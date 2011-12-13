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Mugen Power'dan Xperia Arc ve Xperia Arc S için 3200 mAh'lik batarya

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
37,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, son dönemlerde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle beraber güçlü donanımlara kavuştu. Ancak bu durum ister istemez bataryaların dayanma sürelerini olumsuz yönde etkiliyor.
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları için bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Ericsson Xperia Arc / Xperia Arc S için 3200 mAh'lik batarya hazırladı. Firma tarafından 84.95$ fiyat etiketiyle satılan bataryayla arka kapak hediye ediliyor. 3200 mAh'lik bataryanın, 1500 mAh'lik orjinal bataryaya kıyasla 2.13 kat daha dayanıklı olduğunun altı çiziliyor.
Biraz geçmişe döndüğümüzde Mugen Power, Xperia Arc için daha önce 1700 mAh ve 4500 mAh olmak üzere iki farklı batarya hazırlamıştı.

http://www.mugen-power-batteries.com/mugen-power-3200mah-extended-battery-for-sony-ericsson-arc-arc-s-with-battery-door.html?r=15 Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
xperia arc bataryasi icin bir gorsel koymamislar ama 3200mah saat bataryanin telefonu ne hale getirdigini galaxy s2 modelinde gormek mumkun.

forumda hep telefonlara niye daha buyuk batarya konmuyor diye sikayet edenler. buyrun buyuk batarya ile telefonun hali:



xperia arc bataryasi icin bir gorsel koymamislar ama 3200mah saat bataryanin telefonu ne hale getirdigini galaxy s2 modelinde gormek mumkun.forumda...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Dark Shade 7 yıl
3200 mah lik bataryayi 1500 mahlik batarya inceliginde yaparlarsa olur...
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DH Misafiri 7 yıl
Yok ya bunların hepsi, satış stratejisi. Yapmak isteyen firmalar nasıl yapıyor peki? ALın bakın Motorolanın Razr Maxx Modeline kendiniz görün, incelik aynı incelik batarya 3300 mah. Demek ki yapınca oluyormuş. Ama firmalar bunu bilerek yapmıyorlar, çünki ellerinde rekabet edecek hiç birşey kalmadı hemen hemen hepsi aynı özelikte telefonlar çıkartıyorlar. Ama Motorola bu işte öncülük yaparak tavrını resmen ortaya koymuş. Hem donanım olarak çok iyi hemde batarya olarak çok iyi bir telefon.
Samsung S2
125.3 x 66.1 x 8.5 mm
116 g
Standard battery, Li-Ion 1650 mAh
Motorola Razr Maxx
130.7 x 68.9 x 9 mm
145 g
Standard battery, Li-Ion 3300 mAh
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himmet_dal 7 yıl
takoz gibi ama günde 2 şarj olayıda insanı öldürüyo
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realbrutal 7 yıl
bende galaxy s2ye aldım böyle 3500 mah batarya.uzun yolda çok güzel oluyor.internet mp3 ikilisini güzel bir şekilde karşılıyor.ama ergonomi açısından kullanılacak gibi değil.ama her telefona lazım böyle bir şey.bende 3500 lük bi de 1800lük batarya var.genelde dolu bırakıyorum.acil durumda hop alıyorum ikisinden birini aynen devam.ama akıllı telefonların hala şarjının az gitmesi kötü oluyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bataryayı mah kapasitesini arttırsanız ne olacak olmadı akü ile dolaşın. teknoloji değişmedikçe li-ion bataryalar ile bir yere varılamaz
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sertacarslan 7 yıl
Bence bunun bir haber değeri yok. Bir çok marka bir çok marka için aksesuar üretiyor sonuçta, hepsini haber yapmaya kalksanız...
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_bluescream_ 7 yıl
Hni mugen power reklamında yazmış daha guçlü batarya die aynı kalınlıkta olsa eywallahda bu bildigin 2 bataryanın ust utte birlieştirilmiş hali gibi bişe, onu yapcagıma cebımde yedek bataryalan gezerim daha iyi.bu tarz yerine direk pilden oluşan bataryalar daha ıyı olabilir
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Mesudum 7 yıl
Telefon üreticileri için telefonun fiziksel özellikleri, pil ömründen daha öncelikli. Şimdiki telefonlarda prestij kaynağı gerçekten de pil ömrü değil, incelik.
Note ile de yüzey genişletilerek güzel batarya başarımları elde edilmiş ama ayısını bir S2 sınıfında yapmaya kalkarlarsa bizim o 7-8 mm incelik konusundan feragat etmemiz gerekecek mutlaka.
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draconist 7 yıl
Bu firmanın Huawei Ideos X5 modeli için de 1700 ve 3200 lük pilleri var. ebay'de 3200lük olan modeli 90 tl'ye geliyordu.
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Dark Shade 7 yıl
3200 mah lik bataryayi 1500 mahlik batarya inceliginde yaparlarsa olur...
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OverClocK1ng 7 yıl
Darkaura tamam yukarıdaki videoda çok kalınlaşıyor.
Ama Samsung mesela pilin yüzeyini daha geniş yapıp biraz daha kalın yapsaydı yine 3200mAh olurdu ve böyle kalın da olmazdı. Adam pili ufacık yapmış. Yüzeyini 2 kat geniş yapsın kalınlık da yarı yarıya azalır. Yani şu koyduğu kalın pilin yarısı kalınlığında ama yüzeyi daha geniş bir pil yapabilirler. Benim önümde Dell 5inch Streak telefonum var onun pili dediğim gibi geniş ama ince. Mesela onu da biraz daha kalın yapabilirlerdi...
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apoo143 7 yıl
biliyorlar daha büyük batarya koymayı ama videoda gördüğün gibi hem daha büyük (kalın) hem de maliyet konusu var..
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