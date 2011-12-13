Mugen Power'dan Xperia Arc ve Xperia Arc S için 3200 mAh'lik batarya

Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, son dönemlerde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle beraber güçlü donanımlara kavuştu. Ancak bu durum ister istemez bataryaların dayanma sürelerini olumsuz yönde etkiliyor.

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları için bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Ericsson Xperia Arc / Xperia Arc S için 3200 mAh'lik batarya hazırladı. Firma tarafından 84.95$ fiyat etiketiyle satılan bataryayla arka kapak hediye ediliyor. 3200 mAh'lik bataryanın, 1500 mAh'lik orjinal bataryaya kıyasla 2.13 kat daha dayanıklı olduğunun altı çiziliyor.



Biraz geçmişe döndüğümüzde Mugen Power, Xperia Arc için daha önce 1700 mAh ve 4500 mAh olmak üzere iki farklı batarya hazırlamıştı.



http://www.mugen-power-batteries.com/mugen-power-3200mah-extended-battery-for-sony-ericsson-arc-arc-s-with-battery-door.html?r=15