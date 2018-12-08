Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız

Microsoft geçtiğimiz gün uzun süredir üzerinde çalışmasına rağmen bir türlü kullanıcıların dikkatini çekemeyen Edge tarayıcısı hakkında önemli bir karara imza atmıştı. Edge yerine Google’un geliştirdiği açık kaynak kodlu Chromium tabanlı yeni bir tarayıcı geliştirilecek ve tüm platformlara bu sunulacak. Bir başka popüler tarayıcı Firefox’un çatı şirketi Mozilla’nın CEO’su bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi.

Rekabeti azalttılar

Mozilla CEO’su Chris Beard’a göre Microsoft’un bu kararı rekabeti azaltacak. Yönetici kendi bloğunda “Chromium’a geçilmesi Microsoft’un internetin kontrolünü iyice Google’un eline vermesine sebep olacak.” açıklamasında bulundu. CEO bir yandan Microsoft’u kınarken kullanıcılara Mozilla’nın geliştirdiği Firefox’u denemelerini de öneriyor. Chris Beard’a göre Google’u daha güçlü hale getirmek pek çok noktadan oldukça riskli bir durum. Son olarak yönetici Chromium’un geniş bir markete ulaşması durumunda geliştiricilerin sitelerini sadece Chromium odaklı olarak oluşturmasından telaşlandığını da belirtmiş.

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"Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor"

Google Chrome şu an için dünya üzerinde en çok kullanılan tarayıcı. Statista’dan alınan bilgilere göre kullanıcıların %67’si Chrome kullanıyorlar. Firefox bu pastadan yalnızca %11’lik pay kapabiliyor. Edge ise sadece %6.97 oranında kullanılıyor. Microsoft, Chromium ile güncellenen tarayıcısının Mac, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 için hazırlandığını dile getirdi.

https://www.engadget.com/2018/12/07/mozilla-ceo-microsoft-chromium/