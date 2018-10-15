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NASA, Hubble'ın ardından Chandra teleskobunu da güvenli moda aldı

Geçtiğimiz hafta bir arıza nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu güvenli moda alınmıştı. NASA Chandra teleskobu olarak da bilinen Chandra X-Ray Gözlemevi'ni de güvenli moda aldığını duyurdu.
7 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA, Hubble'ın ardından Chandra teleskobunu da güvenli moda aldı
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Geride bıraktığımız haftanın NASA için pek de güzel geçtiğini söyleyemeyiz. Hafta başında uzay ajası, Hubble Uzay Teleskobu'nun denge çarklarında bir arıza tespit edildiğini ve arıza nedeniyle gözlem yapamayan teleskobun güvenli moda alındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Soyuz uzay aracının acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle bir NASA astronotu ölümden dönmüştü. Uzay ajansı hafta sonu yaptığı açıklamayla Chandra teleskobunu olarak da bilinen Chandra X-Ray Gözlemevi'ni de güvenli moda aldığını duyurdu.


Operasyonlar durduruldu 

23 Temmuz 1999 tarihinde fırlatılan Chandra X-Ray Gözlemevi, 10 Ekim Çarşamba günü güvenli moda alındı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Hubble'da olduğu gibi Chandra'da da jiroskoptan kaynaklanan bir arıza olduğu düşünülüyor. Kara delik ve süpernova kalıntılarını araştırmak için X-ışını teknolojisini kullanan Chandra, herhangi bir arıza tespit edilmeden önce verileri analiz etmişti. Şimdi bu veriler yedeklenirken Chandra'nın üzerindeki güneş panelleri de güneş ışığından maksimum faydalanacak şekilde kaydırıldı.


Tabi Hubble ve Chandra'da meydana gelen arızalar kafalarda soru işaretlerine neden olmuş durumda. Tıpkı Hubble gibi Chandra da fırlatıldığı andaki tahmini çalışma süresini aşmış durumda. Chandra fırlatılırken 5 yıl boyunca görev yapması planlanmıştı. 2011 yılında NASA, Chandra'nın görev ömrünü 10 yıla çıkarmış olsa da Chandra bu süreyi de aşarak 19 yıldır araştırmalarını sürdürüyor. Yine de NASA, tıpkı Hubble'da olduğu gibi Chandra'daki problemin de kısa bir süre içinde çözülmesini ve araştırmaların devam etmesini bekliyor. 


https://www.engadget.com/2018/10/13/nasa-chandra-x-ray-observatory-safe-mode/ Yorum Yaz
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terimer 7 ay en beğenilen Sirkadyen
Kimin nasil hazirladigi belli olmayan dedigin videolar aslinda Nasa'ya bagli Gunes gozlem evleri tarafindan cekildigini hatirlatayim sana. Videolari dikkatle izlemis ve dinlemis olsaydin zaten bilirdin boyle oldugunu.
Bir konu hakkinda ayni goruste olmayabilirsin. Ancak ortaya sunulanlari dinlemeden ve izlemeden bu sekilde hicbir anlami olmayan yorumlar yapmak konuya hicbirsey katmiyor.
Kimin nasil hazirladigi belli olmayan dedigin videolar aslinda Nasa'ya bagli Gunes gozlem evleri tarafindan cekildigini hatirlatayim sana. Videolari dikkatle i...
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DH Misafiri 7 ay
twitter.com/...
Normale dönde haber güncelleyelim.
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TARDIS 7 ay DH Misafiri
Hangi kaynaktan izliyorsunuz?
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TARDIS 7 ay
Uzaylı mı yoksa başka bir şey mi bilemiyorum ama gümeş veya galaksimiz içerisinde görmemizi istemedikleri bir şeyin açığa çıkmış olabileceğini bende düşünüyorum.
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ennns 7 ay
NASA teleskobun görev ömrünü 2001'de 10 yıla çıkartmış, 2011'de değil.
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Ciclista 7 ay
Derin uzay araştırmaları için yeni bir teleskop fırlatacağız vs diyorlardı o ne oldu acaba?
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FerdosParadise 7 ay
aga bence bazı gerçekleri gizliyorla bizlerden!nerden vardın diye sorarsan, burdan vardım derim:
1.James Web Uzay Teleskobu 3 yıl ertelendı fırlatılışı!
2.Hubble 'ı safe moda aldılar!
3.şimdi de bu mevzu!
kendiniz hesaplayın artık yaneee
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Tommy Shelby 7 ay
Ne gibi
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OverClocK1ng 7 ay FerdosParadise
Geçen ay, Eylül ayında Dünyanın sonu geliyormuş. Ve bunu bizlerden gizliyorlar.
Neyse ki -şaka yapmıyorum, uzaylı bir ırk, insanlık sona ermesin diye bizi kurtarmışlar.
Güneşte çok büyük bir patlama olmuş. Bize gelmesini engellemişler...
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lussio 7 ay
twitter.com/...
Güvenli moddan çıktı. Hemde siz haberi yayınlamadan iki saat önce
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terimer 7 ay
Ne tesaduf ki (!) bu teleskoplar ayni anda ariza yapmaya basladi! Gercek sebep ise Gunes'de olan bazi olaylar ve bunun neticesinde Gunes Sistemimiz icerisinde aniden ortaya cikan devasa uzay gemileri!
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
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FerdosParadise 7 ay terimer
Videoların için teşekkürler..
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Sirkadyen 7 ay terimer
Kimin nasıl hazırladığı belirsiz dandirikten videolarla komplo teorisyenciliği oynayanlar da gelmiş.
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Tensi 7 ay terimer
Cybertron geliyormus, onu tespit etmisler. Saklamaya calisiyorlar. 1 haftamiz kaldi. Akliniza eseni yapin Ohh yeaaaa, carpe diem baby!
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