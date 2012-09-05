Motorola'nın 5 Eylül etkinliğini canlı izleyin

Motorola'nın bu ay organize edeceği iki basın duyurusundan ilki önümüzdeki saatlerde New York şehrinde düzenlenecek. Verizon Wireless operatörüyle birlikte satışa sunulacak DROID RAZR HD ve DROID M modellerinin resmiyet kazanması beklenen etkinlik, Youtube'dan canlı olarak izlenebilecek.

Bloomberg geçtiğimiz hafta, 5 Eylül tanıtımında köşeden köşeye ekrana sahip bir akıllı telefonun boy göstereceğini iddia etmişti. Henüz bu konuda somut bir delil yok, ancak ön kısmı tamamen ekran kaplı bu cihazın Intel işbirliğiyle 18 Eylül'de tanıtılma ihtimali daha yüksek görünüyor. İkinci etkinliğe ait davetiyeler de bunu doğruluyor.





Aylardır söylentilere konu olan DROID HD, AT&T operatörüyle halihazırda satışı devam eden Atrix HD ile benzer detayları taşıması bekleniyor. Görüntüleri internete sızan DROID M ise; 4.3 inçlik qHD Super AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 çipset, 8MP arka, 3MP ön kamera ve NFC çipiyle orta segmentte konumlanacak.

Motorola-Verizon Wireless etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz. Canlı yayın Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak.



