NASA sessiz süpersonik jet geliştiriyor

NASA, otoyolda giden bir arabayla aynı seviyede gürültü çıkaracak, sessiz bir süpersonik jet geliştirmeye devam ediyor. Uzay ajansı, uçağın 28 metrelik uzunluğa sahip demo versiyonu için teklifleri kabul etmeye başlamayı planladığını söyledi. Geçen ay tünel testini tamamlayan uçak için projeyi ileriye taşıyacak adımlar atılıyor.

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Süpersonik jet, 65 desibel gibi oldukça düşük gürültü üretimi sayesinde Concorde'dan farklı olarak uluslararası alanda olduğu gibi yurtiçinde de uçabilecek. NASA'nın Haziran ayında tünel testi yapılan uçaklardan daha büyük olarak inşa edilecek yeni prototipi 55.000 feet yükseklite (16.7 km) uçabilecek.

Süper sessiz jetin yüksek seyahat hızı sayesinde, New York'tan Los Angeles'a 3 saatte gidebilecek kadar süratli olacağı belirtiliyor. Normalde bu iki şehir arasındaki uçuş, yaklaşık 6 saaat sürüyor. Yani uçuş süresinin yarı yarıya düşmesi söz konusu. NASA, jetin tamamlanmış versiyonunu 2020 yılına kadar uçurmayı planlıyor.