Motorola'nın Phablet modeli yaz sonunda piyasaya çıkabilir





Google'ın satın almasından sonra Moto X ve Moto G adlı iki başarılı akıllı telefon modeli piyasaya süren Motorola, daha sonra Lenovo'nun çatısı altına girmişti. Yeni dönemde Motorola'nın nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken, ilk haberler gelmeye başladı.





Firmanın daha önce XPlay adında 6 inçlik bir Phablet modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Yeni bilgiler Xplay modelinin geri sayıma başladığına işaret ediyor. Motorola'nın yeni modeli için planladığı lansman tarihi yaz ayları sonu olarak belirlenmiş durumda. Cihazın 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken prototiplerin de deneme aşamasında olduğu ifade ediliyor.





Moto X ile kasa tasarımı konusunda Moto Maker adıyla farklı bir çözüm geliştiren ve seçimi kullanıcıya bırakan Motorola'nın XPlay ile de benzer bir tasarım çözümüne yöneleceği dile getiriliyor. Dünyanın en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında olsa da global olarak geniş bir dağıtım ağı kuramayan Lenovo'nun Motorola ile satış rakamlarını yukarı çekmek istediği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/motorolas-first-phablet-due-q3-2014.html