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NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu' büyüleyici anı görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ünlü astronot Christina Koch, Dünya'nın büyüleyici bir fotoğrafını yakaladı. Fotoğrafta 'geceyle gündüzün buluştuğu' anı görüyoruz.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolar ve fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. ISS'de görev yapan NASA'lı astronot Christina Koch, şimdi de geceyle gündüzün buluştuğu büyüleyici anın görüntüsünü yakaladı.



Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan Christina Koch,"Her yıl birkaç kez, Uzay İstasyonu'nun yörüngesi gece/gündüz gölge çizgisinin üzerine denk geliyor. Bu sırada bizler ISS'de sürekli olarak güneş ışığı altında oluyoruz, Dünya'nın gölgesi altına hiç girmiyoruz. Dünya ise hep gün doğumu veya gün batımında görünüyor. Bulutları izlemek için çok güzel bir vakit. #nofilter" sözlerini kullandı. Koch'un da belirttiği gibi fotoğrafta herhangi bir filtre uygulanmamış.

Uzayda bir yıl geçirecek


14 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Christina Koch, şu anda NASA tarafından önemli bir deney için kullanılıyor. 40 yaşındaki genç astronot, uzayda tam 328 gün geçirecek. Normalde astronotların ISS'deki görevleri altı ayda sona eriyor. Ancak Christina Koch tam 11 ay mikrogravite ortamda yaşayacak.

Ayrıca Bkz. "Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi""
Koch, 328 günlük misyonuyla birlikte NASA'nın en uzun süreli uzay görevine çıkan ikinci astronotu olacak. Uzay ajansının bir diğer ünlü astronotu Scott Kelly şu anda bu alanın lideri konumunda bulunuyor. İkizler deneyi ile tanıdığımız Kelly, bu deney boyunca tam 340 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmıştı.

Christina Koch'un önümüzdeki şubat ayında Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor. Koch Yeryüzü'ne indiğinde vücudu NASA tarafından sıkı bir şekilde incelenecek. NASA bu tarz uzun süreli görevlerle birlikte mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini en iyi şekilde anlamak istiyor. Uzay ajansının önümüzdeki 20 yıl için hem Ay'a hem de Mars'a insanlı görevler düzenleme planları var. Dolayısıyla Christine Koch ve Scott Kelly'nin uzun süreli uzay görevleri bu planlar için büyük önem arz ediyor.  

https://www.nasa.gov/image-feature/from-day-into-night-on-the-international-space-station Yorum Yaz
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Giresunlufuk 1 hf. en beğenilen
Dünyan düzdür ciddiyim aksini kanıtlayana yemek ısmarlıyorum.
3 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 hf.
Amerika başta olmak üzere Rusya ve Çin her yıl milyarlarca dolar harcayarak, dünyanın yuvarlak olduğunu bizlere inandırmak istiyor. Dünyaya yön veren aileler zamanında düşünmüş, ve demiş ki "Biz bütün insanlıktan öyle bir bilgi saklayalım ki, her yıl milyarlarca dolar harcayıp bu konuda uzman bilim adamları yetiştirelim." Nasa'nın kuruluşu böyle oldu, bir yalan uğruna kuruldu. Sonra da kimse uğraşmak istemedi, dünya düz diyemedi.... Be gerizekalı andaval sürüsü, rabbim yaratırken, bütün gezegenler yuvarlak olsun ama dünya düz olsun mu dedi dünyanın en saçma teorisini savunuyosunuz amk
Amerika başta olmak üzere Rusya ve Çin her yıl milyarlarca dolar harcayarak, dünyanın yuvarlak olduğunu bizlere inandırmak istiyor. Dünyaya yön veren aileler za...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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milyondabir 1 gün
Dünya düzdür diyenler özellikle izlesin
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Giresunlufuk 1 hf.
Benim yazdığım mesajı ciddiye alan varsa aratsın ve foruma baksın. O ünlü efsane konuya gönderme olsun diye yazdım. Cidden öyle bir düşünce içerisinde değilim yani :)
Yazdığım mesaj bir konunun başlığı ve popülerdi forumda.
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ankaland 1 hf.
yıl olmuş 2019 halen dünya düz diyen varya.. fotoğraflar yalan görüntü yalan kutsal metin sahte hepsi birden yalan söylüyo.. siz dünya düzdür ve öküz boynuzları üzerindedir diyip durun..
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DH Misafiri 1 hf.
bir yalanı 10000000000000000000000 kişi savunsada o yalan yine yalandır arastırın nasa para basma makinesi masonik bir örgüt Allahın varlığını saklıyorlar akıllarınca yaratılmış nizama karşı çıkıyorlar big bang mişte patlamışta renderlar renderlar 1969 daki görüntülere hatta ondan oncesindeki amator fotografları arastırın kubricki arastırın ilk fay filmini ceken reis nasa şeytani bir örgüttür
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xamaximax 1 hf.
renderlla ananızı çizseler babanızı kandırırlar eskiden belli oluyordu şimdi ray tracinge geçmiş nasa baya güzel yapmışlar ama güneş doğarken hadi diyellim balık lensle çektiller güneşi çekmemişler çekseler ne kadar yakın olduğu belli olacak çünkü :D dünya düz millet üzgünüm kandırıldığına inanmak o şeye inanmaktan daha zordur ama üzgünüm kandırıldınız
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Redunay 1 hf.
Dünya düzdür, aya gidilmedi gibi komplo teorilerini ortaya atanların amacı arkalarından onları takip edecek bir güruh oluşturmak, bi kenardan olan biten tartışmalara gülüyorlar onlar şimdi.
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Düz Dünya 1 hf. yeni yorumcu Redunay
Dünyanin disardan cekilmiis bir tane resmini dahi görmeden dünya yuvarlaktir vede dönüyor yalanina inanmak gercekten cok aci.
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DH Misafiri 1 hf.
Amerika başta olmak üzere Rusya ve Çin her yıl milyarlarca dolar harcayarak, dünyanın yuvarlak olduğunu bizlere inandırmak istiyor. Dünyaya yön veren aileler zamanında düşünmüş, ve demiş ki "Biz bütün insanlıktan öyle bir bilgi saklayalım ki, her yıl milyarlarca dolar harcayıp bu konuda uzman bilim adamları yetiştirelim." Nasa'nın kuruluşu böyle oldu, bir yalan uğruna kuruldu. Sonra da kimse uğraşmak istemedi, dünya düz diyemedi.... Be gerizekalı andaval sürüsü, rabbim yaratırken, bütün gezegenler yuvarlak olsun ama dünya düz olsun mu dedi dünyanın en saçma teorisini savunuyosunuz amk
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Düz Dünya 1 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Biraz süpheyle olaya bakanlar hemen kavrayabiliyorlar.Ama isi inada götürenlere yapacak birsey yok malesef.Dünya Dümdüzdür.
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~Lion King~ 1 hf.
Atayizler tarafından stüdyoda çekilmiş bir foto.
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Kerim5100 1 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Seyrim 1 hf.
Bu fotoğraf sahte..
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