Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonuna ait prototip görüntüleri yayınlandı





Mart ayında çok sayıda görüntüsü ve bir inceleme videosu ortaya çıkan Motorola'nın Ghost kod adlı akıllı telefonu evleaks tarafından yeniden internete sızdırıldı. ABD'de hizmet veren AT&T operatörü için hazırlanan XT912A model numaralı esrarengiz aygıt, tecrübeli mobil üreticinin resmen Google'ye satılmasının ardından arama motoru devinin etkisini hissettireceği ilk çözümlerden biri olması bekleniyor. Varsayılan Android 4.x işletim sistemi kullanıcı arayüzü ve yeni Google Play Store sürümünü beraberinde getirecek cihazın son görüntülerdeki prototipinin, final dizaynın gün yüzüne çıkmaması için siyah kutu şeklinde bir kasayla operatörlere yollanan ünitelerden biri olduğu tahmin ediliyor.

GLBenchmark test sonucu sayesinde 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipset ve 1280 x 720 piksel ekran çözünürlüğü gibi detayları zaten gün yüzüne çıkmış olan akıllı telefon, görüntülerden anlaşılacağı üzere yaklaşık 4 inç büyüklüğünde bir paneli bünyesinde barındırıyor. Uzun süredir iddialara konu olan X Phone olduğu ileri sürülen orta seviye telefonun arka kapağına ait yeni bir görsel de iddiaları doğruluyor. Model bilgisi XFON AT&T olarak not düşülen cihazın çıkış yapacağı operatör veya operatörler tarafından test edildiği biliniyor. Elde bulgulardan hareketle Ghost'un yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirlenirken; X Phone'nin üst düzey bir ürün değil, bütçe dostu sınıfına mensup olacağı da ortaya çıkmış oluyor.

https://twitter.com/evleaks/status/330056422664597504