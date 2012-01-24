Murtazin : Lumia 910 Mayıs ayında 12MP kamera ile gelebilir

Pek çok telefon modelini henüz piyasaya çıkmadan elde edip internete sızdırmasıyla telefon ajanı olarak anılmaya başlayan teknoloji editörü Rus Eldar Murtazin, Nokia'nın Lumia serisi ile ilgili yeni bir iddiada bulundu.





Nokia, Lumia 900 adlı model ile 2012 yılına giriş yaptı. 4.3 inç 480 x 800 AMOLED ekranlı, 1.4GHz hızında Snapdragon S2 işlemcili ve 512MB RAM'li Lumia 900 modeli yılın ilk yarısında LTE/4G uyumlu olarak ABD'de 3G uyumlu olarak ise Avrupa'da piyasada olacak.





Eldar Murtazin ise Lumia 900 modelinin yanında aynı dönemde Lumia 910 modelinin de piyasaya çıkacağını iddia etti. Lumia 910 modeli Avrupa pazarı için hazırlanmış bir model olacak ve 12MP kamera ile gelecek. Bunun dışında Murtazin herhangi bir detay vermiyor. Kamera odaklı akıllı telefon üretimi kousunda Nokia tecrübeli ve bu da tecrübesinin bir ürünü olabilir.





Lumia 910 modelinin çıkış tarihi ise Lumia 900 modelinden önce yani Mayıs ayı civarında. Kamera çözünürlüğü düşünüldüğünde donanım özelliklerinin Lumia 900 ile aynı veya biraz daha yüksek olabileceği söylenebilir. İlk etapta Windows Phone yüklü 12 model piyasaya süreceğini, Nokia ortaklığın başlarında basına açıklamıştı. Şu an 3 olan model sayısının yıl içinde artacağı kesin. Lumia 910 modeli de bunlardan birisi olabilir.





Murtazin ayrıca Samsung Galaxy SIII modelinin de Nisan ayında piyasada olacağını ve Lumia 910 modelinin şansının düşük olduğunu da ifade ediyor.