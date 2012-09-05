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Motorola'nın 5 Eylül etkinliğini canlı izleyin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola'nın bu ay organize edeceği iki basın duyurusundan ilki önümüzdeki saatlerde New York şehrinde düzenlenecek. Verizon Wireless operatörüyle birlikte satışa sunulacak DROID RAZR HD ve DROID M modellerinin resmiyet kazanması beklenen etkinlik, Youtube'dan canlı olarak izlenebilecek.
Bloomberg geçtiğimiz hafta, 5 Eylül tanıtımında köşeden köşeye ekrana sahip bir akıllı telefonun boy göstereceğini iddia etmişti. Henüz bu konuda somut bir delil yok, ancak ön kısmı tamamen ekran kaplı bu cihazın Intel işbirliğiyle 18 Eylül'de tanıtılma ihtimali daha yüksek görünüyor. İkinci etkinliğe ait davetiyeler de bunu doğruluyor.

Aylardır söylentilere konu olan DROID HD, AT&T operatörüyle halihazırda satışı devam eden Atrix HD ile benzer detayları taşıması bekleniyor. Görüntüleri internete sızan DROID M ise; 4.3 inçlik qHD Super AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 çipset, 8MP arka, 3MP ön kamera ve NFC çipiyle orta segmentte konumlanacak.
Motorola-Verizon Wireless etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz. Canlı yayın Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak.


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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'den çekilmeseydi izlerdim isyaaağğn mode.
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lapya 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


4.7 inchlik Full HD ekranli yeni Razr Maxx HD hayirli
olsun...:)

d35lb3dl296zwu.cloudfront.net/...

4g uzerinden 10 saat video streaming yaptirabilecekmis... Normal kullanimda ne kadar gider siz dusunun...

This will allow it the impressive 13 hours of video
playback, 21 hours of talk time, 10 hours of streaming
video and 27 hours of streaming music over Verizon's
LTE network. Here is the full specs rundown from
Motorola:
DROID RAZR MAXX HD Features and Specifications
Form Factor Touch screen
Software
Platform
Android 4.0.4, Ice Cream Sandwich (upgradeable to
Jelly Bean)
Size/
Dimensions
67.9mm(x) 131.9mm(y) 9.3mm(z)
Display 4.7” 720p Super AMOLED HD Display
Weight 157g
Processor 1.5 GHz dual-core
Battery 3300mAh
Mixed Use
Time2
Up to 32 hours of mixed usage
Bands/Modes CDMA 800 1900, LTE B13, WCDMA 850 900 1900
2100, GSM 850, 900, 1800, 1900 EVDO Rev. A,
HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps
Connectivity 3.5mm, USB 2.0 HS, HDMI, DLNA, NFC
Bluetooth Stereo Bluetooth Class 1, Version 4.0 LE+EDR
Messaging/
Web/Apps
MMS, SMS, Email (Corporate Sync, Google Mail,
Motorola-Proprietary, POP3/IMAP embedded, Push
Email, Yahoo Mail), IM (GTalk), Chrome
Camera 8 MP, 1.3 MP P2P Video, 8x Digital Zoom, Auto
Focus, LED Flash
Audio Playback AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM,
WMA (v2, v7, v8, v9, v10, L1-L3), FLAC, MIDI,
QCELP, EVRC, OGG/Vorbis
Audio Capture AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), QCELP,
EVRC
Video Playback 1080p HD Video, MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8,
Real Video
Video Capture 1080p HD Video, MPEG4, H.264
Storage &
Memory
1GB RAM x 32GB ROM , 26GB user available memory,
expandable with optional microSD card
WLAN 802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz), with Mobile
Hotspot (up to 8 connections)
Location
Services
aGPS (assisted), AGPS (autonomous), sGPS
(simultaneous), Standalone GPS, eCompass,
GLONASS
Pre-loaded
Applications
SMARTACTIONS, Chrome for Android, YouTube,
Google Talk, Maps, Quickoffice, NFL Mobile, Modern
Combat 3 Demo, Real Racing 2 Demo
Accessories Flip Stand with Smart Charger
Vehicle Navigation Dock
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Kaptilar telefonlarini muhabirler , 99 dolar arti kdv mi olacak sadece simdi m ?
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lapya 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
Kaptilar telefonlarini muhabirler , 99 dolar arti kdv mi olacak sadece simdi m ?

hocam o verizon operatorune ozel bir kontrat...
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senatorlines 7 yıl
Nokia etkimliğini izleme şansımız var mı acaba?
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szr1907 7 yıl
hiçbir telefona ics güncellemesi vermedi mi ? Emin misiniz?
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bkadem 7 yıl
Motorola hiçbir telefona ics güncellemesi vermedi, utanmadan da qHD çözünürlüklü alt düzey bir telefonu tanıtacakmış.
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brksnr 7 yıl
Nokia etkimliğini izleme şansımız var mı acaba :( ?
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eP_362 7 yıl brksnr
brksnr
Nokia etkimliğini izleme şansımız var mı acaba :( ?

1 saatten az kaldı. nokia.com/...
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