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NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya düzenlenecek görev için yeşil ışık yaktı

NASA, Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'ya düzenlenecek görev için onay verdi. Europa Clipper görevi kapsamında uyduda yaşamın izleri aranacak. Görevin 2025 yılında başlaması bekleniyor.
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Gökhan G.
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NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya düzenlenecek görev için yeşil ışık yaktı
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NASA’nın uzun bir süredir planları dâhilinde bulunduğu Jüpiter’in uydusu Europa’ya bir uydu gönderme fikri nihayet bir karara bağlandı.

Güneş sistemimizin en büyük gezegeninin bilinen 79 uydusundan biri olan Europa’nın buzla kaplı kabuğu altında, sıvı halde bulunan bir okyanusa sahip olduğuna inanılıyor. Uydu üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan haberlerde, Europa’da deniz tuzu izlerine bile rastlanmıştı.

Europa Clipper görevi kapsamında uyduda yaşam olup olmadığını inceleyecek olan NASA, görev için “maliyet etkin” bir çözüm üretmek istediğinin altını çizmiş. Fırlatma hedefleri arasında 2023 yılı dillendirilse de görevin en erken başlama tarihinin 2025 yılının sonları olacağı ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

İlk kez 2017 yılında bir teklif olarak sunulan Europa görevi için araştırmacılar, kutu şeklinde bir uzay aracı ile uydunun yüzey ve yüzey altını inceleyebileceklerini belirtmişler. Bu kapsamda kurumdan bir onay beklemeden çalışmaya koyulan ekip, uzay aracının veri anteni testlerine başlamışlar.

NASA’nın Europa Clipper görevine nihayet yeşil ışık yakması, araştırmacıların emeklerinin boşa gitmediğini de gösteriyor. Europa’ya gönderilecek uzay aracı, Boeing tarafından üretim aşamasında olan Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS) ile hedefine yollanacak.



https://www.nasa.gov/feature/europa-clippers-mission-to-jupiter-s-icy-moon-confirmed Yorum Yaz
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