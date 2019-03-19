Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi

İnternetin bir dönem en popüler platformlarından olan MySpace artık tarihe şahitlik edemeyecek. Sunucu taşınması esnasında 12 yıllık kullanıcı verisinin silindiği ortaya çıktı.
2 ay
8,4b
1
11
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Web 2.0 olarak da adlandırılan ve kullanıcıların web ile etkileşime girdiği dönemin öncülerinden olan MySpace artık geçmişe dair hiçbir şey barındırmıyor. Sunucu taşıma esnasında 12 yıllık veri tabanı silindi.

MySpace nedir?

2003 yılında kullanıma sunulan MySpace insanların ortak bir platformda kişisel paylaşımlar yapmasını amaçlıyordu. Video, fotoğraf, hikâye paylaşımları, gruplar gibi pek çok özellik sunan MySpace pek çok amatörün ilk albümünü veya şarkısını lanse ettiği alan haline gelmişti.

2009 yılına kadar en çok ziyaret edilen sosyal ağ konumunda olan MySpace bu dönemde ABD’de Google’ı bile geride bırakmıştı. 2008 yılında 580 milyon dolar gelir elde eden platform 100 milyon aktif kullanıcı ve 1 milyar toplam kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor"

Bir dönemin pop kültüründe önemli bir yer edinen MySpace ayrıca YouTube ve Zynga gibi devlerin geniş kitlelere ulaşmak için kullandığı bir alan olmuştu. Google varsayılan arama motoru olmak için o dönem 900 milyon dolar ödemişti.

Facebook’un popüler olması ve ardından Twitter, Instagram, Snapchat gibi ağların ortaya çıkışı MySpace’e darbe vurdu. Sürekli kan kaybeden platform çocuk tacizi videoları, siber saldırılar ve doğum tarihi ile kullanıcı hesaplarına erişebilme gibi açıklarla iyice sarsıldı.

 

MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi
Tam Boyutta Gör

Bu hafta ise platformun belki de internetin gelişimine şahitlik yapan en önemli kaynak durumundaki veri tabanının silindiği ortaya çıktı. Web sitesinde bir süreliğine gösterilen duyuruya göre 2003-2015 yılları arasındaki tüm kullanıcı içerikleri sunucu taşıma esnasında silindi. Bu veriler zaten taşınmadan önce bozulmuştu ve silinmesi zorunlu hale geldi.

Yaklaşık 1 yıldır MySpace kullanıcılarının geçmiş içeriklere ulaşamadığı şikayetleri geliyordu ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. İşin ilginç tarafı bir süreliğine gösterilen duyuru haricinde herhangi bir sosyal medya hesabından da açıklama yapılmış değil. Veri tabanı nasıl bozuldu ve bununla ilgili neler yapıldı bilinmiyor. Tahminler 50 milyon civarında müziğin silindiğini ifade ediyor.

Gençlik yıllarını MySpace üzerinde geçirmiş ve içeriklerini arşivlemiş kullanıcılar şanslı ancak platformun veri tabanına güvenen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir.

 

https://www.engadget.com/2019/03/18/myspace-lost-12-years-music-photos/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
m4n4q4 2 ay en beğenilen
STAJER YAPMIŞTIR
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 ay
bilerek silmişlerdir,yanlışlıkla olsa duramazlar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 1 ay
Yanlışlıkla 12 yıllık arşiv nasıl siliniyor, o kadar içerikle daha fazla uğraşmak istemedikleri için uçurdular işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 ay
Yahu siz cidden bu işin olabileceğine inanıyor musunuz? Böyle bir firma sunucu taşırken veri kaybı olmasına izin verecek? bunların farklı noktalarda replike yedekleri olmayacak? 12 yıllık database bir anda uçuverecek?
Gülüp geçerim yahu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 ay
Bulut depolama teknolojisi işte bu yüzden güvenilmez. Dosya arşivinizin denetimi kendi elinizden çıkıyor, arka yüzünde neler döndüğünü bilmediğiniz internet platformlarının eline bağlı hale geliyor. Sizin iradeniz dışında bir veriniz kaybolursa bir bardak soğuk su içmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 1 ay
Justin Timberlake’in mi hala bu myspace
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 2 ay
Bir dönem takip ettiğim dj'ler ile MySpace üzerinden yazisiyor, tanışıyorum. Türkiye veya yurt dışı etkinliklere gitmeden önce istek parça yapıyordum veya bizzat gelip tanışmak istiyorum diye önden yazıyordum. MySpace yılları kalp ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonersec 2 ay
100 tane yedeği vardır onun. Bilerek silmişlerdir kullanıcılar kızmasın diye yanlışlık oldu demişlerdir. Kim ne yapsın 12 yıllık arşivi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 ay
bilerek silmişlerdir,yanlışlıkla olsa duramazlar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay gurkanse
Bende öyle düşünüyorum. Bu kadar videoyu tutmanın epey ağır bir faturası var sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
multiply vardı site komple gitti ne arşivimiz vardı be bu yine ayakta habere göre siteye girmeyi denedim başaramadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m4n4q4 2 ay en beğenilen
STAJER YAPMIŞTIR
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, myspace ve
4 etiket daha sosyal medya Internet Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek 2 ay Instagram’ın alışveriş özelliği Türkiye’de 2 ay IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor 2 ay LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık 2 ay Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı 2 ay Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi 2 ay Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 2 ay Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi 2 ay Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu 2 ay Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi 2 ay “Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor 2 ay Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf 2 ay Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi 2 ay BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme] 2 ay Netflix, Apple'ın TV hizmetinde olmayacağını resmen doğruladı 2 ay Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek 2 ay Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek 2 ay Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi 2 ay Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler 2 ay Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi Sonraki NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor 2 ay Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 2 ay 'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak 2 ay Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor 2 ay OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı 2 ay Microsoft, Halo oyunu için Insider Programı başlattı 2 ay MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi 2 ay MSI’ın GTX 1650 modeli sızdı 2 ay Exynos 9610 ve 6 GB RAM'li Motorola One Vision ortaya çıktı 2 ay Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak 2 ay Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü 2 ay Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı 2 ay Henrik Fisker, yeni elektrikli SUV modeliyle Tesla'ya rakip olacak 2 ay Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı 2 ay Samsung yeni bir telefon etkinliği yapacak 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor 2 ay Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor 2 ay Oppo Reno yüzde 93.1'lik ekran-gövde oranı ile gelecek 2 ay Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim