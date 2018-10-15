NASA, Hubble'ın ardından Chandra teleskobunu da güvenli moda aldı

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Hubble Uzay Teleskobu'nun denge çarklarında bir arıza tespit edildiğini ve arıza nedeniyle gözlem yapamayan teleskobun güvenli moda alındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Soyuz uzay aracının acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle bir NASA astronotu Chandra X-Ray Gözlemevi'ni de güvenli moda aldığını duyurdu. Geride bıraktığımız haftanın NASA için pek de güzel geçtiğini söyleyemeyiz. Hafta başında uzay ajası,denge çarklarında bir arıza tespit edildiğini ve arıza nedeniyle gözlem yapamayan teleskobun güvenli moda alındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Soyuz uzay aracının acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle bir NASA astronotu ölümden dönmüştü . Uzay ajansı hafta sonu yaptığı açıklamayla Chandra teleskobunu olarak da bilinende güvenli moda aldığını duyurdu.





Operasyonlar durduruldu

23 Temmuz 1999 tarihinde fırlatılan Chandra X-Ray Gözlemevi, 10 Ekim Çarşamba günü güvenli moda alındı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Hubble'da olduğu gibi Chandra'da da jiroskoptan kaynaklanan bir arıza olduğu düşünülüyor. Kara delik ve süpernova kalıntılarını araştırmak için X-ışını teknolojisini kullanan Chandra, herhangi bir arıza tespit edilmeden önce verileri analiz etmişti. Şimdi bu veriler yedeklenirken Chandra'nın üzerindeki güneş panelleri de güneş ışığından maksimum faydalanacak şekilde kaydırıldı.





Tabi Hubble ve Chandra'da meydana gelen arızalar kafalarda soru işaretlerine neden olmuş durumda. Tıpkı Hubble gibi Chandra da fırlatıldığı andaki tahmini çalışma süresini aşmış durumda. Chandra fırlatılırken 5 yıl boyunca görev yapması planlanmıştı. 2011 yılında NASA, Chandra'nın görev ömrünü 10 yıla çıkarmış olsa da Chandra bu süreyi de aşarak 19 yıldır araştırmalarını sürdürüyor. Yine de NASA, tıpkı Hubble'da olduğu gibi Chandra'daki problemin de kısa bir süre içinde çözülmesini ve araştırmaların devam etmesini bekliyor.

https://www.engadget.com/2018/10/13/nasa-chandra-x-ray-observatory-safe-mode/