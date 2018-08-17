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NASA, 400 milyon dolarlık uzay aracından iki aydır haber alamıyor

NASA'nın 400 milyon dolar maliyetle geliştirip 2003 yılında Mars'a gönderdiği gözlem aracı Opportunity, Kızıl Gezegen'deki dev bir fırtına nedeniyle yaklaşık iki aydır Dünya'yla iletişim kuramıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegen Mars, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda yine dev bir fırtınanın etkisi altına girmişti. 30 Mayıs'ta başlayan ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçiren toz fırtınası, NASA'nın emektar gözlem aracı Opportunity'yi de kötü etkiledi. Fırtına şu sıralar artık dinmeye başlamış olsa da uzay ajansı, Opportunity'den hala haber alınamadığını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası"
Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası nedeniyle uzun bir süredir bataryalarını şarj edemiyor. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre uzay aracı Dünya'ya en son 10 Haziran'da bir fotoğraf göndermiş ve kısa süre sonra NASA merkeziyle olan iletişimi tamamıyla kesmiş.

NASA ise uzay aracından yaklaşık iki aydır haber alamıyor olmasına rağmen yine de oldukça optimistik olduklarını söylüyor. Opportunity'nin fırtına öncesinde gayet sağlıklı bir durumda olduğunu söyleyen uzay ajansı, toz fırtınasının tamamıyla dinmesinin ardından büyük ihtimalle iletişimin sağlanabileceğini düşünüyor. NASA ayrıca Opportunity'nin şu anki konumunun görece sıcak bir ortama sahip olduğunu ve bu anlamda da uzay aracının soğuk konusunda bir sorun yaşamayacağını belirtiyor.

Inverse.com'a bazı açıklamalar yapan NASA yetkilisi Andrew Good ise,"Opportunity konusunda şu an için herhangi yeni bir bilgi yok. Bilim insanlarımız Eylül ayının ortalarına doğru gökyüzünün tekrar aydınlanacağını düşünüyor. Sonrasında Opportunity'nin de bataryalarını sarj etmesini ve Dünya'yla iletişime geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanıyor.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003 yılında fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için fırlatılmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Mars'ta daha neler keşfedecek. 
https://www.inverse.com/article/48070-mars-rover-opportunity-storm-shutdown Yorum Yaz
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tahir40 9 ay en beğenilen
Adamların 3aylık görev için gönderdiği araç o radyoaktif ortamda 14 yıl çalışıyor, benim çamaşır makinası 3 ay sonra bozuluyor...
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SEO-Uzmanı 9 ay
işte yoldan çıkanların başına bu gelir !!! :)
izle komik :)
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