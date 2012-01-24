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Murtazin : Lumia 910 Mayıs ayında 12MP kamera ile gelebilir

7 yıl
4,2b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok telefon modelini henüz piyasaya çıkmadan elde edip internete sızdırmasıyla telefon ajanı olarak anılmaya başlayan teknoloji editörü Rus Eldar Murtazin, Nokia'nın Lumia serisi ile ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Nokia, Lumia 900 adlı model ile 2012 yılına giriş yaptı. 4.3 inç 480 x 800 AMOLED ekranlı, 1.4GHz hızında Snapdragon S2 işlemcili ve 512MB RAM'li Lumia 900 modeli yılın ilk yarısında LTE/4G uyumlu olarak ABD'de 3G uyumlu olarak ise Avrupa'da piyasada olacak.

Eldar Murtazin ise Lumia 900 modelinin yanında aynı dönemde Lumia 910 modelinin de piyasaya çıkacağını iddia etti. Lumia 910 modeli Avrupa pazarı için hazırlanmış bir model olacak ve 12MP kamera ile gelecek. Bunun dışında Murtazin herhangi bir detay vermiyor. Kamera odaklı akıllı telefon üretimi kousunda Nokia tecrübeli ve bu da tecrübesinin bir ürünü olabilir.

Lumia 910 modelinin çıkış tarihi ise Lumia 900 modelinden önce yani Mayıs ayı civarında. Kamera çözünürlüğü düşünüldüğünde donanım özelliklerinin Lumia 900 ile aynı veya biraz daha yüksek olabileceği söylenebilir. İlk etapta Windows Phone yüklü 12 model piyasaya süreceğini, Nokia ortaklığın başlarında basına açıklamıştı. Şu an 3 olan model sayısının yıl içinde artacağı kesin. Lumia 910 modeli de bunlardan birisi olabilir.

Murtazin ayrıca Samsung Galaxy SIII modelinin de Nisan ayında piyasada olacağını ve Lumia 910 modelinin şansının düşük olduğunu da ifade ediyor.

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DarkEnergy 7 yıl en beğenilen sweatcan
sweatcan
yine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.

Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.
sweatcanyine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla a...
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mysterious8 7 yıl
nokia senin neyine akıllı telefon sen yine en iyi bildiğin işi giriş seviyesi telefonları üretmeye devam et
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selo3801 7 yıl
altından yapsalar telefonu gene nokia gene nokia...
3310 dan sonraki hiç bi modeline ısınamadım bunların...
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quartx 7 yıl
oktayakgoz
bende sizin şu mantığınızı anlamış değilim. artık internette gezinme işkence olmuştu. ilk aldığında internete nasıl giriyorsan yine öyle girersin internete. 10 sene önceki bilgisayar ise dediğin olabilir ama 3 4 yıllık bi bilgisayarda eskiden iyi giriyorsa şimdide iyi girer. oyunlar mı ? evet oyunlar ilerler. dolayısıyla daha çok donanım isteyebilirler. örnek vermek gerekirse. 2008 yılında aldığım hp marka bilgisayar o gün nasıl hala aynı şekil win7 çalıştırıyor. vista ile gelmişti win7 ile daha güzel çalışıyor. office internet hızında değişiklik yok. sizin bilgisayarlar bitiyor heralde pil gibi bişi.

Arkadaşım sen hala anlamadın galiba.sen işletim sistemine takılıp kalmışsın sen o bilgisayara çizim programı kursana ya da başka bişey visual studio kursana crysis 2yi nasıl hiç oynadınmı.ati radeon 6700de ekran kartıda açar onu ama 6900ün verdeği performasın yanına bile yaklaşamaz inşallah anlamışındır ne demek iatediğimi.
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oktayakgoz 7 yıl quartx
quartx

oktayakgoz

bende sizin şu mantığınızı anlamış değilim. artık internette gezinme işkence olmuştu. ilk aldığında internete nasıl giriyorsan yine öyle girersin internete. 10 sene önceki bilgisayar ise dediğin olabilir ama 3 4 yıllık bi bilgisayarda eskiden iyi giriyorsa şimdide iyi girer. oyunlar mı ? evet oyunlar ilerler. dolayısıyla daha çok donanım isteyebilirler. örnek vermek gerekirse. 2008 yılında aldığım hp marka bilgisayar o gün nasıl hala aynı şekil win7 çalıştırıyor. vista ile gelmişti win7 ile daha güzel çalışıyor. office internet hızında değişiklik yok. sizin bilgisayarlar bitiyor heralde pil gibi bişi.


