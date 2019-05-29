NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu' büyüleyici anı görüntüledi

Uzayda bir yıl geçirecek

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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolar ve fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. ISS'de görev yapan NASA'lı astronot Christina Koch, şimdi de geceyle gündüzün buluştuğu büyüleyici anın görüntüsünü yakaladı.Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan Christina Koch,"Her yıl birkaç kez, Uzay İstasyonu'nun yörüngesi gece/gündüz gölge çizgisinin üzerine denk geliyor. Bu sırada bizler ISS'de sürekli olarak güneş ışığı altında oluyoruz, Dünya'nın gölgesi altına hiç girmiyoruz. Dünya ise hep gün doğumu veya gün batımında görünüyor. Bulutları izlemek için çok güzel bir vakit. #nofilter" sözlerini kullandı. Koch'un da belirttiği gibi fotoğrafta herhangi bir filtre uygulanmamış.14 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Christina Koch, şu anda NASA tarafından önemli bir deney için kullanılıyor. 40 yaşındaki genç astronot, uzayda tam 328 gün geçirecek. Normalde astronotların ISS'deki görevleri altı ayda sona eriyor. Ancak Christina Koch tam 11 ay mikrogravite ortamda yaşayacak.Koch, 328 günlük misyonuyla birlikte NASA'nın en uzun süreli uzay görevine çıkan ikinci astronotu olacak. Uzay ajansının bir diğer ünlü astronotu Scott Kelly şu anda bu alanın lideri konumunda bulunuyor. İkizler deneyi ile tanıdığımız Kelly, bu deney boyunca tam 340 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmıştı.Christina Koch'un önümüzdeki şubat ayında Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor. Koch Yeryüzü'ne indiğinde vücudu NASA tarafından sıkı bir şekilde incelenecek. NASA bu tarz uzun süreli görevlerle birlikte mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini en iyi şekilde anlamak istiyor. Uzay ajansının önümüzdeki 20 yıl için hem Ay'a hem de Mars'a insanlı görevler düzenleme planları var. Dolayısıyla Christine Koch ve Scott Kelly'nin uzun süreli uzay görevleri bu planlar için büyük önem arz ediyor.