmez muhtemelen G4'ü düşününce...
Motorola yıkmış geçmiş ama play modelinde 3660, style modelinde 3000 mAh batarya kullanmasını anlayamadım. Kalınlık bilgisi de verilmemiş play modeli çok kalın ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
antonidas 4 yıl
yine getirmezler buraya boşuna beklemeyin. Haksızda değiller.
Bizdeki tüketici telefonun marka bilinirliği (samsung/apple) ve telefonun popülerliğine göre seçim yapıyor.
en çok bilinen marka :x, x markanın en popüler telefonu: y. o zaman y telefonu alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koreli41 4 yıl
clove.co.uk/... fiyatlara bakın 1500tl ye çok güzel motorola ürünleri satılırdı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 4 yıl
Herkese Merhaba Motorola cihazlar amerikadan sinirli sayida temin etmekteyim ekimde mesaj alabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oluruna Bırak! 4 yıl
Gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HanDar05 4 yıl
X Play çok güzelmiş gerçekten Türkiyeye gelir umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 4 yıl
Türkiye ye gelmemesinin sebebi cem uzan mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 4 yıl
Biz 56. ülkeyiz kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 4 yıl
kamera için sony imx230 diyorlar. editörler doğruluğunu teyit edebilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 4 yıl mipa90
mipa90

kamera için sony imx230 diyorlar. editörler doğruluğunu teyit edebilir mi?

Büyük ihtimalde style de öyle, faz algılama var çünkü 230 da var o özellik ..

4k haricinde 1080p 60fps,720 de 120fps varmış..240 a androidde çıkamadılar
önde stereo hoparlörde mevcut..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 4 yıl
Kullanılan ekranlar IPS mi Oled mi hiçbir yerde bilgi bulamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertanx 4 yıl
Google Nexus programina dahil mi X serisi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 4 yıl
Play iyi is yapar guzel fiyatlandirma ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
Moto playde kullanilan batarya çok iyi 3600 mah seviyeleri yakalanmaya başlasın diye bekliyordum sonunda bir firma bunun icin atak yapti sonunda. Moto stylein lg g4un karşısında bence pek bir şansı yok. S6ya atifya bulunuyorlar ama kullandıkları donanim ordan burdan toplama. Samsung en azından herseyi mükemmel hale getirmek için uğraştı adamlari tebrik ediyorum. Bugun halen üstüne telefon cikarabilen bir firma görmedim tanimiyorum. Ah bide sorunsuz bir yazılım verse yok satacak yoook.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skywalker06 4 yıl
Moto X style gelirse galaxy s5den direk geçebilirim çünkü hala 1.nesil moto g'imi özlüyorum motorolanın yaptığı telefonların kullanımı bir farklı oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl en beğenilen
Satışa sunulacak 55 ülke Arasında yoksak çıkıp binadan atlayacağım.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kepenk 4 yıl General.
General.
Satışa sunulacak 55 ülke Arasında yoksak çıkıp binadan atlayacağım.

Lenovo Türkiye pazarında sadece kendi markamizla devam edeceğiz demişti. Son durum ne bilmiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3800 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve
6 etiket daha 2015 moto x style fiyat moto x motorola çıkış tarihi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl OnePlus 2 lanse edildi! Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videoda 4 yıl Kredi Kartsız AppleID Oluşturma ve Apple Music Üyeliği 4 yıl Casper VIA V6X inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim