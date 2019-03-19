MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi

Web 2.0 olarak da adlandırılan ve kullanıcıların web ile etkileşime girdiği dönemin öncülerinden olan MySpace artık geçmişe dair hiçbir şey barındırmıyor. Sunucu taşıma esnasında 12 yıllık veri tabanı silindi.

MySpace nedir?

2003 yılında kullanıma sunulan MySpace insanların ortak bir platformda kişisel paylaşımlar yapmasını amaçlıyordu. Video, fotoğraf, hikâye paylaşımları, gruplar gibi pek çok özellik sunan MySpace pek çok amatörün ilk albümünü veya şarkısını lanse ettiği alan haline gelmişti.

2009 yılına kadar en çok ziyaret edilen sosyal ağ konumunda olan MySpace bu dönemde ABD’de Google’ı bile geride bırakmıştı. 2008 yılında 580 milyon dolar gelir elde eden platform 100 milyon aktif kullanıcı ve 1 milyar toplam kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

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Bir dönemin pop kültüründe önemli bir yer edinen MySpace ayrıca YouTube ve Zynga gibi devlerin geniş kitlelere ulaşmak için kullandığı bir alan olmuştu. Google varsayılan arama motoru olmak için o dönem 900 milyon dolar ödemişti.

Facebook’un popüler olması ve ardından Twitter, Instagram, Snapchat gibi ağların ortaya çıkışı MySpace’e darbe vurdu. Sürekli kan kaybeden platform çocuk tacizi videoları, siber saldırılar ve doğum tarihi ile kullanıcı hesaplarına erişebilme gibi açıklarla iyice sarsıldı.

Tam Boyutta Gör

Bu hafta ise platformun belki de internetin gelişimine şahitlik yapan en önemli kaynak durumundaki veri tabanının silindiği ortaya çıktı. Web sitesinde bir süreliğine gösterilen duyuruya göre 2003-2015 yılları arasındaki tüm kullanıcı içerikleri sunucu taşıma esnasında silindi. Bu veriler zaten taşınmadan önce bozulmuştu ve silinmesi zorunlu hale geldi.

Yaklaşık 1 yıldır MySpace kullanıcılarının geçmiş içeriklere ulaşamadığı şikayetleri geliyordu ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. İşin ilginç tarafı bir süreliğine gösterilen duyuru haricinde herhangi bir sosyal medya hesabından da açıklama yapılmış değil. Veri tabanı nasıl bozuldu ve bununla ilgili neler yapıldı bilinmiyor. Tahminler 50 milyon civarında müziğin silindiğini ifade ediyor.

Gençlik yıllarını MySpace üzerinde geçirmiş ve içeriklerini arşivlemiş kullanıcılar şanslı ancak platformun veri tabanına güvenen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir.