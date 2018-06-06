NASA, Juno uzay aracının Jüpiter'deki görevini 3 yıl uzattı

NASA'nın 5 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno'nun görev süresi uzuyor. Bugün konu hakkında resmi bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, Juno görevinin bilimsel amaçlarının tamamlanabilmesi için önümüzdeki ay bitecek olan görev süresinin 3 yıl uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

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"Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi"

https://www.extremetech.com/extreme/270743-nasa-extends-juno-mission-for-at-least-three-years

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Juno'nun en az 3 yıl daha Güneş Sistemimizin en büyük gezegeneni incelemeye devam edeceğini belirten NASA yetkilisi Scott Bolton,"NASA, planlanan tüm bilimsel görevlerin tamamlanabilmesi için Juno'nun görev süresini 2022 yılına kadar uzatma kararı aldı. Juno'nun planlanandan daha uzun bir yörüngede hareket ediyor olması nedeniyle Juno'nun görevini tamamlayabilmesi için Jüpiter'de daha fazla zamanı ihtiyacı var." ifadelerini kullanıyor.NASA, Temmuz 2016'da Juno'yu Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiğinde uzay aracının gaz devinde tam 36 yakın geçiş gerçekleştirmesini bekliyordu. İlk olarak 53 günlük çok uzun bir yörüngeye yerleşen Juno, bu yörüngede iki tur dönmesinin ardından Ekim 2016'da motorlarını tekrar aktif hale getirecek ve küçük bir manevrayla 14 günlük çok daha kısa bir yörüngeye geçiş yapacaktı.Ancak uzay aracının motorlarındaki bir problem nedeniyle 14 günlük bu kısa yörüngeye geçiş yapılamadı. 53 günlük yörüngesinde görevine devam etmek zorunda kalan uzay aracı dolayısıyla beklenenden çok daha az yakın geçiş gerçekleştirdi ve planlanan bilimsel amaçlarına ulaşmayı başaramadı.NASA'nın Juno görevini 2022 yılına kadar uzatmasıyla beraber artık Jüpiter'in çok daha detaylı bir şekilde incelenebileceği düşünülüyor. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra Jüpiter sisteminden gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanları hem de biz uzay meraklılarını etkilemeyi başaran Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür keşiflere imza atacak.