NASA, Hubble'ın 'güvenli moda' alındığını açıkladı

Ayrıca Bkz.

"Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere"

https://www.space.com/42057-hubble-space-telescope-safe-mode-gyroscope-failure.html

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Amerikan uzay ajansı NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun denge çarklarındaki bir arıza nedeniylealındığını açıkladı. Dev teleskobun uzayda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarkı, yapılan açıklamalara görearızalanmış. Teleskop o günden bu yana gözlem yapamıyor.Hubble ekibinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Hubble Uzay Teleskobu, bir jiroskobun arızalanması nedeniyle cuma günü güvenli moda alındı. Uzmanlarımız, Hubble'ı bilimsel araştırmalarına geri döndürmek için gerekli adımları atıyor." ifadeleri kullanıldı.NASA astronotları en son 2009 yılında bir uzay yürüşüyü sırasında Hubble'ın denge çarklarını yenilemişti. Altı farklı denge çarkına sahip olan teleskobunçalışabilmesi için üç denge çarkının aynı anda kullanılması gerekiyor. Ancak cuma günü gerçekleşen arızanın ardından teleskopta yalnızcaNASA, arızalanan denge çarklarından birisininve kısa süre içerisinde tekrar aktif hale geleceğini düşünüyor. Ancak bu durum gerçeklemese dahi telekop geriye kalan iki denge çarkıyla da. Uzay ajansı, bir denge çarkının bile Hubble'ın evreni gözlemlemesi için yeterli olacağını söylüyor.Korkulacak herhangi bir durum olmadığını belirten Hubble görevi başkan yardımcısı Rachel Osten,"Bir süredir zaten Hubble'ı sadece bir denge çarkıyla çalıştırma planımız vardı.Ayrıca ekstra gözlem süresi kazanmamızı da sağlıyor." sözlerini kullandı.NASA'nınyörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronomalan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.Hubble'ın önümüzdeki günlerde bilimsel çalışmalarına geri dönmesi bekleniyor.