Mozilla, Firefox OS konusunda strateji değiştiriyor

Akıllı telefon pazarında fark yaratmak ve en azından giriş seviyesinde kendisine belirli bir yer edinmek amacıyla yoğun çaba harcayan Firefox mobil işletim sistemi henüz istediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Mozilla bu bakımdan yeni bir strateji benimsiyor.





25$'a akıllı telefon satmak amacıyla yola çıkan Firefox OS önemli markalarla işbirliği yaparak çeşitli modeller üzerinde piyasada kendisine yer buldu. Ancak hem uygulama ekosisteminin yeterince geniş olmaması hem de Android tarafında 100$ altı kategorisinde pek çok model bulunması platformun gelişmesini engelledi.





Mozilla patronu Chris Beard tarafından çalışanlara gönderilen bir maile göre Firefox platformunun geliştirilmesi adına Ignite Initiative adında yeni bir girişm hayata geçirilecek. Bu girişim uygulama ve cihazların pazarlanması konusunda çalışmalar yapacak.





Firefox OS ile ilgili diğer bir gelişme Android uygulamalarını çalıştırabilecek olması. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok ancak sanal makine üzerinde veya bazı uygulamaların yerleşik olarak çalıştırılabilmesi şeklinde bir yol izlenebileceği düşünülüyor.





Son gelişme ise Firefox OS platformunun artık üst seviye cihazlarda da yer alacak olması. Sadece giriş seviyesinde yola devam etmenin pek mümkün olmadığını gören Mozilla, iddialı donanımlar üzerinde işletim sistemini pazarlamayı amaçlıyor. Bu çalışmalar yine Ignite Initiative içerisinde takip edilecek. Şimdilik Mozilla tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda bir lansman gelebileceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/mozilla-calls-quits-launch-25-smartphone.html