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Mozilla, Firefox OS konusunda strateji değiştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla, Firefox OS konusunda strateji değiştiriyor

Akıllı telefon pazarında fark yaratmak ve en azından giriş seviyesinde kendisine belirli bir yer edinmek amacıyla yoğun çaba harcayan Firefox mobil işletim sistemi henüz istediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Mozilla bu bakımdan yeni bir strateji benimsiyor. 

25$'a akıllı telefon satmak amacıyla yola çıkan Firefox OS önemli markalarla işbirliği yaparak çeşitli modeller üzerinde piyasada kendisine yer buldu. Ancak hem uygulama ekosisteminin yeterince geniş olmaması hem de Android tarafında 100$ altı kategorisinde pek çok model bulunması platformun gelişmesini engelledi. 

Mozilla patronu Chris Beard tarafından çalışanlara gönderilen bir maile göre Firefox platformunun geliştirilmesi adına Ignite Initiative adında yeni bir girişm hayata geçirilecek. Bu girişim uygulama ve cihazların pazarlanması konusunda çalışmalar yapacak. 

Firefox OS ile ilgili diğer bir gelişme Android uygulamalarını çalıştırabilecek olması. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok ancak sanal makine üzerinde veya bazı uygulamaların yerleşik olarak çalıştırılabilmesi şeklinde bir yol izlenebileceği düşünülüyor. 

Son gelişme ise Firefox OS platformunun artık üst seviye cihazlarda da yer alacak olması. Sadece giriş seviyesinde yola devam etmenin pek mümkün olmadığını gören Mozilla, iddialı donanımlar üzerinde işletim sistemini pazarlamayı amaçlıyor. Bu çalışmalar yine Ignite Initiative içerisinde takip edilecek. Şimdilik Mozilla tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda bir lansman gelebileceği tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/05/mozilla-calls-quits-launch-25-smartphone.html Yorum Yaz
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karayulun 4 yıl
umut_baris
Firefox OS Androide göre daha güvenli. NSA gibi abilerine veri paylaşma gibi bir lüksleri yok. O yüzden engelleniyor bu proje.

Tam üstüne bastın.
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Master_Evil 4 yıl
bence androidden çok da farkı olmaz
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CooL_ROMEO 4 yıl
Samsung HTC gibi yazılımdan anlamayan firmaların yerinde olsam basarım bu OS a yatırımı geliştirilmesine yardımcı olur kendi telefonuma kendi işletim sistemim diye satardım. Ama nerde o kafa kopyacı firmalarda ...
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zgrp 4 yıl
Firefox'a sahip olmalıyım diye bir heyecanla uygulamalarını yüklemek istedim fakat gördüğüm kadarıyla cloud tabanlı bir sistemi var herşey karşıdan yükleniyor ayrıca arayüzde bir yenilik bulamadım android sisteme yükleyip sistemi firefoxlaştıran bir uygulama çıkartabilirlerse belki bu sistem eski telefonları rahatlatabilir yoksa neden alacağımı gerçekten bilmiyorum haberde de ekstra bir özellikten bahsedilmemiş bence sıradan şeyler
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umut_baris 4 yıl
Firefox OS Android'e göre daha güvenli.

NSA gibi abilerine veri paylaşma gibi bir lüksleri yok.

O yüzden engelleniyor bu proje.
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WB 4 yıl
Mozerella diye okuyorum her defasinda :)
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Lova 4 yıl
Ne olursa olsun rekabet her zaman iyidir, o yüzden destekliyorum. Ama Firefox OS heyecan verici veya büyük yenilikler getiren bir sistem değil açıkçası. Ubuntunun sistemini bu konuda çok daha iyi buldum ben.
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GenkaNuan 4 yıl
Geliştiricileri kendine çekicek bir şeyler yapması lazım
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ouzqan 4 yıl
Valla beta aşamasında Firefox OS Xperia SP de denedim gayet akıcı çalışıyordu . Tek sıkıntısı şebeke yoktu onu halletseler birde uygulama desteği Androidden gelecek zaten ilerde Android hiç kullanmayın derim . Birde kaç senedir bu işletim sistemi üzerinde çalışıyor artık yayılmaya başlamaları lazım .
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DaRKFoRCeS 4 yıl
İşletim sistemlerinin çok olması lazım.
Bu açıdan takdir edilecek bir gelişme.
Hazır sistemler varken millet donanım üretmeye ve ürettirmeye odaklanmış durumda.
Yazılım konusunda özellikle sistem tarafında nadiren böyle haberler var.
Baya bir zaman alacak 4. işletim sistemi görünen o , belkide hiç gelmeyecek.
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MURATSPLAT 4 yıl
Türkiye'de hala satışı yok sanırım. Sırf merakımdan alacam bir tane..
HTML5 çok kafayı taktılar. Bir de Js ile uygulama geliştirme çok masraflı. Yazan bilir. EcmaScript 6 standartı bile şuan henüz kabul edilmemişken geliştiricilerin ECMS 5 standardı ile yazılım geliştirme çabasını beklemek beyhudedir.
Bu sorunların fakına varan Google ve M$ gibi firmalar verimliliği ve üretkenliği artırma amacıyla TypeScript ve Dart gibi istemci tarafında çalışacak diller geliştirdiler..
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orientem 4 yıl
Firefoxun tek sorunu cool olmaması bence
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