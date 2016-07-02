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Sosyal medyada en çok konuşulan film Suicide Squad

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak ikinci DC Comics uyarlaması olan Suicide Squad'a ilgi büyük. Düzenlenen yeni araştırmaya göre sosyal medyada en çok konuşulan film Suicide Squad.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,8b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek bir sinematik evren kurmak isteyen Warner Bros, geçtiğimiz aylarda vizyona giren Batman v Superman ile bu sinematik evrenin temellerini attı. Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından ikisini karşı karşıya getiren filmden beklentiler oldukça yüksekti, ancak film eleştirmenler tarafından beğenilmedi ve biraz da bu yüzden gişede beklentilerin altında kaldı.
Warner Bros, Batman v Superman ile istediği başarıyı yakalayamamış olsa da, bu yıl vizyona girecek ikinci DC Comics uyarlaması olan Suicide Squad stüdyonun yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir araştırma, sosyal medya kullanıcılarının en heyecanla beklediği, hakkında en çok konuştuğu filmin Suicide Squad olduğunu gösterdi.
ComScore'un düzenlediği araştırmaya göre geçtiğimiz hafta 66 binden fazla sosyal medya konuşmasına konu olan Suicide Squad, Rogue One: A Star Wars Story ve Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts and Where to Find Them gibi merakla beklenen filmleri geride bırakarak sosyal medyada en çok konuşulan film oldu. Film ayrıca Star Trek Beyond ve Ghostbusters gibi çok yakında vizyona girecek filmleri de gölgede bıraktı.
DC evreninin kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansının, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan oluşan bir ekip kurmasını anlatıyor. End of Watch ve Fury gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan David Ayer'in yöneteceği filmin, oldukça karanlık bir tona sahip olan Batman v Superman'e kıyasla çok daha eğlenceli bir film olması bekleniyor.
Başrollerini Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis'in paylaştığı Suicide Squad, 12 Ağustos'ta vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/06/suicide-squad-rogue-one-a-star-wars-story-fantastic-beasts-summer-box-office-1201780423/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Heisenberg61 3 yıl en beğenilen
Keşke Batman Nolan, yönetmen de Bale olsaydı. O zaman gidip izlerdim. Şimdi pek gidesim yok filme. Zaten çok geç kaldılar, şimdi de çok acele ediyorlar. Marvel'ın yaptığı gibi yapmalıydılar. Aslında şimdi düşündüm de başlangıca da DC ve WB logosu koymasınlar. Marvel logosu koyarlarsa en az 3 kere giderim. Ayrıca bu film vizyona girmez şimdiden söyleyeyim. Kesin iptal olur, WB'a güvenilmez. Supergirl'ü de izlemiyorum ama seçtikleri Superman'e baya sinirlendim. Burası yeri değil biliyorum ama izlemediğim ve izlemeyeceğim bir diziyle alakalı olan sinirimi alakasız konuya yazmak zorunda hissediyorum kendimi nedense. Aslında DC'yle ilgili hiçbir şeyi sevmiyorum ama eleştiresim geliyor, kendimi tutamıyorum işte. Son olarak da bu yazdıklarıma bir itirazınız varsa veya MoS ve BvS'i beğenmişseniz hepiniz birer fanboysunuz.
Keşke Batman Nolan, yönetmen de Bale olsaydı. O zaman gidip izlerdim. Şimdi pek gidesim yok filme. Zaten çok geç kaldılar, şimdi de çok acele ediyorlar. Marvel...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Redunay 3 yıl
Filmin starı Harley Quinn.
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JusticeLeague 3 yıl
Gömerleeer bunu da gömerlerr. Rotten gömmek için beklemede
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Papa Het 3 yıl
Film zaten çok tumblr görünüyor konsepti gereği. Cara falan da olunca normal. Bence film başarılı olacak bu senenin en çok beklediğim filmi.
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N. Chomsky 3 yıl

BvS rezaletinden sonra beklentim yok. Bu da çöp çıkar.
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gurkanse 3 yıl
unknownartist
Fanboyluk film şirketleri üzerinden de yapılmaya başlanmış, işsiz olup yapacak bişey olmayınca her haltın fanatikliği yapılıyor. Marvelboy nedir abi yav,

napsınlar adı üstüne işsiz güçsüz boş beleş gereksiz tiplerle doldu...
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unknownartist 3 yıl
Fanboyluk film şirketleri üzerinden de yapılmaya başlanmış, işsiz olup yapacak bişey olmayınca her haltın fanatikliği yapılıyor.
Marvelboy nedir abi yav,
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zwanzig 3 yıl
Filmde Margrot Robbie olunca istemsizce izlenecekler listenize ekliyorsunuz :)
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Hazreti Bruce Wayne 3 yıl zwanzig
zwanzig

Filmde Margrot Robbie olunca istemsizce izlenecekler listenize ekliyorsunuz :)

Filmide aşk filmi mantığı ile izle
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Dick Grayson 3 yıl
Margot robbie saolsun.
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BabekDesign 3 yıl
Bugun Margot Robbie'nin dogum gunuymus :)
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DarkHellKnightX 3 yıl
Marvel filmlerini severek izliyorum. DC tarafından gelen filmler de gayet güzel bence. Bazılarının aksine kendimi iki firmadan birisini seçmek zorundaymış gibi hissetmiyorum.
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rocky bayboğa 3 yıl
Merakla beklediğim beklentiyi yuksek tuttuğum bir film ayrıca bu bir deneme calısması değil evrenin devamını sağlayacak belli planlar ile hazırlanmıs bir filmdir kalitesine guveniyorum
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