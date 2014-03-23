Motorola'nın Phablet modeli yaz sonunda piyasaya çıkabilir

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Google'ın satın almasından sonra Moto X ve Moto G adlı iki başarılı akıllı telefon modeli piyasaya süren Motorola, daha sonra Lenovo'nun çatısı altına girmişti. Yeni dönemde Motorola'nın nasıl bir gidişat izleyeceği merak edilirken, ilk haberler gelmeye başladı.
Firmanın daha önce XPlay adında 6 inçlik bir Phablet modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Yeni bilgiler Xplay modelinin geri sayıma başladığına işaret ediyor. Motorola'nın yeni modeli için planladığı lansman tarihi yaz ayları sonu olarak belirlenmiş durumda. Cihazın 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken prototiplerin de deneme aşamasında olduğu ifade ediliyor.
Moto X ile kasa tasarımı konusunda Moto Maker adıyla farklı bir çözüm geliştiren ve seçimi kullanıcıya bırakan Motorola'nın XPlay ile de benzer bir tasarım çözümüne yöneleceği dile getiriliyor. Dünyanın en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında olsa da global olarak geniş bir dağıtım ağı kuramayan Lenovo'nun Motorola ile satış rakamlarını yukarı çekmek istediği tahmin ediliyor.
http://www.androidheadlines.com/2014/03/motorolas-first-phablet-due-q3-2014.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sayin site yoneticileri soyleyin parasi neyse verelimde su mesaj yazma yerindeki uyuz not3 reklamini kaldirin gozunuzu sevim. Kac para aliyorsunuz o reklamdan. Forumda para toplayak verek?
youtube.com/...
youtube.com/...
Razr V3.
Toprağından koparılıp başka yere dikilmiş bir ağaç gibi dönecekse hiç dönmesin. Motorola'yı Motorola yapan anlayış sağlam, batarya süresi uzun, tasarım sahibi cihazlardı. Bu anlayış sürmeyecekse uğraşmasınlar boşuna.
hll knk
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Cep Telefonları, moto x ve motorola