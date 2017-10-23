N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro

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Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group ortaklığındaki n11'in toptan alışveriş yapılabilecek yeni e-ticaret platformu n11pro yakında hizmete girecek.





N11pro, tıpkı Alibaba.com gibi toptan alım-satım platformu olacak. İmalatçı ve ithalatçıları, tüccarlar ile buluşturacak. Herhangi bir kategori sınırı olmadan ülkemizde satışına izin verilen tüm ürünler toptan satılabilecek.

Satış yapmak veya satın almak için şirket mensubu olmak gerekiyor. Yani bireysel kullanıcılar ilk etapta toptan ürün satın alamayacak. Satış yapmak için mensubu olunan şirketin ölçeği fark etmeyecek, KOBİ'ler dahi satış yapabilecek.





Sistemin sağladığı birtakım kolaylıklar bulunuyor. Örneğin çoklu kredi kartı, taksit, vadeli ödeme havale gibi birçok farklı ödeme seçeneği yer alacak. Satın alınacak ürün adedine göre fiyat teklifi sunulacak. 100 tane alana tanesi X fiyat, 1000 tane alana tanesi Y fiyat gibi teklifler yapılabilecek.

Üye Olmak için Gerekli Evraklar Neler?

N11pro'ya üye olmak için vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve son 6 aya ait güncel faaliyet belgesi gerekiyor.

N11, Doğuş Planet tarafından kuruldu ve işletmeciler ile tüketiciyi buluşturdu. Dört yıllık serüveninde 80 bini aşkın kayıtlı mağazaya ve 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

https://n11pro.com/