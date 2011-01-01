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Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li çözümü Olympus, CES 2011 kapsamında tanıtılabilir?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li çözümü Olympus, CES 2011 kapsamında tanıtılabilir?
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Yaklaşık bir ay önce Gizmodo'nun kameralarına poz veren, Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li ilk çözümü Olympus'un, AT&T tarafından 6-9 ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) tanıtılabileceğine dair Intomobile'dan söylentiler ortaya çıktı.

Daha önceki bilgilere göre Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alacağı ve Android 2.3 işletim sistemini kullanacağı belirtilen akıllı telefonun, 4 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydına, görüntülü konuşma özelliğine ve HDMI portuna sahip olacağı iddia ediliyordu. Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yeniden yükselişe geçen Motorola'nın, Nvidia Tegra 2'nin gücünü arkasına almasıyla akıllı telefon pazarında nasıl bir konuma geleceğini şimdiden merak etmekteyiz.

Motorola'nın Nvidia Tegra 2'li çözümü Olympus, CES 2011 kapsamında tanıtılabilir?
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DH Misafiri 8 yıl
motorola eğer çin telefonları gibi ucuz girmezse bu pazara toparlanamaz ve erken pes eder isterse 4 çekirdekli çıkarsın muhakkak cihazda sorunlar olacaktır. Motorola eski gücünü çoktan yitirdi üzgünüm .
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znmr 8 yıl
Cappuccinom yok içmeye, Nvidia Tegra 2 isterim cebime :D
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Batuist 8 yıl
artık tegra 2 ile bütün akıllı telefonlarda full HD kayıt desteğini görmeye başlarız.. ama önemli olan kayıt kalitesi.. bayrak gibi dalgalanan görüntü olmasında!!
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face1tr 8 yıl
bana kalırsa Android ile Motorola sadece bir silkinme, kendine gelme dönemi yaşamayacak, bu konudan gaz alarak Motorolanın ben işi daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Yeni doğan bir işletim sisteminin esaslıca geliştirilmesi, ve en nihayetinde apple ios un önüne gerçek bir takip olarak konumlandırılması yolunda, Motorola'nın amiral gemi unvanını göğüsleyeceğini düşünüyorum. Kişiselleştirilebilmeye ve sonradan 3. parti yazılım desteğine bu denli açık Android in üstesinden, ancak Motorola gibi 5 yıla yakın bir süredir telefonları için Linux altyapısıyla çalışan açık, Android in yapısına uygun sitemler geliştiren bir firma kalkabilir.
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