Motorola’nın yeni amiral gemisi benchmark testlerinde

Lenovo’nun çatısı altında başarılı çizgisini bozmadan devam eden Motorola, bu yıl için hazırlıklara başladı. Firmanın yeni amiral gemisi olacağı tahmin edilen akıllı telefonu internete sızdırıldı.

Yine İddialı Bir Model Olacak

Motorola XT 1650 kod adındaki akıllı telefonun Snapdragon 835 yonga seti kullandığı görülüyor. RAM tarafında 4GB kapasite tercih edilmiş. İşletim sistemi ise Android 7.1 olarak belirlenmiş.

Motorola’nın henüz amiral gemisi için nasıl bir isim belirlediği bilinmiyor. Moto Z 2 şeklinde bir isimlendirme ihtimal dahilinde. Geçen yıl 1 milyon satış rakamı yakalayan Moto Z serisini firma bu yıl da devam ettirmek isteyebilir. Bununla birlikte Moto Z için yıl sonu daha akla yakın geliyor.

Bazı kaynaklar ise Moto X serisinin geri döneceğini düşünüyor. Bilindiği üzere Moto X amiral gemisi büyük kısmı ABD içerisinde üretilen bir cihazdı ve pek çok dikkat çekici yeniliği mevcuttu. Bu bakımdan firma açısından da önemi büyüktü. Geçen yıl Moto Z serisi nedeniyle geri planda kalan Moto X tekrar sahneye çıkabilir.

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Şimdilik yeni model ile ilgili bilinenler bu kadar. Ekran boyutu, depolama kapasitesi, batarya gibi detaylar henüz elimizde yok. Motorola’nın MWC 2017 etkinliğinde bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Bu toplantıda yeni amiral gemisi de dahil bir kaç akıllı telefon modeli sahneye çıkabilir.