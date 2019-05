Sosyal medyada en çok konuşulan film Suicide Squad

DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek bir sinematik evren kurmak isteyen Warner Bros, geçtiğimiz aylarda vizyona giren Batman v Superman ile bu sinematik evrenin temellerini attı. Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından ikisini karşı karşıya getiren filmden beklentiler oldukça yüksekti, ancak film eleştirmenler tarafından beğenilmedi ve biraz da bu yüzden gişede beklentilerin altında kaldı.

Warner Bros, Batman v Superman ile istediği başarıyı yakalayamamış olsa da, bu yıl vizyona girecek ikinci DC Comics uyarlaması olan Suicide Squad stüdyonun yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir araştırma, sosyal medya kullanıcılarının en heyecanla beklediği, hakkında en çok konuştuğu filmin Suicide Squad olduğunu gösterdi.

ComScore'un düzenlediği araştırmaya göre geçtiğimiz hafta 66 binden fazla sosyal medya konuşmasına konu olan Suicide Squad, Rogue One: A Star Wars Story ve Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts and Where to Find Them gibi merakla beklenen filmleri geride bırakarak sosyal medyada en çok konuşulan film oldu. Film ayrıca Star Trek Beyond ve Ghostbusters gibi çok yakında vizyona girecek filmleri de gölgede bıraktı.

DC evreninin kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansının, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan oluşan bir ekip kurmasını anlatıyor. End of Watch ve Fury gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan David Ayer'in yöneteceği filmin, oldukça karanlık bir tona sahip olan Batman v Superman'e kıyasla çok daha eğlenceli bir film olması bekleniyor.

Başrollerini Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis'in paylaştığı Suicide Squad, 12 Ağustos'ta vizyona girecek.

