Mozilla modern oyunları tarayıcınıza getiriyor

Günümüzde tarayıcılar üzerinden oynanabilen sayısız oyun var ancak tarayıcıların yapısı gereği yerleşik masaüstü oyunlar gibi büyük işlem gücünden kaçınmak zorunda. Bu da düşük performanslı oyunlara neden oluyor. Mozilla ise bunu bir şekilde aşmak niyetinde.

Tarayıcıda AAA oyunlar

Dünya çapında ağ standartlarını belirleyen W3C organizasyonu tarafından geliştirilen WebAssembly teknolojisi tam da bu soruna hitap ediyor. Teknoloji aslında C veya C++gibi üst seviye programlama dillerini bir tarayıcıda çalışacak şekilde optimize eden düşük seviye bir programlama dili. Böylece oyun, tasarım, video düzenleme veya bilimsel görsellik gibi yoğun kaynak gerektiren uygulamalar çok hızlı ve akıcı bir şekilde tarayıcıda çalıştırılabiliyor.

WebAssembly tabanlı uygulamalar tarayıcıya ulaşmadan önce kendi içerisinde dil analizi ve işlemeyi hallettiği için ağır yükü almış oluyor. En büyük avantajı bu. Javascript tabanlı uygulamalar ise tarayıcı içerisinde pek çok kod çalıştırıyor ve hangi yolun en iyi sonucu vereceğini anlamaya çalışıyor. Bu nedenle de tarayıcı yavaşlamaya başlıyor.

WebAssembly dolaylı olarak Google Chrome ve Microsoft Edge tarafından destekleniyordu ancak Mozilla teknolojiyi doğrudan tarayıcısına entegre eden ilk geliştirici olacak. Bu sayede Doom gibi oyunların tarayıcı üzerinden platformdan bağımsız oynanabilmesinin önü açılacak. Zaten Mozilla teknolojiye en fazla katkı yapan kuruluş durumunda.

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Mozilla sadece web üzerinde değil mobil tarayıcılarda da WebAssembly teknolojisini kullanmayı planlıyor. Böylece mobil taraftaki popüler oyunların tarayıcı üzerinden de gelecekte akıcı bir şekilde oynandığına şahit olabileceğiz. Mozilla Firefox tarayıcısının en yeni sürümünde WebAssembly beta olarak kullanıma sunuldu.