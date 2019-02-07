NASA, Çin'in Ay'daki keşif aracını uzaydan görüntüledi

NASA'nın Ay yörüngesinde gözlem yapan uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Ay'ın uzak yüzündeki Chang'e 4 uzay aracını görüntüledi. Geçtiğimiz ay Ay'a iniş yapan Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünü keşfeden ilk uzay aracı olarak tarihe geçmişti.
Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre yukarıdaki fotoğraf 30 Ocak günü çekilmiş. Chang'e 4 iniş aracı iki okun arasında beyaz parlak bir nokta olarak görülüyor. NASA, uzay aracının daha kolay görülebilmesi için etrafındaki bölgeye küçük bir büyütme işlemi uygulandığını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı"
Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"LRO, fotoğraf çekildiği sırada iniş bölgesinin yaklaşık 330 kilometre doğusunda bulunuyordu. Bu nedenle Chang'e 4 uzay aracı fotoğrafta sadece 2 piksellik bir büyüklüğe sahip. Chang'e 4 ile birlikte Ay'a gönderilen Yutu 2 keşif aracını ise fotoğrafta tespit etmek mümkün değil." sözlerini kullandı. Uzay ajansı ayrıca okların hemen sağ tarafında yer alan büyük kraterin 440 metre genişliğe sahip olduğunu söylüyor.
LRO'nun yakaladığı görselin tam halini aşağıda görebilirsiniz. İniş bölgesinin sağ üst tarafında yer alan keskin krater yaklaşık 4 kilometre genişliğe ve 600 metre derinliğe sahip. Orijinal görsellere ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
Chang'e 4 görevi, bir iniş (Chang'e 4) ve bir keşif aracı (Yutu 2) olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan Yutu 2, Ocak ayında iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlamıştı. 186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Chang'e 4 ve Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracları olarak tarihe geçti. Keşif aracı Yutu 2'nin önümüzdeki aylarda Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.
https://www.lroc.asu.edu/posts/1090 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre yukarıdaki fotoğraf 30 Ocak günü çekilmiş. Chang'e 4 iniş aracı iki okun arasında beyaz parlak bir nokta olarak görülüyor. NASA, uzay aracının daha kolay görülebilmesi için etrafındaki bölgeye küçük bir büyütme işlemi uygulandığını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı"
Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"LRO, fotoğraf çekildiği sırada iniş bölgesinin yaklaşık 330 kilometre doğusunda bulunuyordu. Bu nedenle Chang'e 4 uzay aracı fotoğrafta sadece 2 piksellik bir büyüklüğe sahip. Chang'e 4 ile birlikte Ay'a gönderilen Yutu 2 keşif aracını ise fotoğrafta tespit etmek mümkün değil." sözlerini kullandı. Uzay ajansı ayrıca okların hemen sağ tarafında yer alan büyük kraterin 440 metre genişliğe sahip olduğunu söylüyor.
LRO'nun yakaladığı görselin tam halini aşağıda görebilirsiniz. İniş bölgesinin sağ üst tarafında yer alan keskin krater yaklaşık 4 kilometre genişliğe ve 600 metre derinliğe sahip. Orijinal görsellere ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
Chang'e 4 görevi, bir iniş (Chang'e 4) ve bir keşif aracı (Yutu 2) olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan Yutu 2, Ocak ayında iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlamıştı. 186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Chang'e 4 ve Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracları olarak tarihe geçti. Keşif aracı Yutu 2'nin önümüzdeki aylarda Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.
https://www.lroc.asu.edu/posts/1090 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mantıklı insanları asla kandıramazsınız !
oraya araç indirmesini mi bekledin
bunlar uzay çalışması değil fotoshop ve animasyon çalışmaları
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