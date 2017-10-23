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N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro

Ülkemizde öne çıkan e-ticaret platformlarından n11, çok yakında toptan-alım satım yapılabilen n11pro.com'u devreye alacak. N11pro'da imalatçı ve ithalatçılar, tüccarlar ile buluşacak.
1 yıl
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12
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro
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Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group ortaklığındaki n11'in toptan alışveriş yapılabilecek yeni e-ticaret platformu n11pro yakında hizmete girecek.


N11pro, tıpkı Alibaba.com gibi toptan alım-satım platformu olacak. İmalatçı ve ithalatçıları, tüccarlar ile buluşturacak. Herhangi bir kategori sınırı olmadan ülkemizde satışına izin verilen tüm ürünler toptan satılabilecek.

Satış yapmak veya satın almak için şirket mensubu olmak gerekiyor. Yani bireysel kullanıcılar ilk etapta toptan ürün satın alamayacak. Satış yapmak için mensubu olunan şirketin ölçeği fark etmeyecek, KOBİ'ler dahi satış yapabilecek.


Sistemin sağladığı birtakım kolaylıklar bulunuyor. Örneğin çoklu kredi kartı, taksit, vadeli ödeme havale gibi birçok farklı ödeme seçeneği yer alacak. Satın alınacak ürün adedine göre fiyat teklifi sunulacak. 100 tane alana tanesi X fiyat, 1000 tane alana tanesi Y fiyat gibi teklifler yapılabilecek.

Üye Olmak için Gerekli Evraklar Neler?

N11pro'ya üye olmak için vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve son 6 aya ait güncel faaliyet belgesi gerekiyor.

N11, Doğuş Planet tarafından kuruldu ve işletmeciler ile tüketiciyi buluşturdu. Dört yıllık serüveninde 80 bini aşkın kayıtlı mağazaya ve 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.


https://n11pro.com/ Yorum Yaz
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tnt-2 1 yıl en beğenilen
Kar etmek için sülük N11'i aradan cıkartmak lazım.
2 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
ayhani 5 ay
n11pro'da her ürün piyasadan daha pahalı. Babamın adına hesap var. Bakıyorum ara ara, daha bir tane piyasadan ucuz ürün denk gelmedim. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Kim hangi ürünü alıyor satıyor burada? Bana çok garip geldi. Herhangi bir ürünü sağ tıkla aratın, toptan fiyatı denilen fiyatın altında piyasada tonla ürün var. İşin ilginci o kadar reklama rağmen n11 bunu niye denetlemiyor? Yani mağazalara diyemiyor mu toptan sattığınız ürünlerin fiyatları perakende fiyatlardan daha pahalı? Gerçekten garip. Bir fikri olan varsa aydınlatsın.
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alemburda34 1 yıl
Hocam bende gormesem inanmam ancak tutup magaza ismini yazsam adami sozlesmesinden ederim. Ancak bu kdr bilgi verebiliyorum.
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OverClocK1ng 1 yıl
Valla demek ki yorum yapanların hepsi satıcı ki böyle yazmışlar. İnsan bir şeyi ucuza alıp şikayet de ediyorsa mutlaka kendi işine de dokunuyordur, yoksa niye şikayet etsin ki.
Bu güne kadar n11 den bir sürü şey aldım. Klima satan bayinin 3000 dediği klimayı dahi 2450 ye aldım. Geçen hafta telefon aldım. Hepsi de Türkiye'deki en ucuz fiyatlardı. Üstelik bunlardan kuponlar kazanıp tekrar alıp daha da ucuza getirdim.
En son telefonum bozuldu diye 3-4 gün önce kendime A5 2017 aldım. Kuponla 1570 e geldi. O aldığım alışverişten de kupon kazandım. Bugün öğlen bir de 399 liralık anakart aldım. Onda da 40 liralık kupon kullandım. O da 40 lira ucuza geldi. Üstelik o alışverişten de bir sürü kupon kazandım. Şu ana kadar kuponlarla bedava 2 tane VR46 Valentino Rossi Official Fan Club tişört, 1 motosiklet brandası, 1 parmaksız motosiklet eldiveni vs. saymakla bitmez şeyi bedava aldım. Almaya da devam ediyorum. Anca çekemeyenler beğenmez. Düşünsenize, bir yerde 3000 lira olan bir şeyi 2450 liraya almayı kim istemez? O ürünü daha pahalıya satan kimse o. Çünkü kendi malı satılmıyor, adam n11 den alıyor.

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alemburda34 1 yıl
N11 bazi saticilardan komisyon almiyor ! Ancak sarti urun bende yayinladigin fiyattan daha dusuk baska yerde yayinlayamaz veya satis yapamazsin.
Bunun aynisi gittigidiyor.com icinde gecerli.
Bu islerle sozlesme ile olunca sana 1 adet ucuz satmak icin sozlesmenin iptali veya yaptirimini goz alamaz.
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Proprietor 1 yıl alemburda34
Bu n11 nerden para kazanıyor komisyon almıyor üzerine birde ben kupon kullanıyorum zarar etmiyormu
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guven35 1 yıl alemburda34
alemburda34
N11 bazi saticilardan komisyon almiyor ! Ancak sarti urun bende yayinladigin fiyattan daha dusuk baska yerde yayinlayamaz veya satis yapamazsin.
Bunun aynisi gittigidiyor.com icinde gecerli.
Bu islerle sozlesme ile olunca sana 1 adet ucuz satmak icin sozlesmenin iptali veya yaptirimini goz alamaz.

Bu yazdığınız biraz desteksiz olmuş. N11 veya GG Komisyon, ilan ücreti vb. birşey almadan kesinlikle ürün sattırmaz.
GG'yi kendimden biliyorum. Ben bedava da satsam, Komisyon + İlan ücreti + Mağaza ücretini çatır, çatır alıyor.
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labtek38 1 yıl
Amazon gelince hepsini parçalayacak. Tabi bu Amazon haricinde kimse için iyi olmayacak.
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LambayaFunfDe 1 yıl
Alibaba mı olmaya çalışıyonuz
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tnt-2 1 yıl en beğenilen
Kar etmek için sülük N11'i aradan cıkartmak lazım.
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gcb1903 1 yıl tnt-2
Hocam valla dediğiniz gibi olsa keşke. Yenişehir'de dükkan arıyorum N11'de x fiyata ürününüz var onu ne kadara verirsiniz gelip alsak diyorum daha fazla ücret çıkartıyor.
Klima almaya mağazaya gidiyorum N11 sitesinde 2400 olan ürünlerini 2500 lira en son olur diyor. Kendi mağazanız diyorum ama orada indirime sokmuşlar diyor.
Keşke dediğiniz gibi olsa.
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Kefelon 1 yıl tnt-2
N11 sadece karını baltalıyormuş gibi geliyor satıcılara ama reklam masrafları, ödeme altyapısı, güvenilirlik, müşteri hizmetleri, indirim kodları vs. gibi olanakları düşününce bence çoğu satıcı için büyük nimet. Kimse bu kalemleri tek başına halledemez.
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