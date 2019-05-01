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NASA araştırmacıları Uranüs ve Neptün'e uzay aracı göndermek istiyor

Voyager 2'nin 1980'lerdeki ziyaretinden bu yana Uranüs ve Neptün'e hiçbir uzay aracı gönderilmedi. NASA'lı bilim insanları artık bu durumu değiştirmenin vaktinin geldiğini söylüyor.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sistemi'mizin buz devleri Uranüs ve Neptün, onlarca yıldır hiçbir uzay aracı tarafından ziyaret edilmedi. Şu sıralar yıldızlararası uzayda yolculuk yapmakta olan Voyager 2, 1986-1989 yıllarında Uranüs ve Neptün'e uğramış ve yukarıda görmüş olduğunuz ünlü fotoğrafları yakalamıştı. Geride bıraktığımız 30 yıllık süreçte ise bu iki gezegene hiçbir keşif görevi düzenlenmedi. NASA'dan bir grup bilim insanı şimdi bu durumu değiştirmek istiyor.

Konuyla ilgili konuşan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Shahid Aslam,"30 yıllık süreçte teknolojilerimiz hemen her anlamda büyük gelişme gösterdi. Elektronik detektörler, uçuş kontrolleri, kullanılan materyaller, veri yönetim ve işlenmesi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kat ettik. Artık Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerine dalış yapacak yeni bir sonda geliştirmenin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen"
Shahid Aslam'ın bahsettiği aracın bir benzeri daha önce 1995 yılında Galileo misyonuyla Jüpiter'e gönderilmişti. Bu görevde bir uzay aracı Galileo'dan ayrılarak gezegenin atmosferine intihar dalışı gerçekleştirmiş ve işlevselliğini kaybetmeden önce yaklaşık 200 kilometre kadar aşağı inebilmişti. NASA, uzay aracının üzerindeki net akı radyometresinin yaptığı gözlemler yardımıyla Jüpiter'in atmosferik katmanlarıyla ilgili önemli birçok veri elde etmeyi başardı.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev yapan bilim insanları şimdi benzer bir radyometreyi Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerine göndermek istiyor. Shahid Aslam ilerleyen teknolojinin de yardımıyla birlikte yeni cihazların çok daha küçük boyutlarda geliştirilebileceğini ve çok daha hızlı bir şekilde gözlemler gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Uranüs ve Neptün'ün atmosferleri neredeyse tamamıyla hidrojen, helyum ve metandan oluşuyor. Uranüs güçlü bir iç ısıya sahip olmadığı için görece sakin bir atmosfere sahip. Neptün ise oldukça yüksek bir iç ısıya dolayısıyla fırtınalarla kaplı aktif bir atmosfere sahip.

Uranüs ve Neptün'e daha önce özel görevler düzenlenmediği için şu anda bu iki gezegenin atmosferik yapısıyla ilgili çok fazla detaya sahip değiliz. NASA'lı araştırmacılar yeni enstrümanlarla birlikte bu durumun değişebileceğini ve Uranüs ve Neptün hakkındaki birçok soru işaretinin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor.

NASA'nın şu an için Uranüs veya Neptün'e bir uzay aracı gönderme planı en azından resmi anlamda yok. Ancak önümüzdeki dönemlerde bu konu hakkında bazı gelişmeler görme ihtimalimiz var. Bakalım onlarca yılın ardından Güneş Sistemi'mizin buz devlerine ait yeni fotoğraflar görebilecek miyiz. 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/next-generation-nasa-instrument-advanced-to-study-the-atmospheres-of-uranus-and-neptune Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
yine yalan yine yalan kör gibi her şeye inanmayın ya doğrulanabilirliği olmayan şeyler yalanlanabilir bu arada :)
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Barış Manço 2 hf.
Çökse de hakkıdır zaten. Adamlar o kadar para harcıyor. Şunların yaptıklarının 10'da 1'ini yapsalar şimdiye mehterler çalıyordu.
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DH Misafiri 2 hf.
Yazıyı okumadan aklımda olan şuydu "amerika yine maden peşinde" yazıyı okudum araştırma bahane çökmek için hidrojen helyum şahane.
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gs09gs09 2 hf.
Valla kimse helyum hidrojen için o kadar zahmete girmez platin veya radyoaktif elementler icin vs deyebilir
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