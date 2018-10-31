NASA'nın 'Güneş'e giden' uzay aracı, 42 yıllık rekoru kırdı

Parker Solar Probe, Güneş'e doğru yolculuğuna devam ediyor. Uzay aracı, fırlatılmasından yaklaşık iki buçuk ay sonra çok önemli bir rekoru eline geçirdi. Solar Probe, Helios 2'yi geride bıraktı ve Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olarak tarihe geçti.



15 Ocak 1976'da fırlatılan Helios 2, Güneş yüzeyine 42.73 milyon kilometre kadar yaklaşmış ve zamanın şartlarıyla inanılmaz bir işe imza atmıştı. Uzay aracı, en yakın geçişini yaptığı sırada Güneş'e Merkür'den (~57 milyon km) bile daha yakın bir konumda bulunuyordu. Pazar günü itibarıyla bu 42 yıllık rekoru kıran Parker Solar Probe, önümüzdeki dönemlerde çıtayı çok daha yükseklere çıkaracak.



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NASA'nın 1.5 milyar dolarlık maliyetle hazırladığı Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Her bir yakın geçişte uzay aracı Güneş'e biraz daha fazla yaklaşacak. Önümüzdeki hafta (5 Kasım) yüzeye 23 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak olan sonda, 2025'teki son geçişinde ise Güneş'in yüzeyine 6.2 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Yani Helios 2'nin 42 yıl önceki rekorunun tam 7 katından bahsediyoruz.



Parker Solar Probe'un kırdığı rekorla ilgili bazı açıklamalar yapan proje yöneticisi Andy Dreisman,"Solar Probe'u fırlatalı yalnızca 78 gün oldu ve bugün itibarıyla Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı rekorunu elimize geçirmiş durumdayız. Ekibimiz için gerçekten de çok gurur verici bir an." sözlerini kullanıyor. NASA'nın geçtiğimiz ağustos ayında uzaya fırlattığı, Güneş'e doğru yolculuğuna devam ediyor. Uzay aracı, fırlatılmasından yaklaşık iki buçuk ay sonra çok önemli bir rekoru eline geçirdi. Solar Probe, Helios 2'yi geride bıraktı veolarak tarihe geçti.15 Ocak 1976'da fırlatılanve zamanın şartlarıyla inanılmaz bir işe imza atmıştı. Uzay aracı, en yakın geçişini yaptığı sırada Güneş'e Merkür'den (~57 milyon km) bile daha yakın bir konumda bulunuyordu. Pazar günü itibarıyla bu 42 yıllık rekoru kıran Parker Solar Probe, önümüzdeki dönemlerdeNASA'nınmaliyetle hazırladığı Solar Probe'untam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Her bir yakın geçişte uzay aracı Güneş'efazla yaklaşacak. Önümüzdeki hafta (5 Kasım) yüzeyeuzaklıkta bulunacak olan sonda, 2025'tekiise Güneş'in yüzeyinekadar yaklaşacak. Yani Helios 2'nin 42 yıl önceki rekorununbahsediyoruz.Parker Solar Probe'un kırdığı rekorla ilgili bazı açıklamalar yapan proje yöneticisi Andy Dreisman,"Solar Probe'u fırlatalı yalnızca 78 gün oldu ve bugün itibarıyla Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı rekorunu elimize geçirmiş durumdayız. Ekibimiz için gerçekten de çok gurur verici bir an." sözlerini kullanıyor.

Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalacak olan Parker Solar Probe, yeni bir hız rekoruna da imza atacak. Uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 692 bin kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. NASA Dünya'da bu hızla hareket eden bir cismin Washington'dan Tokyo'ya bir dakikadan daha kısa bir sürede gidebileceğini söylüyor.



En hızlı insan yapımı nesne rekorunun şu anki sahibiyse 2016'da Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.



NASA'nın "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği Parker Solar Probe, uzay araştırmaları tarhinin belki de en zor görevlerinden birisi. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak olan uzay aracı, bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Solar Probe'un ekstrem koşullar altında çok önemli gözlemler yapması bekleniyor.



NASA, Parker Solar Probe görevinde elde edilecek verilerle Güneş'in yapısının ve aktivitelerinin çok daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyor. Uzay ajansı ayrıca Güneş'le ilgili iki büyük gizemin de çözülmesini bekliyor. NASA, bu soruların "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?" olduğunu söylüyor.

https://www.nasa.gov/feature/parker-solar-probe-breaks-record-becomes-closest-spacecraft-to-sun/