Arkadaşım sen hala anlamadın galiba.sen işletim sistemine takılıp kalmışsın sen o bilgisayara çizim programı kursana ya da başka bişey visual studio kursana crysis 2yi nasıl hiç oynadınmı.ati radeon 6700de ekran kartıda açar onu ama 6900ün verdeği performasın yanına bile yaklaşamaz inşallah anlamışındır ne demek iatediğimi.



sen haklısın
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quartx 7 yıl
DarkEnergy
quartx
e-militarist
DarkEnergy
sweatcan yine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.
+ 10 Hislerime tercüman olmuşsun. Bize söz bırakmamışsın. Bravo. Ben olsam daha ağır yazardım.
sweatcan arkadaşımız ne güzel yazmış donanım yetmiyor diye.Arkasından darkenergy ve diğer arkadaşlar çok biliyorlar ya atlamışlar konuya.Arkadaşlar o donanım windows phone7yi kaldırabilir, stabil çalıştırabilir, menüler arası geçiş iyi olabilir lakin oyun ve yazılım sektörü çok hızlı gelişiyor.Bir sene içerisinde oyunların ne kadar hızlı geliştiğini hepimiz gördük.Çift çekirdekli işlemci telefonların zorlandığı 1gb ramin yetmediği yerde bu donanım ne kadar iyi iş yapacak soruyorum size.Tek çekirdekli ve 512mb ramli teller 2010 yılının ürünleriydi.Artık 2012ye geldik hala 512mb ram, galaxy s3ün donanımını az buçuk nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur.Bu donanımla fazla tutunamaz.O çok bilmiş arkadaşlar yorum yazmadan öce kendilerinin önce neyi bilip bilmediğini iy tartsınlar sonra ordan bot mot yakıştırması yapın ha sen niye atladın derseniz buna benzer bir konu hakkında bende arkadaş gibi yorum yapmıştım ve arkadaşın bitanesi hemen etiket yapıştırdı-çok biliyor ya- insanlara etiket yapıştırmak kolay, sonra tabi ben gereken cevabı verdim ama lütfen karşıdaki insaa bu tarz yorumlar yazmıyalım.
Sen yoksa tüm oyunların aynı platforma yazıldığını felan mı sanıyorsun? Kendi azınla söylüyorsun o donanın WPa yeter diye, daha neyin kavgasın veriyorsun? Donanım o kadar önemliyse o dediğin 2010 donanmını kullanan telefonlardan olan iPhone 4 nasıl oyunları bu kadar iyi şekilde oynatabiliyor? Ben şu an SGS 2 kullanıyorum ama WP için o donanıma laf etcek kadar fan olmadım olmamda. Çok bilmene gerek yok emin ol YouTubedan birkaç video izlemen yeterli sistemi tanıman için. Söylediğim sözler senin içinde geçerli bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.

Ben de galaxy s2 kullanıyorum, iphone4 evet bazı oyunları çalıştırabilir ama hiç bir zaman galaxy s2 kadar performans veremez.Benim yazdıklarımı iyi okumamışsınız.Bu telefon bu donanımla en fazla 1 sene kullanırsın tabi yazılımlarla oyunlarla haşır neşir isen ama sadece alo desin yeter diyosan uzun yıllar işini görür, iphone4 artık yavaş yavaş popularitesi azalıyor donanımı yeterli gelmiyor.Bir örnek vereyim.Ben bilgisayarımın kasasını yeniden topladım yaklaşık 5 ay önce windows 7yi gayet iyi çalıştırıyordu çift çekirdek işlemcisi vardı ama artık oyunları açmamaya başladı internette gezinmek işkenceydi 2-3 sekme açınca yavaşlıyordu hantal bir bilgisayardı 1 sene önce böyle değildi sizin söylediğiniz gibiydi şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur.Ben de swetcan arkadaşımız gibi bu donanımla bu telefonun uzun ömürlü olmayacağı fikrindeyim.Ben burda bunun kavgasını falan yapmıyorum darkenergy arkadaş hala ordan youtubedan izle bilgi sahibi olmadan yorum yazma falan bu tür yorumlara gerek yok burası bilgi paylaşım sitesi o yüzden karşıdakine daha iyi cümleler kuralım.Saygılar.
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oktayakgoz 7 yıl
bende sizin şu mantığınızı anlamış değilim. artık internette gezinme işkence olmuştu. ilk aldığında internete nasıl giriyorsan yine öyle girersin internete. 10 sene önceki bilgisayar ise dediğin olabilir ama 3 4 yıllık bi bilgisayarda eskiden iyi giriyorsa şimdide iyi girer. oyunlar mı ? evet oyunlar ilerler. dolayısıyla daha çok donanım isteyebilirler.

