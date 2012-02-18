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Motorola'nın kapaklı cep telefonu Gleam+ şubat sonuna doğru satışa sunulabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,9b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın, 10 Şubat'ta basın duyurusunu yaptığı yeni modeli Gleam+, İngiltere merkezli bir  satış sitesi olan KingOfGadgets'da görüntülendi. Gleam+ için 81.99 Pound yani 227 TL'den ön sipariş alımına başlayan site, stoklara giriş tarihi olarak 27 Şubat'ı işaret ediyor.
Firmanın alt segmentte konumlandırdığı Gleam+'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 107 x 52.5 x 13.5 mm ebatlarında ve 105 gram ağırlığında kapaklı tasarım, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk TFT ekran, kapak üzerinde LED Matrix ekran, 50 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 2.0, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 750 mAh'lik batarya dikkat çekiyor. 
Motorola'nın kapaklı cep telefonu Gleam+ şubat sonuna doğru satışa sunulabilir
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HasanMert 7 yıl
Turkiye' ye gelmeyecek.
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insanat 7 yıl
türkiye de satışta yok sanırım. güzel telefon
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DH Misafiri 7 yıl
gercekten ben hayatimda cok telefon denedin hep noki kullanirdim bir samsung birde alkatel son donemlerde kulaklarimdaki isitme kaybi nedeniyle doro 410 aldim
bazen cocuklarimin nokia yada samsun ekran basmalilari kulanmaya calistim arkadas tam rezillik telefon degil sanki karman corban corba o telefonlar sadece evde yada koltukla kafani api$ arasina koyar gibi kafanla telefona girecen alisamadim valla iki gunde hepsini biraktim doro 410 a genedondum kapakli hem batarya hemde kapakli hemde isitme engelliler icin mukemmel tele spoleside var doro 615 cikarmis 3,2 kamera ve kapakli ta$ gibi isvec mali arkadas adamlar sahtekar degil malin hakkini veriyorlar anlamadigim neden yuksek ekran cozunurlu kapakli ve iyi kamerali olan telefonlar cikarmazlar yuksek ses buyuk tuslar
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Cremiesto 7 yıl
mores
orda 80 papel bize gelince kaç olacak bakalım yani ben söyle bakıyorum olaya brıtanya da 80birim satınalma gucu bizde de asagı yukarı 80-100 birim(TL) olması gerekmez mi?

Papel değil pound o 225tl ediyor karşılığı bide kdv ekle al sana 300tl :(
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laerrof 7 yıl
Görüntü güzelmiş gerçekten telefondan sadece alo diyip mesaj atmasını isteseydim eminim benim adıma çok hoş bir alternatif olabilirdi
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mores 7 yıl
orda 80 papel bize gelince kaç olacak bakalım yani ben söyle bakıyorum olaya brıtanya da 80birim satınalma gucu bizde de asagı yukarı 80-100 birim(TL) olması gerekmez mi?
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CoreXXX 7 yıl
çok şık. bana göre tek eksiği batarya. ama oda çok ince olması için telefonun düşük tutulmuş olmalı. 1000 mha olmalıydı en azki 1 hafta dayansın. gerçi bu şekildeded bu telefonu 4 gün götütrür o batarya
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Markhov 7 yıl
kapaklı telefon mu kaldı
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sersiler 7 yıl
Güzel telefona benziyor, artık neredeyse birbirinin aynısı akıllı telefonları almak yerine tercihinizi basit ve güzel bir telefondan yana kullanmak isterseniz tercih edilebilir,aşağıda videsu var, ingilizce ama fikir veriyor. Kolay gelsin.
youtube.com/...
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mustiki212 7 yıl
tipi hoş gideri var...
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nightsoldier 7 yıl
4.75 saat konuşma, 17 gün bekleme süresi sunan bir aletin pil performansını da eleştirmişsiniz ya helal olsun size

Her şey kapasite değildir. Kapasite yanında kullanılan ekimanlarda pil performansında önemli rol oynar. Kullanılan ekran teknolojisi, cihazın özellikleri vs. O yüzden mah. değerine değil fabrika verilerine göre bekleme ve konuşma sürelerine dikkat etmek daha faydalıdır.
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hazarRS 7 yıl
szr1907
çok şekil telefon zaten motorola şekil yapıyo batarya 2000mah olsaydı süper olurdu çerez gibi giderdi. yinede görmek lazım şarj performansını bekleyelim.

o kadar da değil yahu :) smartphone sınıfında olmadığı için bu kadar kapasiteye gerek yok.benim eski SE w810i telefonumda 900mah batarya vardı-4-5 gün gidiyordu şarjı.
tasarım olarak hakikaten güzelmiş.ama haberi ilk gördüğümde kapaklı ve dokunmatik bir üst segment telefon sanıp heyecanlanmıştım.öyle bir telefon çıksa keşke.kullanım-işletim sistemine uyum gibi şeyler yüzünden göremeyiz öyle birşey sanırım.
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chamicals2 7 yıl
80 paund demişler trde 300 lira olur o fiyat.Pekkte ucuz olmaz sanırsam
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