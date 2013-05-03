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Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonuna ait prototip görüntüleri yayınlandı

6 yıl
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21
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonuna ait prototip görüntüleri yayınlandı

Mart ayında çok sayıda görüntüsü ve bir inceleme videosu ortaya çıkan Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonu evleaks tarafından yeniden internete sızdırıldı. ABD'de hizmet veren AT&T operatörü için hazırlanan XT912A model numaralı esrarengiz aygıt, tecrübeli mobil üreticinin resmen Google'ye satılmasının ardından arama motoru devinin etkisini hissettireceği ilk çözümlerden biri olması bekleniyor. Varsayılan Android 4.x işletim sistemi kullanıcı arayüzü ve yeni Google Play Store sürümünü beraberinde getirecek cihazın son görüntülerdeki prototipinin, final dizaynın gün yüzüne çıkmaması için siyah kutu şeklinde bir kasayla operatörlere yollanan ünitelerden biri olduğu tahmin ediliyor.
GLBenchmark test sonucu sayesinde 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipset ve 1280 x 720 piksel ekran çözünürlüğü gibi detayları zaten gün yüzüne çıkmış olan akıllı telefon, görüntülerden anlaşılacağı üzere yaklaşık 4 inç büyüklüğünde bir paneli bünyesinde barındırıyor. Uzun süredir iddialara konu olan X Phone olduğu ileri sürülen orta seviye telefonun arka kapağına ait yeni bir görsel de iddiaları doğruluyor. Model bilgisi XFON AT&T olarak not düşülen cihazın çıkış yapacağı operatör veya operatörler tarafından test edildiği biliniyor. Elde bulgulardan hareketle Ghost'un yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirlenirken; X Phone'nin üst düzey bir ürün değil, bütçe dostu sınıfına mensup olacağı da ortaya çıkmış oluyor.
Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonuna ait prototip görüntüleri yayınlandı

https://twitter.com/evleaks/status/330056422664597504 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marquis-de-Sade. 6 yıl en beğenilen
Roark
Snapdragon s4den sonrasını okumadım.

Sen ve beğeni alma çabalarınız.
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Bay Zebani 5 yıl
İyi,güzel cihazlar yapıyor Motorola ama şöyle bir durum var,

+Ooo,yeni telefon almışsın,markası ne?
-Motorola,ama android...
+Motorola mı?

-Android ama bu..
+...
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weneorn 5 yıl
Nexus 4 ün 4 inçlik ve hafızası artırılabilir versiyonu olsun bir de 300 dolardan satılırsa, aldım gitti
...
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nezitiC 5 yıl
4 inc ekrani ile sirf 4 cekirdekli galaxy note ve ona yaklasan diger 5 inclik büyük modelleri kulağına götümek istemeyen, cebinde tasirken rahatsiz olanlar icin sahane olmus bence
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Mr.Simitçi 5 yıl
Cod Ghost Motorola Ghost
Yakında: Samsung Ghost iPad Ghost Assassin's Creed Ghost
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::Ashes:: 6 yıl
x phone snapdragon 800 ile gelmeyecek miydi ?
motorolanın en üst segment cihazı olmayacak sanırım.
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engurlu 6 yıl
MOTOROLA YA DA OLMAYA..İşte bütün mesele bu..
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..dEnZeL.. 6 yıl engurlu
engurlu

MOTOROLA YA DA OLMAYA..İşte bütün mesele bu..


deyimi bile uymuyor o derece kötü
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General. 6 yıl
Motorola nın isminide değiştirin Google Mobıle yapın gitsin anasını satayım nasıl olsa mahfettiniz firmayı
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setcom_2000 6 yıl
Türkiye Motorola Razr XT910 dışında bir modeli satılıyor mu? Bir dünya akıllı telefonu var ancak sadece XT910 gibi yıllanmış bir modeli 800,00 TL civarı bir fiyatla raflarda duruyor.
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jolawe 6 yıl
onun kasası değişir heralde öyle bırakmazlar dimi : )
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__Nikolaus__ 6 yıl setcom_2000
setcom_2000

Türkiye Motorola Razr XT910 dışında bir modeli satılıyor mu? Bir dünya akıllı telefonu var ancak sadece XT910 gibi yıllanmış bir modeli 800,00 TL civarı bir fiyatla raflarda duruyor.

xt910 ayarinda 800 tl ye satilan baska cihaz yok piyasada ve harika bir kasa kalitesi var.

Ama daha cok modelini bizde gormek isteriz motorolanin.
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HumbiGumbi 6 yıl
aceleciburak
Mpx200 efsanesinden sonra Motorola deyince heyecanlandığım yegane gelişme ... bundan snrada Stok Android sürümü ile Motorolaların çıkacak olması Nexus alma durumu ortadan kaldırıyor seçenekler çoğalıyor ...

o efsane bir daha kolay kolay canlanmaz ... motoroladan pek umudum yok benim güzel bişeler yapmaya çalışıyor ama ya çok geç yada bilmiyorum. şuan s4 pro ile prototip daha çıkmamış rakipleri ise 600 e geçmiş durumda bu çıktığında 800 kullanıyor olurlar
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anlmk 6 yıl
"tecrübeli mobil üreticinin resmen Google'ye satılmasının ardından " google 'ı okurken gogıle diye okuyorsunuz herhalde :)
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aceleciburak 6 yıl
Mpx200 efsanesinden sonra Motorola deyince heyecanlandığım yegane gelişme ...
bundan snrada Stok Android sürümü ile Motorolaların çıkacak olması Nexus alma durumu ortadan kaldırıyor seçenekler çoğalıyor ...
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Marquis-de-Sade. 6 yıl en beğenilen
Roark
Snapdragon s4den sonrasını okumadım.

Sen ve beğeni alma çabalarınız.
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