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Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar

2016 yılında "Breakthrough Starshot" projesiyle gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, Satürn'ün ünlü uydusu Enceladus'a NASA'dan önce görev düzenlemeyi planlıyor. İşte detaylar:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar
 
İş adamlığının yanı sıra uzay araştırmalarına verdiği önemle de sık sık gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen bir konferansa katılan Milner, Satürn'ün popüler uydusu Enceladus'a NASA'dan önce bir görev düzenlemek istediğini açıkladı.

Yuri Milner ismi uzay araştırmalarını yakından takip edenler için pek de yabancı bir isim değil. Rus milyarder, hatırlayacağınız üzere 2016 yılında "Breakthrough Starshot" isimli dev bir projeyi başlatan isim olmuştu. Yanına Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi isimleri de alan Milner, "Breakthrough Starshot" projesiyle bir imkansızı başararak ve başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı göndermek istediğini açıklamıştı. Üstelik bunu ışık hızının beşte biri hızıyla, sadece 20 yıl içerisinde başarmak istediklerini belirtmişti. Şu anda geliştirilme sürecinde olan bu ilginç projenin detayları için buraya veya alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Çocukluğundan beri çok büyük bir uzay meraklısı olduğunu belirten Yuri Milner'ın uzay araştırmalarıyla ilgili tüm planları elbette Breakthrough Starshot'tan ibaret değil. Başka yıldızları keşfetmeden önce Güneş Sistemimizi de araştırmak isteyen Milner, yaşam barındırabilme ihtimali olan yerlere görevler düzenlemeyi planlıyor. Milner'ın ilk hedefiyse elbette buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanusylarıyla ünlü Satürn uydusu Enceladus.

Enceladus'un devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında emekliye ayrılan Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020""
Ancak uzay ajansı her ne kadar Enceladus'u Güneş Sistemimizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor olsa da en azından bir 10 sene daha oraya herhangi bir görev düzenlemeyi planlamıyor. Yuri Milner ise, Enceladus'u keşfetmek için NASA'yı beklemek yerine kendisi bir görev düzenlemek istiyor.
Bu iş için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade eden Milner, Seattle'daki New Space Age konferansı sırasında,"Enceladus'a düşük maliyetli, özel olarak finanse edilmiş bir görev düzenleyip bu yanardağlarına biraz daha bakabilir miyiz, orada tam olarak neler olduğunu daha iyi anlayabilir miyiz işte bunu düşünüyoruz. NASA'nın çok daha pahalı ve 10 seneden önce gerçekleşmeyecek görevini beklemek yerine önce biz gidebiliriz." ifadelerini kullanıyor.

Tabi Milner ve ekibi şu an için sadece proje aşamasında. Görevin tam olarak hangi maliyetle ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Milner'ın ilk kez bir konferans sırasında kısaca bahsettiği bu planı bakalım ilerleyen zamanlarda çok daha somut adımlara dönüşecek mi.

http://www.newsweek.com/looking-aliens-russian-billionaire-could-beat-nasa-saturns-mysterious-water-720675 Yorum Yaz
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Kenan Memedov 2 yıl en beğenilen
Beyinlerin savaşını izlemek güzel, ama izliyor olmak kötü.
1 Yanıt Yanıtla +27
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artenis 2 yıl Kenan Memedov
Kenan Memedov

Beyinlerin savaşını izlemek güzel, ama izliyor olmak kötü.


'' bÖyük resmi gör yeğeeen, oyun bunlar kıskanıyorlar bizi ''
dolar 4 lira, benzin 6 lira bırak izlemeyi zor yaşıyoruz...
Kenan MemedovBeyinlerin savaşını izlemek güzel, ama izliyor olmak kötü.'' bÖyük resmi gör yeğeeen, oyun bun...
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sniper23 2 yıl
Adam Jeff Bezos'a çok benziyor.
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extinct 2 yıl
bizim zengilerde telefonlara ek vergi koyulmasını ister
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kar98-k 2 yıl
Süper
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Amerikalı Robert Bigelow da ilginç birisi tavsiye ederim. Kendisi uzay istasyonu tasarlayan ve üreten bir şirketin kurucusu ve uzaylıların burnumuzun dibinde olduğuna inanıyor.
ABD'deki bütün ufo ihbarları bu adamın şirketine gönderiliyor. Ve adamları soruşturuyor.


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k2fg9 2 yıl
Elon musk'ın Rusya versiyonu.
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Kenan Memedov 2 yıl k2fg9
k2fg9
Elon musk'ın Rusya versiyonu.

Olabilir ama Rusya'nın Elon'ı bence Vladimir Putin'dir.
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kaazto28 2 yıl
İntersttaller den anekdot, "20. Yüzyılın kaynak israfı, aya gidilmesinin mizansen olması,"
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obsesoz 2 yıl
Mesele nasa mı. Takıntı olmuş uzay geniş sen de git
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TetraYazilim 2 yıl
Şu antarktika kıtasına da bi el at, Orada neler dönüyor. Tabi sende diğer 52 ülke gibi bizi yemeyip doğruları söylersen harika olur.
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huseyincarnege 2 yıl
şu adamın eli ayağı tutsa neler yapcakta
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AlicanNalbat 2 yıl
Darısı başımıza
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