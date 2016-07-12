Mr. Robot'un yeni bölümü sosyal medya üzerinden yayınlandı

Geçtiğimiz yılın en beğenilen yeni dizilerinin başında gelen Mr. Robot, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek. USA Network kanalı tarafından hazırlanan dizinin yeni sezonu, 13 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak. Dizi için meraklı bekleyiş sürerken, USA Network cephesinden sürpriz bir hamle geldi ve 2.sezonun ilk bölümü resmi yayın tarihinden günler önce sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Dün Facebook Live üzerinden Mr. Robot ile ilgili bir soru cevap seansı düzenleyen USA Network, bu seansın ortasında yayının normal akışını kesti ve yeni bölümün internette bulunabileceğini duyurdu. Mr. Robot'un yayınlanan bu bölümü, diziye yakışır bir şekilde izleyicileri internet üzerinde bir ava sürükledi. Bölümün yayınlandığı hesaplar birbir silindi ve bölümü erkenden izlemek isteyenlerin adeta izleri takip ederek bölümü arayıp bulmaları gerekti. Yeni sezona dikkat çekmek için yapılan bu tanıtım kampanyası, Mr. Robot izleyicilerinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

Psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla ancak onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatan dizinin ilk sezonunda, Elliot'ın Mr. Robot adlı esrarengiz bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilmesini ve grubun dünyayı kontrol eden dev şirketlerden birini devirmeye çalışması işlenmişti.

https://techcrunch.com/2016/07/10/mr-robot-season-2_0/