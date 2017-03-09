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Mozilla modern oyunları tarayıcınıza getiriyor

Yapısı itibariyle üst seviye oyunları oynatmaya elverişli olmayan internet tarayıcılar, Mozilla’nın başını çektiği WebAssembly teknolojisi ile artık çok yetenekli hale geliyor.
2 yıl
3,5b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde tarayıcılar üzerinden oynanabilen sayısız oyun var ancak tarayıcıların yapısı gereği yerleşik masaüstü oyunlar gibi büyük işlem gücünden kaçınmak zorunda. Bu da düşük performanslı oyunlara neden oluyor. Mozilla ise bunu bir şekilde aşmak niyetinde.

Tarayıcıda AAA oyunlar

Dünya çapında ağ standartlarını belirleyen W3C organizasyonu tarafından geliştirilen WebAssembly teknolojisi tam da bu soruna hitap ediyor. Teknoloji aslında C veya C++gibi üst seviye programlama dillerini bir tarayıcıda çalışacak şekilde optimize eden düşük seviye bir programlama dili. Böylece oyun, tasarım, video düzenleme veya bilimsel görsellik gibi yoğun kaynak gerektiren uygulamalar çok hızlı ve akıcı bir şekilde tarayıcıda çalıştırılabiliyor.

WebAssembly tabanlı uygulamalar tarayıcıya ulaşmadan önce kendi içerisinde dil analizi ve işlemeyi hallettiği için ağır yükü almış oluyor. En büyük avantajı bu. Javascript tabanlı uygulamalar ise tarayıcı içerisinde pek çok kod çalıştırıyor ve hangi yolun en iyi sonucu vereceğini anlamaya çalışıyor. Bu nedenle de tarayıcı yavaşlamaya başlıyor.

WebAssembly dolaylı olarak Google Chrome ve Microsoft Edge tarafından destekleniyordu ancak Mozilla teknolojiyi doğrudan tarayıcısına entegre eden ilk geliştirici olacak. Bu sayede Doom gibi oyunların tarayıcı üzerinden platformdan bağımsız oynanabilmesinin önü açılacak. Zaten Mozilla teknolojiye en fazla katkı yapan kuruluş durumunda.

Ayrıca Bkz. "Drone ve robot projeleri için Nvidia Jetson TX2"

Mozilla sadece web üzerinde değil mobil tarayıcılarda da WebAssembly teknolojisini kullanmayı planlıyor. Böylece mobil taraftaki popüler oyunların tarayıcı üzerinden de gelecekte akıcı bir şekilde oynandığına şahit olabileceğiz. Mozilla Firefox tarayıcısının en yeni sürümünde WebAssembly beta olarak kullanıma sunuldu.

 

https://www.engadget.com/2017/03/07/mozilla-video-games-browser/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen Amd64x2
Amd64x2

C++ üst seviye programlama dili değildir, C hiç değildir. Üst seviye demek, donanım hakimiyetini bir kenara bırakırsak kodlaması ve anlaşılması kolay anlamında kullanılır (gücü ifade etmez). Assembly e göre üstte kalsalarda üst seviyeli değildirler.

Çeviri hatası. Genellikle pattern, faced, level, grade ve bu tarz kelimeler farklı alanlarda teknik bir ifadeyi karşılamak üzere kullanılabiliyor. Editör o alandaki teknik terime hakim değilse doğrudan yüksek seviye olarak çevirebiliyor.

Örneğin psikolojide hala ölçek kelimesi bir dolu anlamda kullanılıyor. Uzmanlar bile bazen yanlış kullanabiliyor.
Amd64x2C++ üst seviye programlama dili değildir, C hiç değildir. Üst seviye demek, donanım hakimiyetini bir kenara bırakırsak kodlaması ...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
güncelleme geldi bile :)
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burakk, 2 yıl
Artık benim bile kafam çalıştı HTML Canvas mı WebGL mi Web Assembly mi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
firefox önce kendi üzerinde en iyi çalışan eklentileri derlenmiş ana çekirdeğine eklesin ! 20 tane adam gibi uygulama var ama hepsi script diliyle çalıştığı için program bunları değişken olarak değerlendiriyor yani sabit derlenmiş bir uygulama olarak görmediği için ciddi performans kayıpları oluyor web sitelerde !
şu an full eklentili birde masa üzerine eklentileri off modu olan sade modunda kısa yol olacak şekilde aynı firefoxu 2 şekilde kullanma durumu oluşuyor !
safe firefox fabrika modunda çok iyi ama eklentiler işlemleri çok uzatıyor ! fark çok fazla ! önce çok kullanılan eklentileri kendi sistemlerine entegre etsinler !
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Amd64x2 2 yıl
C++ üst seviye programlama dili değildir, C hiç değildir. Üst seviye demek, donanım hakimiyetini bir kenara bırakırsak kodlaması ve anlaşılması kolay anlamında kullanılır (gücü ifade etmez). Assembly e göre üstte kalsalarda üst seviyeli değildirler.
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Linns Judy 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

C++ üst seviye programlama dili değildir, C hiç değildir. Üst seviye demek, donanım hakimiyetini bir kenara bırakırsak kodlaması ve anlaşılması kolay anlamında kullanılır (gücü ifade etmez). Assembly e göre üstte kalsalarda üst seviyeli değildirler.

Çeviri hatası. Genellikle pattern, faced, level, grade ve bu tarz kelimeler farklı alanlarda teknik bir ifadeyi karşılamak üzere kullanılabiliyor. Editör o alandaki teknik terime hakim değilse doğrudan yüksek seviye olarak çevirebiliyor.

Örneğin psikolojide hala ölçek kelimesi bir dolu anlamda kullanılıyor. Uzmanlar bile bazen yanlış kullanabiliyor.
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Guhong01 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

C++ üst seviye programlama dili değildir, C hiç değildir. Üst seviye demek, donanım hakimiyetini bir kenara bırakırsak kodlaması ve anlaşılması kolay anlamında kullanılır (gücü ifade etmez). Assembly e göre üstte kalsalarda üst seviyeli değildirler.

editör o dillerin üst seviye olduğunu söyleyerek "hızlı ve performanslı dil" anlamında söylemek istemiş. Bu forumda herkes bilgisayar mühendisi olmadığı ya da bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmediği için bu şekilde izah edilmesi doğru olmuş diye düşünüyorum
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