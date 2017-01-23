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Motorola’nın yeni amiral gemisi benchmark testlerinde

MWC 2017 etkinliğinde sahne almaya hazırlanan Motorola bir birinden iddialı telefonlarla boy gösterecek. Bunlardan birisine ait benchmark skorları internete sızdırıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun çatısı altında başarılı çizgisini bozmadan devam eden Motorola, bu yıl için hazırlıklara başladı. Firmanın yeni amiral gemisi olacağı tahmin edilen akıllı telefonu internete sızdırıldı.

Yine İddialı Bir Model Olacak

Motorola XT 1650 kod adındaki akıllı telefonun Snapdragon 835 yonga seti kullandığı görülüyor. RAM tarafında 4GB kapasite tercih edilmiş. İşletim sistemi ise Android 7.1 olarak belirlenmiş.

Motorola’nın henüz amiral gemisi için nasıl bir isim belirlediği bilinmiyor. Moto Z 2 şeklinde bir isimlendirme ihtimal dahilinde. Geçen yıl 1 milyon satış rakamı yakalayan Moto Z serisini firma bu yıl da devam ettirmek isteyebilir. Bununla birlikte Moto Z için yıl sonu daha akla yakın geliyor.

Bazı kaynaklar ise Moto X serisinin geri döneceğini düşünüyor. Bilindiği üzere Moto X amiral gemisi büyük kısmı ABD içerisinde üretilen bir cihazdı ve pek çok dikkat çekici yeniliği mevcuttu. Bu bakımdan firma açısından da önemi büyüktü. Geçen yıl Moto Z serisi nedeniyle geri planda kalan Moto X tekrar sahneye çıkabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin Android 7.0 yol haritası sızdırıldı"

Şimdilik yeni model ile ilgili bilinenler bu kadar. Ekran boyutu, depolama kapasitesi, batarya gibi detaylar henüz elimizde yok. Motorola’nın MWC 2017 etkinliğinde bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Bu toplantıda yeni amiral gemisi de dahil bir kaç akıllı telefon modeli sahneye çıkabilir. 

 

http://news.softpedia.com/news/moto-z-2017-with-qualcomm-snapdragon-835-cpu-spotted-in-benchmark-512064.shtml Yorum Yaz
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
Motorola, Huawei, Xiaomi, Oppo, Zte, oneplus. İmkanım olsa bu markaların her telefonunu teker teker denerim. Gerçekten ilginç şeyler yapıyorlar. LG, Samsung da her yıl yenilik getirmeye çalışıyor evet ama bu markalar nedense farklı geliyor bana her yıl.
Motorola, Huawei, Xiaomi, Oppo, Zte, oneplus. İmkanım olsa bu markaların her telefonunu teker teker denerim. Gerçekten ilginç şeyler yapıyorlar. LG, Samsung da ...
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.i. 2 yıl
Merabamoto
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kadikoyiphone 2 yıl
Güzel bilgi
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10ff 2 yıl
Sp 835 li en fazla 4.5 inc e kadar bir android telefon yapsin birisi artik yahu. Cokmu sey istiyorum
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ztalan 2 yıl
bataryası dirayetli 5" bi moto g5 bana yeterli fazlasını istemem
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N. Chomsky 2 yıl

Mümkünse onceki telefonu gibi özürlü bir tasarımla gelmesin yine. Telefonun kendi kalınlığı kadar kamera çıkıntısi vardı, üstüne bir de kulaklık çıkışını da kaldırmıştılar.
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
Motorola, Huawei, Xiaomi, Oppo, Zte, oneplus. İmkanım olsa bu markaların her telefonunu teker teker denerim. Gerçekten ilginç şeyler yapıyorlar. LG, Samsung da her yıl yenilik getirmeye çalışıyor evet ama bu markalar nedense farklı geliyor bana her yıl.
1 Yanıt Yanıtla +10
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kadirirdem 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Motorola, Huawei, Xiaomi, Oppo, Zte, oneplus. İmkanım olsa bu markaların her telefonunu teker teker denerim. Gerçekten ilginç şeyler yapıyorlar. LG, Samsung da her yıl yenilik getirmeye çalışıyor evet ama bu markalar nedense farklı geliyor bana her yıl.

Xiaomi mi 5 kullanıyorum gerçekten farklı ve güzel bir cihaz , telefon alacaksanız tavsiye ederim...
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