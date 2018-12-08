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Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız

Mozilla CEO’su, Edge yerine Google’un sahibi olduğu açık kaynak kodlu Chromium tabanlı tarayıcı geliştirmeye karar veren Microsoft’a tepkili. Bu hareketin rekabeti öldüreceğini düşünüyor.
5 ay
16,9b
1
58
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız
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Microsoft geçtiğimiz gün uzun süredir üzerinde çalışmasına rağmen bir türlü kullanıcıların dikkatini çekemeyen Edge tarayıcısı hakkında önemli bir karara imza atmıştı. Edge yerine Google’un geliştirdiği açık kaynak kodlu Chromium tabanlı yeni bir tarayıcı geliştirilecek ve tüm platformlara bu sunulacak. Bir başka popüler tarayıcı Firefox’un çatı şirketi Mozilla’nın CEO’su bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi.

Rekabeti azalttılar

Mozilla CEO’su Chris Beard’a göre Microsoft’un bu kararı rekabeti azaltacak. Yönetici kendi bloğunda “Chromium’a geçilmesi Microsoft’un internetin kontrolünü iyice Google’un eline vermesine sebep olacak.” açıklamasında bulundu. CEO bir yandan Microsoft’u kınarken kullanıcılara Mozilla’nın geliştirdiği Firefox’u denemelerini de öneriyor. Chris Beard’a göre Google’u daha güçlü hale getirmek pek çok noktadan oldukça riskli bir durum. Son olarak yönetici Chromium’un geniş bir markete ulaşması durumunda geliştiricilerin sitelerini sadece Chromium odaklı olarak oluşturmasından telaşlandığını da belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor"

Google Chrome şu an için dünya üzerinde en çok kullanılan tarayıcı. Statista’dan alınan bilgilere göre kullanıcıların %67’si Chrome kullanıyorlar. Firefox bu pastadan yalnızca %11’lik pay kapabiliyor. Edge ise sadece %6.97 oranında kullanılıyor. Microsoft, Chromium ile güncellenen tarayıcısının Mac, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 için hazırlandığını dile getirdi.


https://www.engadget.com/2018/12/07/mozilla-ceo-microsoft-chromium/ Yorum Yaz
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| OMG! | 5 ay en beğenilen
Adamın hasısın Mozilla CEO'su!
Gönül rahatlığıyla kullandığım tek tarayıcı.
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Celonfix 5 ay
Firefox candır. Biz bize yeteriz.
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esmerbuyucu 5 ay
Ee haklı, adam ne desin. Bu sefer kendi başları da yanacak. Ne var bu Chromium'da bu kadar bir biz anlayamadık.
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DH Misafiri 1 ay
Kendim Firefoz kullanıyorum arkdaşlarımın bilgisayrımı kullandıklarında kullanması için chrome yüklü. chrome ram ve işlemciye tecavüz ediyor desek yeridir. hız deseniz kimi sayfalarda firefoz önce kimi sayfalarda chrome
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maxemilian 2 ay
şunu net olarak söyleyebilirim Chrome'nin seri gibi olması isp optimizasyonları ve google nın inteernet altyapısına hakimiyetinden kaynaklanıyor. Ayrıca basit bir tarayıcı olması da cabası ANCAK
Bu demek değildirki bant hızı en iyi olan o
google ın sahtekarlıklarının birini sadece söyleyeyim;
hem Crome hem firefoxta gmail ve youtube de oturum açmadan en yüksek hangi görüntü kalitesinde video izleyebildiğinize bakın kimin gerçek bant genişliği sunduğunu görürsünüz.
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smart1978 3 ay
Hem haksiz hem de rahatsiz

