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Motorola'nın Phablet modeli yaz sonunda piyasaya çıkabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın Phablet modeli yaz sonunda piyasaya çıkabilir

Google'ın satın almasından sonra Moto X ve Moto G adlı iki başarılı akıllı telefon modeli piyasaya süren Motorola, daha sonra Lenovo'nun çatısı altına girmişti. Yeni dönemde Motorola'nın nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken, ilk haberler gelmeye  başladı.

Firmanın daha önce XPlay adında 6 inçlik bir Phablet modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Yeni bilgiler Xplay modelinin geri sayıma başladığına işaret ediyor. Motorola'nın yeni modeli için planladığı lansman tarihi yaz ayları sonu olarak belirlenmiş durumda. Cihazın 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken prototiplerin de deneme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Moto X ile kasa tasarımı konusunda Moto Maker adıyla farklı bir çözüm geliştiren ve seçimi kullanıcıya bırakan Motorola'nın XPlay ile de benzer bir tasarım çözümüne yöneleceği dile getiriliyor. Dünyanın en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında olsa da global olarak geniş bir dağıtım ağı kuramayan Lenovo'nun Motorola ile satış rakamlarını yukarı çekmek istediği tahmin ediliyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/03/motorolas-first-phablet-due-q3-2014.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Motorola geri dönüyor
liseliler bilmez samsung'dan önce nokia ondan önce de motorola ve ericsson vardı
3 Yanıt Yanıtla +26
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Scrite 5 yıl
Moto g kullaniyorum 3 gundur adamlar yapmis kitkat stabil yag gibi ekranida super kalitesini soylemeye gerek yok.
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Ramiz Karaeski 5 yıl
çıksada para yokki alamıyoz :/
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Fenomenon 5 yıl
6.3 de çok be abi 6 bile faxla 5.5-5.7 iyidir.
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Pi 5 yıl




Sayin site yoneticileri soyleyin parasi neyse verelimde su mesaj yazma yerindeki uyuz not3 reklamini kaldirin gozunuzu sevim. Kac para aliyorsunuz o reklamdan. Forumda para toplayak verek?
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Şeker Hapı 5 yıl
Lenovo pazarlama konusunda iyi başarılı olacaktır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
eski motorola kalitesi olacakmı acaba o düşündürüyor
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skywalker06 5 yıl okan_cehapelioglu
Moto G gibi ucuz bi cihazda bile çoğu firmadan daha kaliteli bir cihaz yapmış motorola gerek dış malzemesi gerek ekranı fiyatına göre çok iyi bir cihaz
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General. 5 yıl
Keşke ülkemizde satışa çıksa.Ürünleri çok kaliteli.
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__Nikolaus__ 5 yıl General.
Geliyor zaten moto g hali hazırda satışta
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teknokaptan 5 yıl
bende moto x kullanicisiyim bu yonde bir kac inceleme videom vardir motorola sevenler izlemek isterlerse likler asagida.
youtube.com/...
youtube.com/...
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Motorola geri dönüyor
liseliler bilmez samsung'dan önce nokia ondan önce de motorola ve ericsson vardı
3 Yanıt Yanıtla +26
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Blood Money 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Motorola geri dönüyor
liseliler bilmez samsung'dan önce nokia ondan önce de motorola ve ericsson vardı

Razr V3.
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mert1907 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Motorola geri dönüyor
liseliler bilmez samsung'dan önce nokia ondan önce de motorola ve ericsson vardı

Toprağından koparılıp başka yere dikilmiş bir ağaç gibi dönecekse hiç dönmesin. Motorola'yı Motorola yapan anlayış sağlam, batarya süresi uzun, tasarım sahibi cihazlardı. Bu anlayış sürmeyecekse uğraşmasınlar boşuna.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Dexter Morgan 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Motorola geri dönüyor
liseliler bilmez samsung'dan önce nokia ondan önce de motorola ve ericsson vardı

hll knk
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Part Of The Nature 5 yıl
Tr ye gelmemekle büyük kayıp yaşıyor farkında değilller
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