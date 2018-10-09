NASA, Hubble'ın 'güvenli moda' alındığını açıkladı

Amerikan uzay ajansı NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun denge çarklarındaki bir arıza nedeniyle güvenli moda alındığını açıkladı. Dev teleskobun uzayda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarkı, yapılan açıklamalara göre 5 Ekim'de arızalanmış. Teleskop o günden bu yana gözlem yapamıyor.
Hubble ekibinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Hubble Uzay Teleskobu, bir jiroskobun arızalanması nedeniyle cuma günü güvenli moda alındı. Uzmanlarımız, Hubble'ı bilimsel araştırmalarına geri döndürmek için gerekli adımları atıyor." ifadeleri kullanıldı.
NASA astronotları en son 2009 yılında bir uzay yürüşüyü sırasında Hubble'ın denge çarklarını yenilemişti. Altı farklı denge çarkına sahip olan teleskobun optimal verimle çalışabilmesi için üç denge çarkının aynı anda kullanılması gerekiyor. Ancak cuma günü gerçekleşen arızanın ardından teleskopta yalnızca iki denge çarkı kalmış durumda.
NASA, arızalanan denge çarklarından birisinin onarılabileceğini ve kısa süre içerisinde tekrar aktif hale geleceğini düşünüyor. Ancak bu durum gerçeklemese dahi telekop geriye kalan iki denge çarkıyla da bilimsel çalışmalarına devam edebilecek. Uzay ajansı, bir denge çarkının bile Hubble'ın evreni gözlemlemesi için yeterli olacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere"
Korkulacak herhangi bir durum olmadığını belirten Hubble görevi başkan yardımcısı Rachel Osten,"Bir süredir zaten Hubble'ı sadece bir denge çarkıyla çalıştırma planımız vardı. İki denge çarkı ve bir denge çarkı arasında pek de bir fark yok. Ayrıca ekstra gözlem süresi kazanmamızı da sağlıyor." sözlerini kullandı.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
Hubble'ın önümüzdeki günlerde bilimsel çalışmalarına geri dönmesi bekleniyor.
https://www.space.com/42057-hubble-space-telescope-safe-mode-gyroscope-failure.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hubble ekibinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Hubble Uzay Teleskobu, bir jiroskobun arızalanması nedeniyle cuma günü güvenli moda alındı. Uzmanlarımız, Hubble'ı bilimsel araştırmalarına geri döndürmek için gerekli adımları atıyor." ifadeleri kullanıldı.
NASA astronotları en son 2009 yılında bir uzay yürüşüyü sırasında Hubble'ın denge çarklarını yenilemişti. Altı farklı denge çarkına sahip olan teleskobun optimal verimle çalışabilmesi için üç denge çarkının aynı anda kullanılması gerekiyor. Ancak cuma günü gerçekleşen arızanın ardından teleskopta yalnızca iki denge çarkı kalmış durumda.
NASA, arızalanan denge çarklarından birisinin onarılabileceğini ve kısa süre içerisinde tekrar aktif hale geleceğini düşünüyor. Ancak bu durum gerçeklemese dahi telekop geriye kalan iki denge çarkıyla da bilimsel çalışmalarına devam edebilecek. Uzay ajansı, bir denge çarkının bile Hubble'ın evreni gözlemlemesi için yeterli olacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere"
Korkulacak herhangi bir durum olmadığını belirten Hubble görevi başkan yardımcısı Rachel Osten,"Bir süredir zaten Hubble'ı sadece bir denge çarkıyla çalıştırma planımız vardı. İki denge çarkı ve bir denge çarkı arasında pek de bir fark yok. Ayrıca ekstra gözlem süresi kazanmamızı da sağlıyor." sözlerini kullandı.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
Hubble'ın önümüzdeki günlerde bilimsel çalışmalarına geri dönmesi bekleniyor.
https://www.space.com/42057-hubble-space-telescope-safe-mode-gyroscope-failure.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle