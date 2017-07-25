Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türkiye’nin ikinci en büyük yenilenebilir enerji projesinde son adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler perşembe günü alınacak.
1 yıl
4,9b
1
34
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler perşembe günü alınacak. YEKA projesi hem yenilenebilir enerjinin kullanılması hem de bu konuda teknolojik üretimin sağlanması adına politikalar içeriyor.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticilerinin ihaleye 1000 MW kapasiteli rüzgâr tesisi için gireceklerini açıkladı. İhaleyi kazanan firma Trakya Bölge'sinde 280 MW kapasiteye sahip bir rüzgar türbinlerini bu alana inşa etmek zorunda olacak. Toplamda 1000 MW olacak kapasitenin kalanın inşası için araştırmalar yürütecek.

Ayrıca Bkz. "Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!"

Dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürme hedefleri çerçevesinde ihaleyi kazanan firmayı bir takım sorumluluklar bekliyor. İhaleyi kazanan firmanın fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma sorumlulukları olacak.

YEKA-1 İhalesi Sonuçlanmıştı

YEKA projesinin ilk aşaması olan YEKA -1'in ihalesi geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilmişti. YEKA-1 projesi güneş enerjisi santralini kapsıyor. YEKA-1 projesinin ihalesini Türk – Güney Kore ortaklığıyla yürütülen Hawnha QCell Kalyon firması kazandı. Firma, Konya Karapınar'da toplam 5000 MW kapasiteye sahip santral kuracak. Firma kullanılacak güneş panellerini Türkiye'de üretecek ve en az 500 MW kapasiteli üretim tesisi kuracak. Tesisin ilk 500MW kapasiteli kısmı için yerlilik oranı %60, ikinci 500MW içinse yerlilik oranı %70 olacak.

Bu defa rüzgar türbinlerini kapsayan YEKA – 2 (proje ismi açıklanmadı) ihalesini kazanacak firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile rüzgar türbini fabrikası kuracak. Fabrikada en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre, sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak.

Tek Bölgede Değil Farklı Bölgelerde Kurulacak

Kurulacak fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin nerelere kurulacağı da belirlendi. Daha önce Bakan Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, tek bir bölgede değil farklı bölgelerde kurulacak. Bu kapsamda şu 5 bölge belirlendi:

  • Kayseri - Niğde
  • Sivas
  • Edirne - Kırklareli -Tekirdağ
  • Ankara - Çankırı - Kırıkkale
  • Bilecik - Kütahya - Eskişehir


Yarışmayı kazanacak firma bu 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgâr gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık kurulu gücü hizmete alacak. Yarışma, önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek.


