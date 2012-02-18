Motorola'nın kapaklı cep telefonu Gleam+ şubat sonuna doğru satışa sunulabilir

Motorola'nın, 10 Şubat'ta basın duyurusunu yaptığı yeni modeli Gleam+, İngiltere merkezli bir satış sitesi olan KingOfGadgets'da görüntülendi. Gleam+ için 81.99 Pound yani 227 TL'den ön sipariş alımına başlayan site, stoklara giriş tarihi olarak 27 Şubat'ı işaret ediyor.

Firmanın alt segmentte konumlandırdığı Gleam+'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 107 x 52.5 x 13.5 mm ebatlarında ve 105 gram ağırlığında kapaklı tasarım, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk TFT ekran, kapak üzerinde LED Matrix ekran, 50 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 2.0, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve 750 mAh'lik batarya dikkat çekiyor.