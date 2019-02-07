NASA, Çin'in Ay'daki keşif aracını uzaydan görüntüledi

Ay'ın uzak yüzünde bulunan Chang'e 4 uzay aracı NASA tarafından görüntülendi. Uzay ajansının yayınladığı fotoğraflarda Chang'e 4 çok küçük bir nokta olarak görülebiliyor.