http://enerjienstitusu.com/2017/07/25/yeka-stratejisinin-ikinci-projesi-icin-teklifler-persembe-gunu-alinacak/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 1 yıl en beğenilen
AKP'nin en başarılı bulduğum tarafı yenilenebilir enerji,savunma sanayi yol. Keşke diğer alanlarla da bu özveri olsa
2 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoNickMan 1 yıl
Muhtemelen ordan elde edilen elektrik vatandaşa 2 katı fiyatına satılır. Aynı nükleer santralde olacak oldugu gibi.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memotunc 1 yıl 1419oguzhan
Bunu paylaşmak için Bilgisayarı açmışsın az birazda ne paylaştığına dikkat etseydin. 1992 de Bosna Hersek ne durumda idi ? Hadi sen belki sana artı verenler demi hatırlamıyor.
Hatalı bir resim buluyorsun, Kaynak neresi TWİTTER Ülkemizi sonuncu yapmaya ne kadar meraklısınız.
Al sana kaynak gerçi araştırmayan okurmu hiç ?
setav.org/...
Bunu paylaşmak için Bilgisayarı açmışsın az birazda ne paylaştığına dikkat etseydin. 1992 de Bosna Hersek ne durumda idi ? Hadi sen belki sana artı verenler d...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Yenilebilir degil! YENİLENEBİLİR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mirocus 1 yıl
Yorumsuz youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Güzel,güzel devam...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fernando! 1 yıl
Seçimlerde yenilenler de enerji kaynağımız
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 yıl
Kroniklerden ses cikmiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 1 yıl
Yapısında ne olursa olsun.
Almanya'da bir iki yıl önce halkın yenilenebilir enerjiye geçişte fazla fatura ödediği ve halkın mutsuzluğu ile ilgili bir yabancı kaynaklı haber okumuştum.
Nükleer e vatandaş olarak fazla para vereceğime yenilenebilir enerjiye veririm daha iyi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
Türkiye de Yıllara göre Rüzgar Enerjisi grafiği. Bu başarının artarak devamını dilerim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TolgaReis_24 1 yıl
Yenilebilir diye okuyan kardeşlerim gelin bi sarılalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tsuda 1 yıl
Uzun zaman sonra görülen güzel bir icraat. Devamının gelmesi dileğiyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 1 yıl
Vatandaşa faydası oluçakmı peki dolar çıktı fiyat yükselir dolar düşer fiyat aynı asla düşmez :d:d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4916 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rüzgar türbini, rüzgar enerjisi ve
9 etiket daha Popüler alternatif enerji kaynakları yeka MPopüler yeka - 2 Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Diğer Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Karşınızda MIUI 9: Daha akıcı, daha akıllı 1 yıl Nvidia CEO’sundan yapay zeka araştırmacılarına Tesla V100 hızlandırıcısı 1 yıl Xiaomi’den akıllı hoparlör sürprizi 1 yıl Xiaomi Mi 6 tadında Mi 5X duyuruldu 1 yıl Apple, ABD'de 3 büyük üretim tesisi kuracak 1 yıl Kaspersky'dan ücretsiz antivirüs yazılımı 1 yıl Moto Z telefonlar için 4K ve 360 derece video desteği 1 yıl Elon Musk, otomobilleri yer altına taşıyacak asansörü tanıttı 1 yıl Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında 1 yıl MS Paint için son bir şans 1 yıl Amiral gemisi Moto Z2 Force sahneye çıktı 1 yıl The Defenders, The Gifted ve Star Trek: Discovery'den yeni fragmanlar 1 yıl Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru" 1 yıl Adobe sonunda Flash Player'ın ölüm tarihini açıkladı 1 yıl The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor 1 yıl General Mobile'ın yetenekli müzik çalar uygulaması testte! 1 yıl NASA sessiz süpersonik jet geliştiriyor 1 yıl Telefonu saniyeler içinde şarj eden nanomateryal: Mxene 1 yıl Bir RX Vega modeli 3DMark Fire Strike testinde göründü 1 yıl BMW, elektrikli modellerin önünü açacak yeni bir araç mimarisi geliştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’nin ikinci en büyük yenilenebilir enerji projesinde son adım Sonraki Ethereum yine hackerların hedefi oldu 1 yıl Tüketici hakem heyetine yapılan 10 başvurudan 8'inde tüketici haklı 1 yıl Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi 1 yıl Yapay zeka Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i karşı karşıya getirdi 1 yıl Nokia 8, 16 Ağustos’ta tanıtılabilir 1 yıl Hyundai araç içi konuşma tanıma özelliği için Kakao ile anlaştı 1 yıl Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı 1 yıl Flash, Arrow, Supergirl ve Legends of Tomorrow fragmanları yayınlandı 1 yıl Mercedes'ten vale hizmetini bitirecek hamle: Otonom vale 1 yıl Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti 1 yıl AMD ve Intel'in 16 çekirdeklileri karşı karşıya: Ryzen Threadripper 1950X vs. Core i9-7960X 1 yıl Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı 1 yıl Apple, OLED ekran teknolojilerine odaklanıyor 1 yıl DefenceNews 2017 Top 100 listesini yayınladı 1 yıl Westworld ve Stranger Things'in 2. sezonlarından ilk fragmanlar yayınlandı 1 yıl Android O Geliştirici Önizleme 4 çıktı, final sürüm yakında 1 yıl Lisa Su Ryzen Threadripper işlemcilerinin kutu görselini paylaştı 1 yıl Huawei Honor Note 9 sızdırıldı 1 yıl Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak 1 yıl TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim