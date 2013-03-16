Motorola'nın 4.65-inç HD ekranlı akıllı telefonu XT912A görüntülendi

Vietnam merkezli bir ağ günlüğü olan Tinhte, Motorola'nın yeni modelinin fotoğraflarını ve bazı teknik özelliklerini bizlerle paylaştı. XT912A model numarasına sahip akıllı telefonun, Motorola'nın ''X Phone'' projesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtiliyor.



Siteden elimize ulaşan bilgiler ışığında XT912A, Adreno 320 grafik işlem birimine, 2 GB'lık sistem belleğine ve 2.200 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacak. Akıllı telefonun, Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro platformuyla mı yoksa Qualcomm Snapdragon 600 platformuyla mı tüketicilerin karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.

XT912A'nın 4.65-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif AMOLED ekranının, 1280 x 720 piksel çözünürlük sunacağı söyleniyor.



Motorola tarafında yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. XT912A'ya ait daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

Güncelleme (14:45): Bazı kaynaklarda ekranın 4-inç büyüklüğünde; bataryanın ise 2.000 mAh kapasitesinde olacağı belirtilmiş. Ancak iPhone 5 ile yapılan kıyaslama ekranın 4-inç'ten büyük olduğunu kanıtlar nitelikte.



http://pocketnow.com/2013/03/13/motorola-xt912a-leak