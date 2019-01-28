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NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı

NASA'nın OSIRIS-REx görevinden inanılmaz fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Uzay ajansının bugün yayınladığı yeni fotoğrafta Bennu asteroiti büyüleyici bir görüntüye sahip.
3 ay
4,3b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu ayın başlarında Bennu asteroitinin yörügesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan OSIRIS-REx uzay aracı, Yeryüzü'ne muhteşem fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Yukarıdaki iki görselde Bennu'nun güney yarımküresini çok detaylı bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz.

OSIRIS-REx, 1 Ocak'ta Bennu asteroitinin yörüngesine yerleşmişti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) OSIRIS-REx'in göktaşının yörüngesine yerleşmesi epey zor bir şekilde gerçekleşti. Ancak NASA'nın bu görev için verdiği emeklere fazlasıyla değdiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. OSIRIS-REx, şu anda Bennu'dan sadece 1.6 kilometre uzaklıkta bir yörüngede bulunuyor ve böylece göktaşını inanılmaz detaylı bir şekilde inceleyebiliyor.

NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflar, 17 Ocak tarihinde 1.6 kilometre uzaklıktan çekilmiş. Fotoğraflarda Bennu'nun taş parçalarıyla dolu kayalık yüzeyini çok detaylı bir şekilde görebiliyoruz.

Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi"
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet 1 Ocak'ta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor. 

https://www.asteroidmission.org/navcamjan17images/ Yorum Yaz
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melo1903 3 ay
nedense hiç inandırıcı gelmiyor , insan kendi görmedikçe .
teknoloji çağındayız adam akıllı bir tane dünyanın uzaydan çekilmiş videosu yok .
arkadaş canlı yayın yapsınlar demiyoruz ki . sırf bu iş için bir mekik yollasınlar kaç sene sonra gelecekse gelsin en azından adam akıllı bir görüntü versinler .
400 km yukarıya çıkıp yayın yapan iss görüntüleriyle uzaya çıktığımızı kanıtlayan Nasa keşke birde dünyanın karemi düz mü yuvarlak mı olduğuna da bir açıklık getirebilse .
edit:düz dünya sempatizanı değilim , altını çizerek söylüyorum yazdıklarım ispat için değil merak ettiğim içindir.
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Stanislas Xavier 3 ay melo1903
Uzun zamandır Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayın yapılıyor zaten; https://eol.jsc.nasa.gov/ESRS/HDEV/
Bu yayın dahi dünyanın şekline dair geçerli bilgiyi veriyor ama dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu sorusu açıklık getirilmesi gereken bir şey değil, ortada son derece açık bilimsel veriler yıllardır var, bugünkü tartışlamaların sebebi düz-dünyacı zekasızların irrasyonelliğidir. Ve bahsettiğiniz üzere Nasa'nın dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamaya kalkışması, söz konusu cahiller sürüsünü ciddiye alması demek olacaktır. Ayrıca istasyon zeminden 400km uzakta bulunuyor, 40km değil.
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Aether 3 ay melo1903
Inanmasi guc olan 7/24 uzaydan yayin yapildigi halde buna inanmayip arap masallarina inanan kitle. Nasa konu ile ilgili cok kez aciklama yapti. Bak ilkokul cocuklari icin yapilmis bir sey var. Onemli bir nokta var yalniz. Insanlar 2 bin yildir bunu biliyor.
nasa.gov/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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MustafaC53 3 ay
Marvel bu görüntülerin 100 katı filmler yapıyor, artık kimseye inanılmaz gelmiyor böyle şeyler editör kardeş. Clickbait yapmaktan vazgeç, youtube ergen kitlesi yok burda.
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Askaparta 3 ay
Link çalışmadı.
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dede17 3 ay
Ulan bende fotoğrafa bakarken a dedim yıldız yanıp sönüyor meğer monitörün ölü pixeliymiş
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MaSSive 3 ay
Bildiğin portakal kömürüne macro çekim yapmışlar.
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fatsa52 3 ay
Yav her zaman inanilmaz fotograf diye giriyorum. Yine aynı kıytırık fotograflar.
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IhtiyarDelikanli 3 ay
işte o taşı allah yarattı kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atmak için mumin kardeşlerim
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uzay araştırmaları, nasa ve
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