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NASA başkanından Trump'a destek: Uzay Kuvvetleri kurulmalı

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Trump'ın uzayda askeri bir güç kurma fikrini destekliyor. Bridenstine'e göre uzay sonsuza kadar kutsal bir alan olarak kalmayacak.
11 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında ABD'nin uzaydaki egemenliğini sağlamlaştırmak ve Çin ile Rusya gibi ülkelerin gerisine düşmemek için ABD silahlı kuvvetlerine bağlı yeni bir birim kurmak istediğini dile getirmişti. Halihazırda Hava Kuvvetleri'ne bağlı Uzay Komutanlığı'nın yetkilerini ve işlevini yetersiz bulan Trump, Hava Kuvvetleri'nden bağımsız Uzay Kuvvetleri'nin kurulması için Savunma Bakanlığı'na da talimat vermişti. Trump'ın açıklamalarının ardından uzaydaki askeri birim tartışmaları başlarken NASA Başkanı Jim Bridenstine, Trump'ı desteklediğini açıkladı.


''Daha istekli olmalıyız'' 

Geçtiğimiz yıl NASA'nın başına gelen ve eski bir Deniz Kuvvetleri pilotu olan Jim Bridenstine, uzaydaki rekabetin her geçen gün arttığını düşünüyor. ''İnsanlar uzayın sonsuza kadar kutsal kalacağına inandılar ama öyle kalmayacak.'' diyen Bridenstine uzayın her zamankinden daha tartışmalı ve daha rekabetçi bir alan haline geldiğini belirtti. Bridenstine'e göre uzay anlayışındaki bu değişiklikler karşısında ABD'nin uzaydaki mevcudiyetini korumak için daha istekli olması gerekiyor. Bunun yolu da uzaya özel olarak örgütlenen bir askeri birimden geçiyor.


Donald Trump gibi Çin ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin uzay yatırımlarına dikkat çeken Jim Bridenstine astronotların ve milyar dolarlık yatırımların korunması için Uzay Kuvvetleri fikrinin derhal uygulanması gerektiğini dile getirdi. 43 yaşındaki yönetici; Çin ve Rusya, ABD uydularını hedef alan yeni nesil silahlar geliştirirken ABD'nin de olası bir saldırıya hazır olması gerektiği düşüncesinde. 


Tabi aslında Bridenstine'in, Donald Trump'ı desteklemesi son derece doğal zira iki isim oldukça yakın ve pek çok konuda benzer düşüncelere sahip. 2017 yılında Donald Trump tarafından NASA başkanlığına aday gösterilen Bridenstine, daha önceki yıllarda iklim değişikliği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Karbon emisyonu ile küresel ısınma arasında hiçbir ilişki olmadığını ileri süren Bridenstine, iklim değişikliğinin sorumlusunun Güneş olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 50 kabul 49 ret oyuyla uzay ajansının başkanlığına getirilen Bridenstine ayrıca bilim camiasından gelmeyen ilk NASA başkanı olduğu için de tepki görmüştü. 


https://www.cnet.com/news/the-leader-of-nasa-stands-behind-trumps-space-force/ Yorum Yaz
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Guest-F2673E0F4 11 ay en beğenilen
Bu adami zaten Trump koydu oraya bilimle alakasiz batil inanclara inanan iklim degisikligine inanmayan kar amaci gutmeyen dernekten kendi sirketine para aktaran bir trump kuklasi bu pis herif.

webtekno.com/...

buyrun devamini okuyabilirsiniz.
Bu adami zaten Trump koydu oraya bilimle alakasiz batil inanclara inanan iklim degisikligine inanmayan kar amaci gutmeyen dernekten kendi sirketine para aktara...
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SEO-Uzmanı 10 ay
valla ne diyelim en uydurma denilen hadisler bile gerçek oluyor !
şu an dünya üzerinde uzaylı sömürgesi olmayalım diye
evrensel uzay ve uzaylı birliği ( biz hala bunlara ulaşabilecek teknolojimiz yok )
bu açıdan hani okyanusta bir ada da doğal yaşamı etkilememek için yerleşim nasıl yasak sa, aynı şekilde bizim dünyaya uzaydan sadece belli türlerin girişine izin veriyorlar bu uzaylı üst akıllar !
ama uzay yolundaki ; klingon vari başlarım sizin uzay fedarasyonunuza
en büyük başkan bizim başkan misali futbol fanı misali
farklı agresif uzaylı türleri de yok değil yani !
özetle nasa durup duruken canlı yayınları kesmiyor !
nedense hep anormal bir anormalite görüntüsü çıktığı zaman yayın kesilir zaten !
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terimer 11 ay
Yeni resmilesen (ve aslinda cok uzun zamandir var olan) uzay kuvvetlerinin sadece uydulari ve astronotlari korumak icin mi kuruldugunu dusunuyorsunuz gercekten??
Sadece birkac uydu ve astronotlari diger ulkelerden korumak icin trilyonlarca dolara malolacak bir baska ordu kuvvetini kurmak ne kadar mantikli ve gercekten de gerekkli mi??
Mevcut hava kuvvetleri ve diger ordu kuvvetleri bunun icin fazlasi ile yeterlilige sahip eger gercekten ihtiyac duyulursa.
Uzay kuvvetlerinin amaci cok baska. Bu amac yakin zamanda muhtemelen daha cok dillendirilecek zaten.
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Guest-F2673E0F4 11 ay en beğenilen
Bu adami zaten Trump koydu oraya bilimle alakasiz batil inanclara inanan iklim degisikligine inanmayan kar amaci gutmeyen dernekten kendi sirketine para aktaran bir trump kuklasi bu pis herif.

webtekno.com/...

buyrun devamini okuyabilirsiniz.
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troe 11 ay Guest-F2673E0F4
Dünyayı karıştırdıkları yetmiyor yakında uzayı da karıştırıp bilimsel çalışmalara zarar verecekler.
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skythunderr 11 ay
Space Marines attack!
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brshr 11 ay
Uzay savaşları uzun bir müddet öyle düşünüldüğü gibi uzay gemileri ile savaş olmayacak. Hemen star wars hikayeleri yazmayalım. Savaş tamamen casus uyduları koruma üzerine. Sonrasını göreceğiz. Ama biz bir "star destroyer" görmeyiz.
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The Balance 11 ay
Olsun onların uzay kuvvetleri varsa bizim bordo bereliler var. Kapatırlar telsizlerini uzaya elbisesiz bile çıkıp yok ederler. Ellerinde son nesil MPT-76 ve kalplerindeki iman yeter. Ne de olsa Türkiyede işler böyle yürüyor sanılıyor.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay The Balance
. Savaşlar silahlarla yapılır ama insanlarla kazanılır. Zaferi getiren şey, emirlere itaat edenlerin ve onlara komuta edenlerin ruhlarıdır.

General George Smith Patton
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Tugrul_512bit 11 ay
Acilen hafif avcı basmamız lazım uydular elden gidebilir.
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Erwin-Rommel 11 ay
Bu işin geleceği buydu zaten. Beklendiği gibi ilk uzay ordusunu ABD kuracak. Rusya ve Çin’de yakın tarihlerde çalışmalara başlar.
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St Batuhan 11 ay
E tabii yeni teleskop erteleme aldı ve para lazım. Hemen destek çıkmalı ki bütçesi daha rahat olsun. Şaka bir yana Trump destekli bir adam olmasıyla birlikte makul bir açıklama ve evet, olabilir bence de. Dediğine karşı değilim ama daha çok dikkat çekici noktalar var düşününce.
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