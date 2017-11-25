Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar

İş adamlığının yanı sıra uzay araştırmalarına verdiği önemle de sık sık gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen bir konferansa katılan Milner, Satürn'ün popüler uydusu Enceladus'a NASA'dan önce bir görev düzenlemek istediğini açıkladı.

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Tabi Milner ve ekibi şu an için sadece proje aşamasında. Görevin tam olarak hangi maliyetle ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Milner'ın ilk kez bir konferans sırasında kısaca bahsettiği bu planı bakalım ilerleyen zamanlarda çok daha somut adımlara dönüşecek mi.

http://www.newsweek.com/looking-aliens-russian-billionaire-could-beat-nasa-saturns-mysterious-water-720675

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