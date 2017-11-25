Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar

İş adamlığının yanı sıra uzay araştırmalarına verdiği önemle de sık sık gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen bir konferansa katılan Milner, Satürn'ün popüler uydusu Enceladus'a NASA'dan önce bir görev düzenlemek istediğini açıkladı.
Yuri Milner ismi uzay araştırmalarını yakından takip edenler için pek de yabancı bir isim değil. Rus milyarder, hatırlayacağınız üzere 2016 yılında "Breakthrough Starshot" isimli dev bir projeyi başlatan isim olmuştu. Yanına Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi isimleri de alan Milner, "Breakthrough Starshot" projesiyle bir imkansızı başararak ve başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı göndermek istediğini açıklamıştı. Üstelik bunu ışık hızının beşte biri hızıyla, sadece 20 yıl içerisinde başarmak istediklerini belirtmişti. Şu anda geliştirilme sürecinde olan bu ilginç projenin detayları için buraya veya alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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Enceladus'un devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında emekliye ayrılan Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
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Ancak uzay ajansı her ne kadar Enceladus'u Güneş Sistemimizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor olsa da en azından bir 10 sene daha oraya herhangi bir görev düzenlemeyi planlamıyor. Yuri Milner ise, Enceladus'u keşfetmek için NASA'yı beklemek yerine kendisi bir görev düzenlemek istiyor.
Tabi Milner ve ekibi şu an için sadece proje aşamasında. Görevin tam olarak hangi maliyetle ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Milner'ın ilk kez bir konferans sırasında kısaca bahsettiği bu planı bakalım ilerleyen zamanlarda çok daha somut adımlara dönüşecek mi.
http://www.newsweek.com/looking-aliens-russian-billionaire-could-beat-nasa-saturns-mysterious-water-720675 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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