Türkiye’nin ikinci en büyük yenilenebilir enerji projesinde son adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler perşembe günü alınacak. YEKA projesi hem yenilenebilir enerjinin kullanılması hem de bu konuda teknolojik üretimin sağlanması adına politikalar içeriyor.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticilerinin ihaleye 1000 MW kapasiteli rüzgâr tesisi için gireceklerini açıkladı. İhaleyi kazanan firma Trakya Bölge'sinde 280 MW kapasiteye sahip bir rüzgar türbinlerini bu alana inşa etmek zorunda olacak. Toplamda 1000 MW olacak kapasitenin kalanın inşası için araştırmalar yürütecek.

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"Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!"

Dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürme hedefleri çerçevesinde ihaleyi kazanan firmayı bir takım sorumluluklar bekliyor. İhaleyi kazanan firmanın fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma sorumlulukları olacak.

YEKA-1 İhalesi Sonuçlanmıştı

YEKA projesinin ilk aşaması olan YEKA -1'in ihalesi geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilmişti. YEKA-1 projesi güneş enerjisi santralini kapsıyor. YEKA-1 projesinin ihalesini Türk – Güney Kore ortaklığıyla yürütülen Hawnha QCell Kalyon firması kazandı. Firma, Konya Karapınar'da toplam 5000 MW kapasiteye sahip santral kuracak. Firma kullanılacak güneş panellerini Türkiye'de üretecek ve en az 500 MW kapasiteli üretim tesisi kuracak. Tesisin ilk 500MW kapasiteli kısmı için yerlilik oranı %60, ikinci 500MW içinse yerlilik oranı %70 olacak.





Bu defa rüzgar türbinlerini kapsayan YEKA – 2 (proje ismi açıklanmadı) ihalesini kazanacak firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile rüzgar türbini fabrikası kuracak. Fabrikada en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre, sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak.

Tek Bölgede Değil Farklı Bölgelerde Kurulacak

Kurulacak fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin nerelere kurulacağı da belirlendi. Daha önce Bakan Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, tek bir bölgede değil farklı bölgelerde kurulacak. Bu kapsamda şu 5 bölge belirlendi:

Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli -Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir





Yarışmayı kazanacak firma bu 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgâr gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık kurulu gücü hizmete alacak. Yarışma, önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek.

http://enerjienstitusu.com/2017/07/25/yeka-stratejisinin-ikinci-projesi-icin-teklifler-persembe-gunu-alinacak/