örnek vermek gerekirse. 2008 yılında aldığım hp marka bilgisayar o gün nasıl hala aynı şekil win7 çalıştırıyor. vista ile gelmişti win7 ile daha güzel çalışıyor. office internet hızında değişiklik yok. sizin bilgisayarlar bitiyor heralde pil gibi bişi.
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quartx 7 yıl
e-militarist
DarkEnergy
sweatcan yine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.
+ 10 Hislerime tercüman olmuşsun. Bize söz bırakmamışsın. Bravo. Ben olsam daha ağır yazardım.

sweatcan arkadaşımız ne güzel yazmış donanım yetmiyor diye.Arkasından darkenergy ve diğer arkadaşlar çok biliyorlar ya atlamışlar konuya.Arkadaşlar o donanım windows phone7yi kaldırabilir, stabil çalıştırabilir, menüler arası geçiş iyi olabilir lakin oyun ve yazılım sektörü çok hızlı gelişiyor.Bir sene içerisinde oyunların ne kadar hızlı geliştiğini hepimiz gördük.Çift çekirdekli işlemci telefonların zorlandığı 1gb ramin yetmediği yerde bu donanım ne kadar iyi iş yapacak soruyorum size.Tek çekirdekli ve 512mb ramli teller 2010 yılının ürünleriydi.Artık 2012ye geldik hala 512mb ram, galaxy s3ün donanımını az buçuk nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur.Bu donanımla fazla tutunamaz.O çok bilmiş arkadaşlar yorum yazmadan öce kendilerinin önce neyi bilip bilmediğini iy tartsınlar sonra ordan bot mot yakıştırması yapın ha sen niye atladın derseniz buna benzer bir konu hakkında bende arkadaş gibi yorum yapmıştım ve arkadaşın bitanesi hemen etiket yapıştırdı-çok biliyor ya- insanlara etiket yapıştırmak kolay, sonra tabi ben gereken cevabı verdim ama lütfen karşıdaki insaa bu tarz yorumlar yazmıyalım.
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DarkEnergy 7 yıl quartx
quartx
e-militarist
Orijinalden alıntı: DarkEnergy
Orijinalden alıntı: sweatcan yine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.
+ 10 Hislerime tercüman olmuşsun. Bize söz bırakmamışsın. Bravo. Ben olsam daha ağır yazardım.

sweatcan arkadaşımız ne güzel yazmış donanım yetmiyor diye.Arkasından darkenergy ve diğer arkadaşlar çok biliyorlar ya atlamışlar konuya.Arkadaşlar o donanım windows phone7yi kaldırabilir, stabil çalıştırabilir, menüler arası geçiş iyi olabilir lakin oyun ve yazılım sektörü çok hızlı gelişiyor.Bir sene içerisinde oyunların ne kadar hızlı geliştiğini hepimiz gördük.Çift çekirdekli işlemci telefonların zorlandığı 1gb ramin yetmediği yerde bu donanım ne kadar iyi iş yapacak soruyorum size.Tek çekirdekli ve 512mb ramli teller 2010 yılının ürünleriydi.Artık 2012ye geldik hala 512mb ram, galaxy s3ün donanımını az buçuk nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur.Bu donanımla fazla tutunamaz.O çok bilmiş arkadaşlar yorum yazmadan öce kendilerinin önce neyi bilip bilmediğini iy tartsınlar sonra ordan bot mot yakıştırması yapın ha sen niye atladın derseniz buna benzer bir konu hakkında bende arkadaş gibi yorum yapmıştım ve arkadaşın bitanesi hemen etiket yapıştırdı-çok biliyor ya- insanlara etiket yapıştırmak kolay, sonra tabi ben gereken cevabı verdim ama lütfen karşıdaki insaa bu tarz yorumlar yazmıyalım.

