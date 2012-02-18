Motorola'nın kapaklı cep telefonu Gleam+ şubat sonuna doğru satışa sunulabilir

Haber Editörü
Motorola'nın, 10 Şubat'ta basın duyurusunu yaptığı yeni modeli Gleam+, İngiltere merkezli bir satış sitesi olan KingOfGadgets'da görüntülendi. Gleam+ için 81.99 Pound yani 227 TL'den ön sipariş alımına başlayan site, stoklara giriş tarihi olarak 27 Şubat'ı işaret ediyor.
Firmanın alt segmentte konumlandırdığı Gleam+'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 107 x 52.5 x 13.5 mm ebatlarında ve 105 gram ağırlığında kapaklı tasarım, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk TFT ekran, kapak üzerinde LED Matrix ekran, 50 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 2.0, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 750 mAh'lik batarya dikkat çekiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bazen cocuklarimin nokia yada samsun ekran basmalilari kulanmaya calistim arkadas tam rezillik telefon degil sanki karman corban corba o telefonlar sadece evde yada koltukla kafani api$ arasina koyar gibi kafanla telefona girecen alisamadim valla iki gunde hepsini biraktim doro 410 a genedondum kapakli hem batarya hemde kapakli hemde isitme engelliler icin mukemmel tele spoleside var doro 615 cikarmis 3,2 kamera ve kapakli ta$ gibi isvec mali arkadas adamlar sahtekar degil malin hakkini veriyorlar anlamadigim neden yuksek ekran cozunurlu kapakli ve iyi kamerali olan telefonlar cikarmazlar yuksek ses buyuk tuslar
Papel değil pound o 225tl ediyor karşılığı bide kdv ekle al sana 300tl :(
youtube.com/...
Her şey kapasite değildir. Kapasite yanında kullanılan ekimanlarda pil performansında önemli rol oynar. Kullanılan ekran teknolojisi, cihazın özellikleri vs. O yüzden mah. değerine değil fabrika verilerine göre bekleme ve konuşma sürelerine dikkat etmek daha faydalıdır.
o kadar da değil yahu :) smartphone sınıfında olmadığı için bu kadar kapasiteye gerek yok.benim eski SE w810i telefonumda 900mah batarya vardı-4-5 gün gidiyordu şarjı.
tasarım olarak hakikaten güzelmiş.ama haberi ilk gördüğümde kapaklı ve dokunmatik bir üst segment telefon sanıp heyecanlanmıştım.öyle bir telefon çıksa keşke.kullanım-işletim sistemine uyum gibi şeyler yüzünden göremeyiz öyle birşey sanırım.