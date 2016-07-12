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Mr. Robot'un yeni bölümü sosyal medya üzerinden yayınlandı

USA Network, popüler dizisi Mr. Robot'un yeni bölümünü sosyal medya üzerinden yayınladı. Dizinin merakla beklenen 2.sezonu, önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılın en beğenilen yeni dizilerinin başında gelen Mr. Robot, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek. USA Network kanalı tarafından hazırlanan dizinin yeni sezonu, 13 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak. Dizi için meraklı bekleyiş sürerken, USA Network cephesinden sürpriz bir hamle geldi ve 2.sezonun ilk bölümü resmi yayın tarihinden günler önce sosyal medya üzerinden yayınlandı.
Dün Facebook Live üzerinden Mr. Robot ile ilgili bir soru cevap seansı düzenleyen USA Network, bu seansın ortasında yayının normal akışını kesti ve yeni bölümün internette bulunabileceğini duyurdu. Mr. Robot'un yayınlanan bu bölümü, diziye yakışır bir şekilde izleyicileri internet üzerinde bir ava sürükledi. Bölümün yayınlandığı hesaplar birbir silindi ve bölümü erkenden izlemek isteyenlerin adeta izleri takip ederek bölümü arayıp bulmaları gerekti. Yeni sezona dikkat çekmek için yapılan bu tanıtım kampanyası, Mr. Robot izleyicilerinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.
Psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla ancak onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatan dizinin ilk sezonunda, Elliot'ın Mr. Robot adlı esrarengiz bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilmesini ve grubun dünyayı kontrol eden dev şirketlerden birini devirmeye çalışması işlenmişti.

https://techcrunch.com/2016/07/10/mr-robot-season-2_0/ Yorum Yaz
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Bari Link Verseydin :D
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mementopolis 3 yıl napolyon94
napolyon94

Leş bir ergen dizisi

"....ergen dizisi" ? o zaman Teletabiler'de Aksiyon filmi.
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Glitch 3 yıl
Adam forumda açık,pislik yazmayacak nerede yazacak ? Fanboyu olduğunuz şeyi sevmeyen birini gördüğünüzde sövmeye başlamak ergenlik başlangıcıdır dikkat edin kendinize.Dizi bana göre de gayet liseli dizisi tamamen lamer tayfaya ithafen yapılmamış ama Türkiye gibi bir genç kuşağa sahip ülkelerde böyle izleyici kitlesi oluşabiliyor.
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TheLastMan on Turkey 3 yıl
Sinema kategorisinde dizinin ne işi var??!
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Celonfix 3 yıl
Buna ergen dizisi diyen ergenler açıp türk dizilerindeki birbirine yarım saat bakan erkek ve kadınları izlesinler. Yada survivor izleyin oda bitti demi. Tamam game of thrones izleyin.
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Grasyas01 3 yıl
Diziye ergen dizisi demişler, bölüm isimlerine baksalar zaten susup otururlar ,siz kurtlar vadisi izlemeye devam edin...
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dere.beyi 3 yıl
SAKIN DENEMEDİN yeni sezon b*k gibi başladı bukadar sıkıcı bayan bir dizi görmedim
TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI...
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Hesap001 3 yıl
Laf atanlar kendilerine baksınlar cıkıp yapın ozaman
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AndaCakan 3 yıl Hesap001
Hesap001

Laf atanlar kendilerine baksınlar cıkıp yapın ozaman

Bunu diyenlerden de gına geldi artık hiç bişeyi eleştiremeyecek miyiz? Eleştirmen diye bir şey duymadın hayatında galiba.Bu arada dizi leş çöp berbat ötesi daha iyisini de yapamam var mı diyeceğin?
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napolyon94 3 yıl
Leş bir ergen dizisi
2 Yanıt Yanıtla +1
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mementopolis 3 yıl napolyon94
napolyon94

Leş bir ergen dizisi

"....ergen dizisi" ? o zaman Teletabiler'de Aksiyon filmi.
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moffaka 3 yıl napolyon94
napolyon94
Leş bir ergen dizisi

Recep Ivedik'e devam diyorsun.
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fotifoti 3 yıl
Pislik pislik sahneleri sokuşturmuşlar, 2 mesaj vereceksin de gerisi ne oluyor? 2 bölüm izledim bıraktım. Ömrümüze yazık
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Celonfix 3 yıl fotifoti
fotifoti
Pislik pislik sahneleri sokuşturmuşlar, 2 mesaj vereceksin de gerisi ne oluyor? 2 bölüm izledim bıraktım. Ömrümüze yazık

Neymiş acaba pislik pislik sahneler? O pislik pislik sahneler türkiyede hergün yaşanıyor ama ses çıkarmıyorsunuz.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Dizide ki anlamı anlatan bir hareket.
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halitozbasli 3 yıl
İlk beş bölüm sonrasında ilgimi kaybetmiştim bu dizi ile ilgili.
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