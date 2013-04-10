NAB2013: Avid Media Composer 7 ve Pro Tools 11 programlarını duyurdu





Video, ses düzenlemeleri ve televizyon sektörü için ürettiği kontrol yazılımlar ile bilinen dünyaca tanınan Avid firması, NAB2013 fuarı kapsamında Avid Media Composer 7 ve Pro Tools 11 programlarını resmi olarak duyurdu.

Güncellenen uygulamalardan Avid Media Composer 7, yeni sürümü ile AMA medya yönetimi özelliğine, dinamik medya klasörlerine, FrameFlex aracı ile LUT desteğine, yeni senfoni renk düzenleme seçeneğine, video kazanç göstergesine ve genel ses seviyesini denetleme özelliklerine kavuşmuş durumda.

Güncellenen bir diğer uygulama olan Avid Pro Tools 11 ise, yeni sürümüyle tamamıyla yeniden tasarlanmış ses motoru ve 64-bit mimariye, dinamik işleme özelliğine, genişletilmiş ölçüm sistemine, doğrudan HD video akış seçeneklerine, yeni video ara yüz desteğine ve dahili Avid video motoru gibi yeniliklere sahip.

Avid tarafından duyuruları yapılan programlardan Avid Media Composer 7 999$, Avid Pro Tools 11 ise 699$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.avid.com/US/