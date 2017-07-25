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NASA sessiz süpersonik jet geliştiriyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, neredeyse bir araba kadar ses çıkaran süpersonik jet geliştirme projesini sürdürüyor. İşte sadece 65 desibel gürültü üreten uçağın detayları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Onur Seven
Haber Editörü
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NASA, otoyolda giden bir arabayla aynı seviyede gürültü çıkaracak, sessiz bir süpersonik jet geliştirmeye devam ediyor. Uzay ajansı, uçağın 28 metrelik uzunluğa sahip demo versiyonu için teklifleri kabul etmeye başlamayı planladığını söyledi. Geçen ay tünel testini tamamlayan uçak için projeyi ileriye taşıyacak adımlar atılıyor.
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Süpersonik jet, 65 desibel gibi oldukça düşük gürültü üretimi sayesinde Concorde'dan farklı olarak uluslararası alanda olduğu gibi yurtiçinde de uçabilecek. NASA'nın Haziran ayında tünel testi yapılan uçaklardan daha büyük olarak inşa edilecek yeni prototipi 55.000 feet yükseklite (16.7 km) uçabilecek.
Süper sessiz jetin yüksek seyahat hızı sayesinde, New York'tan Los Angeles'a 3 saatte gidebilecek kadar süratli olacağı belirtiliyor. Normalde bu iki şehir arasındaki uçuş, yaklaşık 6 saaat sürüyor. Yani uçuş süresinin yarı yarıya düşmesi söz konusu. NASA, jetin tamamlanmış versiyonunu 2020 yılına kadar uçurmayı planlıyor. 

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St Batuhan 2 yıl
65db de ne kadar mesafeden acaba? Açıkçası kimi arabaların şehir içindeki halleri bile gürültü olarak rahatsız edici. Ortam sessiz ya da akşamken özellikle :)
Bir de süreyi sadece yarı yarıya kısaltıyor. Tam olarak ulaşabildiği hızı açıklamaları iyi olurdu.
Neyse 1. paragraftaki sadece merak yoksa bir jetin o seste olması muazzam bir şey ve normal uçuşa göre de süreyi yarı yarıya indiriyorken...
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AlicanNalbat 2 yıl
HyperLoop daha ekonomik gibi....
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gun 2 yıl
Ticari açıdan süpersonik jetleri isteyen kişi yani yolcu sayısı az. Daha çok ucuz isteyen çok Concorde'ın başına gelende buydu aslında.
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Cowinenge 2 yıl
Çok iyi haber, zamandan kazanmış olacağız. Geçenlerde Concordenin hikayesini öğrenince rafa kaldirilmasina uzulmustum bu haber iyi oldu.
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Torlak Kemal 2 yıl
Güzel haber mi kötü haber mi bilemedim şimdi!..
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