Firefox yillardir kullaniyorum rezalet !
Chromium gibi acik kaynak kodlu olsun ve en ideali bence Vivaldi Internet Tarayicisi ....
Elbette Google Chrome da dahil hem daha hizli hem arayuzu daha da hizli ozellikle dokunmatik ekranda cok akici seri iken Firefox hem yavas hem de dokunmatik ekranlilar icin ozellikle Windows tabanli Firefox tam bir rezalet.
Her seferinde bilmem ne su kadar hizlandirildi filan ama hicbir zaman Chromium tabanlilar gibi ne hizli ne de dokunmatik ekranlilarla dost ...
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pUnduli 5 ay
Herhalde yaşı tutmadığı için Microsoft IE6 ile piyasayı domine ettiğinde neler olduğunu bilmeyenler, ne var yani diye ortalarda geziyor.
Chrome'un şimdiye kadar "kullandığım" en berbat browser olması bir yana, web standartlarını belirleyen konsorsiyumun tek bir tarafa güçlü şekilde kayması sorunlu ve ilerisi için riskli.
Birde Firefox kullanırdım ama Youtube'da sorun yaşıyorumcular var, ne sanıyordunuz Google'ın Firefox'a her türlü yardımı yapmasını mı? Aynı naneyi Windows Phone içinde yaptılar. ( Gerçi Firefoxta Flash olmadığından bu sebeple HTML5 Video olduğundan beridir hiçbir sorun yok )
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vonderplanitz 5 ay
Önceki ay arkadaşın kız arkadaşı Chrome yüzünden nerdeyse Laptop'unu servise götürecekti. Kız mühendis ve aşcı aynı anda onlarca sekme açarak Internette dolaşınca laptop yavaşlama şikayeti ile aradılar beni hemen sordum "Chrome mu kullanıyor" evet dediler, hemen onu kaldırın Firefox kurun, kullandığınız eklenti yoksa veya eklenti önemli değilse Pa lemoon kurun dedim. Kızın laptop hayata döndü. Bu örnek kâfi.
Chrome 4GB - 8GB RAM'li makinalarda az sekme açınca iyi. Aynı anda 500 sekme açan kişilere göre değil Chrome iyi gün dostu :)
Ha bir de VPN eklentisi falan diyorlar. Tor Project Firefox altyapısı kullanıyor, ne VPN'i.
@Mete Can Karahasan $250.000 sembolik bir rakam olmalı. Yoksa gerçek degeri cok daha yüksektir. Netscape geliştiricileri vizyoner.
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vonderplanitz 5 ay pUnduli
Önceki ay arkadaşın kız arkadaşı Chrome yüzünden nerdeyse Laptop'unu servise götürecekti. Kız mühendis ve aşcı aynı anda onlarca sekme açarak Internette dolaşınca laptop yavaşlama şikayeti ile aradılar beni hemen sordum "Chrome mu kullanıyor" evet dediler, hemen onu kaldırın Firefox kurun, kullandığınız eklenti yoksa veya eklenti önemli değilse Pa lemoon kurun dedim. Kızın laptop hayata döndü. Bu örnek kâfi.
Chrome 4GB - 8GB RAM'li makinalarda az sekme açınca iyi. Aynı anda 500 sekme açan kişilere göre değil Chrome iyi gün dostu :)
Ha bir de VPN eklentisi falan diyorlar. Tor Project Firefox altyapısı kullanıyor, ne VPN'i.
@Mete Can Karahasan $250.000 sembolik bir rakam olmalı. Yoksa gerçek degeri cok daha yüksektir. Netscape geliştiricileri vizyoner.
1 Yanıt Yanıtla
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vonderplanitz 5 ay
Mosaic tarayıcıyı Windows 7 laptopuma kurdum. Ufak bir hack ile: Windows 7 Mosaic setup'ı uyumsuz diyerek kurulum yapmadı o yüzden önce Windows XP laptopuma kurdum ve Program Files altındaki klasörü zipleyip Windows 7 'de Programs adında kendi oluşturduğum klasöre açtım.
Mosaic setup dosyasını archive.org/... adresinden indirebilirsiniz.
