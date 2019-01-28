NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı

Bu ayın başlarında Bennu asteroitinin yörügesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan OSIRIS-REx uzay aracı, Yeryüzü'ne muhteşem fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Yukarıdaki iki görselde Bennu'nun güney yarımküresini çok detaylı bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz.
OSIRIS-REx, 1 Ocak'ta Bennu asteroitinin yörüngesine yerleşmişti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) OSIRIS-REx'in göktaşının yörüngesine yerleşmesi epey zor bir şekilde gerçekleşti. Ancak NASA'nın bu görev için verdiği emeklere fazlasıyla değdiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. OSIRIS-REx, şu anda Bennu'dan sadece 1.6 kilometre uzaklıkta bir yörüngede bulunuyor ve böylece göktaşını inanılmaz detaylı bir şekilde inceleyebiliyor.
NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflar, 17 Ocak tarihinde 1.6 kilometre uzaklıktan çekilmiş. Fotoğraflarda Bennu'nun taş parçalarıyla dolu kayalık yüzeyini çok detaylı bir şekilde görebiliyoruz.
Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi"
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet 1 Ocak'ta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
OSIRIS-REx, 1 Ocak'ta Bennu asteroitinin yörüngesine yerleşmişti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) OSIRIS-REx'in göktaşının yörüngesine yerleşmesi epey zor bir şekilde gerçekleşti. Ancak NASA'nın bu görev için verdiği emeklere fazlasıyla değdiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. OSIRIS-REx, şu anda Bennu'dan sadece 1.6 kilometre uzaklıkta bir yörüngede bulunuyor ve böylece göktaşını inanılmaz detaylı bir şekilde inceleyebiliyor.
NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflar, 17 Ocak tarihinde 1.6 kilometre uzaklıktan çekilmiş. Fotoğraflarda Bennu'nun taş parçalarıyla dolu kayalık yüzeyini çok detaylı bir şekilde görebiliyoruz.
Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi"
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet 1 Ocak'ta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
https://www.asteroidmission.org/navcamjan17images/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
teknoloji çağındayız adam akıllı bir tane dünyanın uzaydan çekilmiş videosu yok .
arkadaş canlı yayın yapsınlar demiyoruz ki . sırf bu iş için bir mekik yollasınlar kaç sene sonra gelecekse gelsin en azından adam akıllı bir görüntü versinler .
400 km yukarıya çıkıp yayın yapan iss görüntüleriyle uzaya çıktığımızı kanıtlayan Nasa keşke birde dünyanın karemi düz mü yuvarlak mı olduğuna da bir açıklık getirebilse .
edit:düz dünya sempatizanı değilim , altını çizerek söylüyorum yazdıklarım ispat için değil merak ettiğim içindir.
Bu yayın dahi dünyanın şekline dair geçerli bilgiyi veriyor ama dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu sorusu açıklık getirilmesi gereken bir şey değil, ortada son derece açık bilimsel veriler yıllardır var, bugünkü tartışlamaların sebebi düz-dünyacı zekasızların irrasyonelliğidir. Ve bahsettiğiniz üzere Nasa'nın dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamaya kalkışması, söz konusu cahiller sürüsünü ciddiye alması demek olacaktır. Ayrıca istasyon zeminden 400km uzakta bulunuyor, 40km değil.
nasa.gov/...