Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li çözümü Olympus, CES 2011 kapsamında tanıtılabilir?

Yaklaşık bir ay önce Gizmodo'nun kameralarına poz veren, Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li ilk çözümü Olympus'un, AT&T tarafından 6-9 ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) tanıtılabileceğine dair Intomobile'dan söylentiler ortaya çıktı.

Daha önceki bilgilere göre Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alacağı ve Android 2.3 işletim sistemini kullanacağı belirtilen akıllı telefonun, 4 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydına, görüntülü konuşma özelliğine ve HDMI portuna sahip olacağı iddia ediliyordu. Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yeniden yükselişe geçen Motorola'nın, Nvidia Tegra 2'nin gücünü arkasına almasıyla akıllı telefon pazarında nasıl bir konuma geleceğini şimdiden merak etmekteyiz.