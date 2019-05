Motorola'dan yeni nesil Moto X telefonlar

Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra ilk kez büyük bir etkinlik düzenledi. 3 farklı şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikte ise Moto X ve Moto G serilerinin yeni modelleri tanıtıldı. Moto X ailesinin yeni modellerine baktığımızda serinin Moto X Style ve Moto X Play adındaki iki yeni model ile güncellendiğini görüyoruz. Bu cihazlardan Moto X Style üst seviye için, Moto X Play ise orta seviye için yarışacak.

Moto X Play

İlk olarak Moto X Play modelinden başlayacak olursak akıllı telefonun sunduğu donanım özellikleri ile birlikte orta sınıfta oldukça iddialı bir oyuncu olacağını görüyoruz. 5.5" Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip telefonda Qualcomm'un Snapdragon 615 çipseti tercih edilmiş. 2 GB sistem belleğinin yanında ise Micro SD kartla arttırılabilir 16 ve 32 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Moto X Play modelinin en dikkat çekici özellikleri ise 21 MP f/2.0 ana kamerası ve 3630 mAh batarya kapasitesi. Özellikle batarya konusunda sık sık Galaxy S6 modeli ile karşılaştırmalar yapan Motorola, Moto X Play'in Galaxy S6'ya göre %42 daha büyük bataryaya sahip olduğunun ve 15 dakikalık hızlı şarj ile 8 saatlik kullanım sunabildiğinin altını çiziyor. Ön kısımda ise 5 MP çözünürlükte bir kamera tercih edilmiş. Bu modelin Ağustos ayında 55 ülkede satışa çıkacağı açıklanırken, bu ülkelerin listesi henüz yayınlanmadı.

Moto X Play

Moto X Style modeline baktığımızda ise daha güçlü bir akıllı telefonla karşılaşıyoruz. 5.7" Quad HD çözünürlükte ekrana sahip telefonun ekran/kasa oranı %76 seviyesine çıkmış durumda. Bu modelde ise ilk olarak LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 çipseti tercih edilmiş. Sistem belleği ise 3 GB olarak belirlenirken Moto X Play modelinde olduğu gibi Micro SD kartla arttırılabilir 16,32 ve 64 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Ön kısımda flaşa sahip ve 87 derecelik geniş açı sunabilen 5 MP çözünürlükte bir kamera tercih edilirken, arka kısımda 4K kayıt yapabilen 21MP f/2.0 ana kamera yine oldukça iddialı. Hatta etkinlik sırasında Motorola yetkilisi Moto X Style'ın kamera konusunda iPhone 6 ve iPhone 6+ modelleri ile birlikte en iyi kameraya sahip 3 model arasında olduğunu söyledi.

Moto X Style

Batarya kapasitesi 3000 mAh olarak açıklanırken, Moto X Style'dan "dünyanın en hızlı şarj olan telefonu" olarak bahsedildi. Bu noktada ise yine Galaxy S6 modeliyle ilgili bir kıyaslama yapıldı. Gösterilen örnekte Moto X Style modeli 15 dakikada %34 doluluğa ulaşabilirken, bu sürede Galaxy S6 modelinin bataryası %26 seviyesine kadar dolabiliyor. Bu modelin çıkış tarihi ise Eylül ayı olarak gösterildi.

Her iki modelin sunduğu ortak özelliklerden ilki özelleştirilmiş bir arayüze sahip olmamaları. Android 5.1.1 sürümünü kullanan her iki model de saf android deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında Motorola'nın kendi geliştirdiği Moto Assist, Moto Display gibi bazı özel yazılımlar yine telefonda yerini alacak. Bunun dışında duyurulan her model Motorola'nın kişiye özel tasarım sunmayı amaçlayan Moto Maker aracı ile modifiye edilebilecek.

Moto X ailesinin yeni modelleri için fiyat bilgisi açıklanmadı. Ancak Moto X Play modeli için "amiral gemisi modellerden 300-400 dolar daha ucuz" ve Moto X Style modeli için ise "diğer markaların amiral gemisi modellerinden 200-300 dolar daha ucuz" şeklinde ucu açık bazı ipuçları verildi.