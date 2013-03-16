Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın 4.65-inç HD ekranlı akıllı telefonu XT912A görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
47
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın 4.65-inç HD ekranlı akıllı telefonu XT912A görüntülendi
Vietnam merkezli bir ağ günlüğü olan Tinhte, Motorola'nın yeni modelinin fotoğraflarını ve bazı teknik özelliklerini bizlerle paylaştı. XT912A model numarasına sahip akıllı telefonun, Motorola'nın ''X Phone'' projesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtiliyor.
Siteden elimize ulaşan bilgiler ışığında XT912A, Adreno 320 grafik işlem birimine, 2 GB'lık sistem belleğine ve 2.200 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacak. Akıllı telefonun, Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro platformuyla mı yoksa Qualcomm Snapdragon 600 platformuyla mı tüketicilerin karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.
XT912A'nın 4.65-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif AMOLED ekranının, 1280 x 720 piksel çözünürlük sunacağı söyleniyor.
Motorola tarafında yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. XT912A'ya ait daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Güncelleme (14:45): Bazı kaynaklarda ekranın 4-inç büyüklüğünde; bataryanın ise 2.000 mAh kapasitesinde olacağı belirtilmiş. Ancak iPhone 5 ile yapılan kıyaslama ekranın 4-inç'ten büyük olduğunu kanıtlar nitelikte.
Motorola'nın 4.65-inç HD ekranlı akıllı telefonu XT912A görüntülendi

http://pocketnow.com/2013/03/13/motorola-xt912a-leak Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Bu firmayi takdir etmek lazim. Ekranlarin buyudugu bir devirde 4 incte HD cozunurluk, bataryalarin dibe vurdugu donemlerde 3300 mAh gibi bir degerle batarya sunuyor. Pazara yenilikci olmaktan cok cozum odakli yaklasiyor; ancak global anlamda urunlerine erisim sorunlari nedeniyle kaybediyor.
Bu firmayi takdir etmek lazim. Ekranlarin buyudugu bir devirde 4 incte HD cozunurluk, bataryalarin dibe vurdugu donemlerde 3300 mAh gibi bir degerle batarya su...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 6 yıl
fp ürünü olsun gelsin alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#berk 6 yıl
Sony yeni telefon duyurdu bu telefonla neredeyse aynı özeliklere sahip. Fakat bataryası çok daha iyi. Bunun da rami güzelmiş.tam da istediğim telefonlar çıkmaya başladı. içlerinden en küçük ve şarjı en fazla gideni alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kofonur 6 yıl
Kesinlikle sana katılıyorum. Ekranı çok büyük olmamalı. ve bataryası uzun süre dayanmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutaltdag 6 yıl
Yazılımsal sorunlara halletseler iyi bi yazılım yapsalar bir de reklam yapsalar Kral kral!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 6 yıl
Motorola telefon konusunda normalde en iyi marka ama biraz geri kaldı. Mesela yazılım desteği ve ürün çeşitliliği konusunda burada da ben varım dese, çok satar ve tutulur. Çünkü bir Motorola aldın mı, 5 sene kullanıyorsun ve nazar değmesin hala çalışıyor, tamir vs... görmeden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
8888LİVERPOOL8888
Ekranin boyutu ne beyler, baslikta 4.65 yaziyor, icerde herkez 4 diyor, sonlara dogru 4.3 yazilmis

kararsızlar köyüne hoş geldin:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karamelemre 6 yıl
Önemli olan Motorola Türkiye'ye bu telefonu getirecek mi?

Artık Motorola Türkiye pazarından ayrıldı diye biliyorum, bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
Motorola akıllı davranıyor ama pazarlamada kaybediyor. Telefon çok sağlam. Umarım global alanda başarı yakalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Ekranin boyutu ne beyler, baslikta 4.65 yaziyor, icerde herkez 4 diyor, sonlara dogru 4.3 yazilmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet 0534 6 yıl
önden görunum guzelde ama arka tarafi iyi degil bana gore tasarim olarak iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Ekran özellikleri : 4.3" Super AMOLED 256ppi 540x960 piksel, 16M renk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
Tip olarak gayet sade ve güzel olmuş. HD ekran kullanılması da artısı!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl
Bu telefon umarım Türkiye'ye gelir. Ben de FHD ekranın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum, teknolojinin ilerlemesi açısından güzel olabilir ama benim için telefonda olmazsa olmaz özelliklerden biri değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1821 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda" 6 yıl 2si1: "2 hafta aradan sonra dönen" oyun ve teknoloji programı video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim