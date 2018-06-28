NASA başkanından Trump'a destek: Uzay Kuvvetleri kurulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında ABD'nin uzaydaki egemenliğini sağlamlaştırmak ve Çin ile Rusya gibi ülkelerin gerisine düşmemek için ABD silahlı kuvvetlerine bağlı yeni bir birim kurmak istediğini dile getirmişti. Halihazırda Hava Kuvvetleri'ne bağlı Uzay Komutanlığı'nın yetkilerini ve işlevini yetersiz bulan Trump, Hava Kuvvetleri'nden bağımsız Uzay Kuvvetleri'nin kurulması için Savunma Bakanlığı'na da talimat vermişti. Trump'ın açıklamalarının ardından uzaydaki askeri birim tartışmaları başlarken NASA Başkanı Jim Bridenstine, Trump'ı desteklediğini açıkladı.





''Daha istekli olmalıyız''

Geçtiğimiz yıl NASA'nın başına gelen ve eski bir Deniz Kuvvetleri pilotu olan Jim Bridenstine, uzaydaki rekabetin her geçen gün arttığını düşünüyor. ''İnsanlar uzayın sonsuza kadar kutsal kalacağına inandılar ama öyle kalmayacak.'' diyen Bridenstine uzayın her zamankinden daha tartışmalı ve daha rekabetçi bir alan haline geldiğini belirtti. Bridenstine'e göre uzay anlayışındaki bu değişiklikler karşısında ABD'nin uzaydaki mevcudiyetini korumak için daha istekli olması gerekiyor. Bunun yolu da uzaya özel olarak örgütlenen bir askeri birimden geçiyor.





Donald Trump gibi Çin ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin uzay yatırımlarına dikkat çeken Jim Bridenstine astronotların ve milyar dolarlık yatırımların korunması için Uzay Kuvvetleri fikrinin derhal uygulanması gerektiğini dile getirdi. 43 yaşındaki yönetici; Çin ve Rusya, ABD uydularını hedef alan yeni nesil silahlar geliştirirken ABD'nin de olası bir saldırıya hazır olması gerektiği düşüncesinde.





Tabi aslında Bridenstine'in, Donald Trump'ı desteklemesi son derece doğal zira iki isim oldukça yakın ve pek çok konuda benzer düşüncelere sahip. 2017 yılında Donald Trump tarafından NASA başkanlığına aday gösterilen Bridenstine, daha önceki yıllarda iklim değişikliği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Karbon emisyonu ile küresel ısınma arasında hiçbir ilişki olmadığını ileri süren Bridenstine, iklim değişikliğinin sorumlusunun Güneş olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 50 kabul 49 ret oyuyla uzay ajansının başkanlığına getirilen Bridenstine ayrıca bilim camiasından gelmeyen ilk NASA başkanı olduğu için de tepki görmüştü.