Sen yoksa tüm oyunların aynı platforma yazıldığını felan mı sanıyorsun? Kendi azınla söylüyorsun o donanın WP'a yeter diye, daha neyin kavgasın veriyorsun? Donanım o kadar önemliyse o dediğin 2010 donanmını kullanan telefonlardan olan iPhone 4 nasıl oyunları bu kadar iyi şekilde oynatabiliyor? Ben şu an SGS 2 kullanıyorum ama WP için o donanıma laf etcek kadar fan olmadım olmamda. Çok bilmene gerek yok emin ol YouTube'dan birkaç video izlemen yeterli sistemi tanıman için. Söylediğim sözler senin içinde geçerli bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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oktayakgoz 7 yıl quartx
quartx

e-militarist

DarkEnergy
sweatcan yine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.
+ 10 Hislerime tercüman olmuşsun. Bize söz bırakmamışsın. Bravo. Ben olsam daha ağır yazardım.



sweatcan arkadaşımız ne güzel yazmış donanım yetmiyor diye.Arkasından darkenergy ve diğer arkadaşlar çok biliyorlar ya atlamışlar konuya.Arkadaşlar o donanım windows phone7yi kaldırabilir, stabil çalıştırabilir, menüler arası geçiş iyi olabilir lakin oyun ve yazılım sektörü çok hızlı gelişiyor.Bir sene içerisinde oyunların ne kadar hızlı geliştiğini hepimiz gördük.Çift çekirdekli işlemci telefonların zorlandığı 1gb ramin yetmediği yerde bu donanım ne kadar iyi iş yapacak soruyorum size.Tek çekirdekli ve 512mb ramli teller 2010 yılının ürünleriydi.Artık 2012ye geldik hala 512mb ram, galaxy s3ün donanımını az buçuk nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur.Bu donanımla fazla tutunamaz.O çok bilmiş arkadaşlar yorum yazmadan öce kendilerinin önce neyi bilip bilmediğini iy tartsınlar sonra ordan bot mot yakıştırması yapın ha sen niye atladın derseniz buna benzer bir konu hakkında bende arkadaş gibi yorum yapmıştım ve arkadaşın bitanesi hemen etiket yapıştırdı-çok biliyor ya- insanlara etiket yapıştırmak kolay, sonra tabi ben gereken cevabı verdim ama lütfen karşıdaki insaa bu tarz yorumlar yazmıyalım.


bu dediklerinin doğru olduğunu kabul edersek.

1. iphone 4 mucize bie alet çift çekirdekli samsunglarla aynı oyunları çalıştırabiliyor.

2. androidin dalvic cache de çalıştığı ve sistemi %20 az performansla çalıştığı gerçeği koca bi yalan demekki senin söylemlerine göre.
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aziz77 7 yıl
daha öncede olumsuz yorum yapmıştım.ama dün akşam lumia 800 ü inceleme fırsatı buldum.kesinlikle çok stabil bir telefon o 512 mb ram ve 1,4 ghz işlemci gerçektende çok iş yapıyor .menüler arsı geçiş çok iyi hız çok iyi..
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oktayakgoz 7 yıl aziz77
aziz77

daha öncede olumsuz yorum yapmıştım.ama dün akşam lumia 800 ü inceleme fırsatı buldum.kesinlikle çok stabil bir telefon o 512 mb ram ve 1,4 ghz işlemci gerçektende çok iş yapıyor .menüler arsı geçiş çok iyi hız çok iyi..

