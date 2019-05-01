NASA araştırmacıları Uranüs ve Neptün'e uzay aracı göndermek istiyor

Voyager 2'nin 1980'lerdeki ziyaretinden bu yana Uranüs ve Neptün'e hiçbir uzay aracı gönderilmedi. NASA'lı bilim insanları artık bu durumu değiştirmenin vaktinin geldiğini söylüyor.