Mosaic HTML 2.0 desteklediği için html 3.2 ve üstü sayfaları düzgün açamaz. Fakat SS'te gördüğünüz floodgap.com/... sitesinin tüm sayfalarını düzgün açıyor. Ayrıca http 1.0 ile derlendiği için sanal barındırma / virtual hosting üzerinden yayın yapan siteleri de (yani birçok siteyi bu yüzden) açamaz fakat bu kısıt sadece Mosaic'in Windows versiyonunda var, Mac için derlenen Mosaic 'in http kodları 1.1 hedefiyle derlendiği için Mac 'teki Mosaic bircok websitesini açıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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internetmagduru 5 ay
en iyisi chrome tartışacak bişey yok firefox ağır kalıyor opera nın performans sorunu ve extra reklam özelliği ile gelmesi uzun sürede fark ediliyor vpn cazip gelsede tam ayarlanabilirlik sunmuyor vpn özelliği yerel sitelerde de çalışıyor aç kapa yapmak gerekiyor eklenti ekleyincede kasmaya başlıyor
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DH Misafiri 5 ay
Mozilla ceo'su, önce firefox'un hantallığnı eleştirsin, sonra google'yi eleştirsin. Chrome'de ki performans hangi tarayıcıda var?
1 Yanıt Yanıtla +1
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vonderplanitz 5 ay DH Misafiri
Firefox, web çağını başlatan tarayıcıdır. Dünyanın ilk grafik özellikli tarayıcısı NCSA Mosaic ve ondan forklanan Netscape Navigator ile tüm dünya tarayıcı gördü. Netscape Navigator 1998'de açık kaynaklı olunca firma Mozilla ismini aldı, sonra tarayıcı Firefox ismini aldı ki open source / açık kaynak ifadesi de ilk kez bu hareket sonrası kullanıldı.
2018 itibarıyla benim tüm bilgisayarlar (Mac, PC, Laptop, Linux, FreeBSD) ve cep telefonumda (Android 7) default tarayıcı Firefox 'tur ve ne RAM, ne CPU harcamadan canavar gibi hızlı çalışmaktadır. Tek seansta 500 tarayıcı açsam RAM kullanımı abartmamakta ve yavaşlamamakta. Bu makinalardan herhangi birine Chrome veya onun benzeri WebKit engine temelli Safari, Edge, Yandex vs kursam makina RAM ve CPU kullanımı dalgalanmaya başlıyor. cunku Chrome ek proses kullanmaya odaklı tasarımdır. 3-5 sekme aç; bir bakmışsın 10 tane Chrome prosesi; kimisi 300-500MB; makina ağırlaşıyor doğal olarak.
Geçenlerde Almanya'dan bir arkadaşım aradı, kız arkadaşının Laptop biraz kullanınca şişiyormuş, sordum ne kullanıyor diye Chrome dediler (herkes kullanıyor ya : ) onu kaldır, Firefox kur. Ha o da kesmezse Firefox temelli Palemoon kur ; 500 sekme bile açsan makina yavaşlamaz dedim, uyguladılar ve sorunsuz kullanıyorlar. Budur.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 ay
bende herşeyin chromium tabanlı olmasına karşıyım , lakin edgehtml 'de olmamalı koskoca yazılım devinin bir tarayıcı yapamaması gerçekten çok ilginç .
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DH Misafiri 5 ay
Mozilla, Firefox projesini tamamen kapatmadan chromium tabanlı yeni bir proje başlatsa çok daha hayırlı olur. Zira web teknolojilerinde standartlaşmanın artması bilişim eko sistemine daha fazla katkı sağlayacaktır.
Kaldı ki chromium da açık kaynak bir yazılım. Mozilla'nın bu tavrı gerçekten anlaşılmaz.
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DH Misafiri 5 ay
Anlamadığın ne kardeşim Chrome da Chromium tabanlı zaten, Edge de Chromium tabanlı olacak. Hız için Chrome yüklüyorsan aynısı Edge de de olacak. Ama yok Chrome beni daha iyi gözetliyor ve reklam verenlere daha iyi pazarlıyor diyorsan Chrome kullan zaten MS da aynı pok o yönden. Firefox tan başka kullanıcı gizliliğine önem veren popüler tarayıcı yok.
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