yanlış anlamayın ama bir şey sormak istiyorum. bende hiçlumia görmedim yada windows phone telefon kullanana kadar görmedim. fakat yuotube da hands on videoları ile fikir sahibi oldum. aldığımda da hiç bi farklılık görmedim. siz youtube da cihazları incelemiyormusunuz ? tartışma amaçlı sormuyorum kesinlikle
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
nokia her ne kadar atağa geçsedde bence bunu android ile yapıp wp ile pekiştirmeli idi htc gibi
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DH Misafiri 7 yıl
12 mp camera merak ediyorum n8 gbi oda vasat olmasın ekran dersen yada dokunmatiği yapamıyor yada bilemiyorum .incelediğim 2012 tellerde iphone4s dokunmatiği çok guzel ipad 2 4s kadar şyş değill..bakalım bekliyoruz android alıyor ama insanlar kacımız kactane uygulama kullanıyoz takıntı android olsun çunki bir suru uygulama var her telefoncu ağzına bu laf gecmiş...uygulama varda zahten 3 yada bilemedin 10 tane uygulama kullnıyor insanlar..
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akin_orta 7 yıl
arkadaşlar bir de şu var. Nokia nın kullandığı işletim sistemleri android gibi ağır donanımsal özellikler istemiyor. Ne symbian ne de windows phone. Hatta nokiadan stephen elopa sorulan dört çekirdekli cep telefonları ile ilgili bir röportajında yaptığı espriye aynen katılıyorum. "dört çekirdekli işlemciler sadece insanlar soğuk havada ellerini cebine soktuğunda ısınmasını sağlar."
ne kadar manidar. Günümüzde çıkan asus 4+1 çekirdekli tabletin çoğu uygulama ile uyumsuz çalışacağı tahminleri bile bunu destekler..
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sweatcan 7 yıl
DarkEnergy
Orijinalden alıntı: sweatcanyine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.

şimdi güzel kardeşim ben eleştirimi yapmışım seviyeli bir şekilde. öyle kimseyi bot mot diye benzetmelere girme. Nokia nın tüm cihazları birbirinin klonu gibi yıllardır takip ediyoruz. Sen benim neyi takip edip neyi takip etmediğimi nerden biliyorsun. Ayrıca henüz lansmanı yapılmamış ortaya çıkmamış bir telefonun neyini araştırayım tahmin yürüttüm sadece buda gayet doğal. Doğal olmayan tek şey senin saçma çıkışın. Sanki nokia yı bilmiyoruz. Bugüne kadar çıkardığı her dalga üst segmentte aynı donanımı kullandı bu marka. o yüzden bende öyle bir tahmin yaptım.
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oktayakgoz 7 yıl sweatcan
sweatcan

DarkEnergy

sweatcanyine 512 mb ramli 1.4 ghz tek çekrdekli lumia 900 e 12mp kamera koyar salıverir çayıra. Hiç şansı yok bu donanımlarla piyasada tonla alternatifi var bu cihazların wp işletim sistemi içinde kimsenin nokia ya geçeceğini sanmıyorum. Sonucta ios ve android e oranla tercih sebebi olacak kadar avantaj sunmuyor.
Arkadaş şu yorumları yapmadan önce biraz araştırın, bilgi sahibi olun bu telefon ne? Hangi sistemi kullanıyor? Sistem gereksinimleri nelerdir bir öğrenin. Bot gibi her konuya aynı mesajları atmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı.

şimdi güzel kardeşim ben eleştirimi yapmışım seviyeli bir şekilde. öyle kimseyi bot mot diye benzetmelere girme. Nokia nın tüm cihazları birbirinin klonu gibi yıllardır takip ediyoruz. Sen benim neyi takip edip neyi takip etmediğimi nerden biliyorsun. Ayrıca henüz lansmanı yapılmamış ortaya çıkmamış bir telefonun neyini araştırayım tahmin yürüttüm sadece buda gayet doğal. Doğal olmayan tek şey senin saçma çıkışın. Sanki nokia yı bilmiyoruz. Bugüne kadar çıkardığı her dalga üst segmentte aynı donanımı kullandı bu marka. o yüzden bende öyle bir tahmin yaptım.


eleştirdiği kısım o donanımla android cihazlardan iyi performasn verdiğidir. youtube da çalışmasını izlersen görebilirsin.
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