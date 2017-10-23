N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro

N11pro, tıpkı Alibaba.com gibi toptan alım-satım platformu olacak. İmalatçı ve ithalatçıları, tüccarlar ile buluşturacak. Herhangi bir kategori sınırı olmadan ülkemizde satışına izin verilen tüm ürünler toptan satılabilecek.
Sistemin sağladığı birtakım kolaylıklar bulunuyor. Örneğin çoklu kredi kartı, taksit, vadeli ödeme havale gibi birçok farklı ödeme seçeneği yer alacak. Satın alınacak ürün adedine göre fiyat teklifi sunulacak. 100 tane alana tanesi X fiyat, 1000 tane alana tanesi Y fiyat gibi teklifler yapılabilecek.
Üye Olmak için Gerekli Evraklar Neler?
N11pro'ya üye olmak için vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve son 6 aya ait güncel faaliyet belgesi gerekiyor.
N11, Doğuş Planet tarafından kuruldu ve işletmeciler ile tüketiciyi buluşturdu. Dört yıllık serüveninde 80 bini aşkın kayıtlı mağazaya ve 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.
https://n11pro.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu güne kadar n11 den bir sürü şey aldım. Klima satan bayinin 3000 dediği klimayı dahi 2450 ye aldım. Geçen hafta telefon aldım. Hepsi de Türkiye'deki en ucuz fiyatlardı. Üstelik bunlardan kuponlar kazanıp tekrar alıp daha da ucuza getirdim.
En son telefonum bozuldu diye 3-4 gün önce kendime A5 2017 aldım. Kuponla 1570 e geldi. O aldığım alışverişten de kupon kazandım. Bugün öğlen bir de 399 liralık anakart aldım. Onda da 40 liralık kupon kullandım. O da 40 lira ucuza geldi. Üstelik o alışverişten de bir sürü kupon kazandım. Şu ana kadar kuponlarla bedava 2 tane VR46 Valentino Rossi Official Fan Club tişört, 1 motosiklet brandası, 1 parmaksız motosiklet eldiveni vs. saymakla bitmez şeyi bedava aldım. Almaya da devam ediyorum. Anca çekemeyenler beğenmez. Düşünsenize, bir yerde 3000 lira olan bir şeyi 2450 liraya almayı kim istemez? O ürünü daha pahalıya satan kimse o. Çünkü kendi malı satılmıyor, adam n11 den alıyor.
Bunun aynisi gittigidiyor.com icinde gecerli.
Bu islerle sozlesme ile olunca sana 1 adet ucuz satmak icin sozlesmenin iptali veya yaptirimini goz alamaz.
Bu yazdığınız biraz desteksiz olmuş. N11 veya GG Komisyon, ilan ücreti vb. birşey almadan kesinlikle ürün sattırmaz.
GG'yi kendimden biliyorum. Ben bedava da satsam, Komisyon + İlan ücreti + Mağaza ücretini çatır, çatır alıyor.
Klima almaya mağazaya gidiyorum N11 sitesinde 2400 olan ürünlerini 2500 lira en son olur diyor. Kendi mağazanız diyorum ama orada indirime sokmuşlar diyor.
Keşke dediğiniz gibi olsa.
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