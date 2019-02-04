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NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek"

NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen, uzaylıların var olma ihtimalinin sandığımızdan çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İşte Zurbuchen'in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar:
3 ay
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1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını muhtemelen hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki akıl almaz bir büyüklüğe sahip bu uçsuz bucaksız evrende insanoğlu tamamıyla yalnız olabilir mi?

NASA'nın Bilim Misyonları kurumunda başkan yardımcılığı yapan Thomas Zurbuchen, evrende yalnız olma ihtimalimizin çok düşük olduğunu söylüyor. Boston Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta konuşan Zurbuchen, gelişmiş canlı yaşamı içeren Dünya dışı gezegenlerin varlığına inandığını belirtti.

Zurbuchen,"Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.

Zurbuchen ayrıca,"Uzaylılar var mı, insanlar başka gezegenlerde yaşabilir mi bu soruların cevabı ne olursa olsun bizim öncelikle kendi gezegenimize odaklanmamız gerekiyor. Dünya'nın yaşanılabirliğini korumaya devam etmeliyiz. Aksi halde uzay çalışmalarımızın da hiçbir önemi kalmaz." şeklinde konuştu.

Dünya dışı yaşam arayışları daha uzun yıllar devam edecekmiş gibi görünüyor. Bugün bilim ve teknoloji anlamında tarihin en gelişmiş döneminde yaşıyoruz ancak teknolojimizin uzay gözlemi ve uzay seyahatleri göz önüne alındığında hala çok ilkel kaldığı da bir gerçek. Dünya'dan binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gelişmiş bir uzaylı topluluğunu şu anki teknolojimizle keşfetmemiz mümkün değil.

Evrende yalnız mıyız? Oy Ver 3865 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

https://futurism.com/nasa-et-life Yorum Yaz
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madmahmutd 3 ay en beğenilen
"Düşünüyolar, o halde varız "
Aliens
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majesturk 3 ay smart1978
masaya dayanarak :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 ay
Yalnız olmasaydık %100 Allah Kur'anda söylerdi. Uzaylı dediğiniz, reptilyan dediğiniz her şey şeytan(cin) yanılgısı.
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DH Misafiri 3 ay
Uzaylılarda bizi görecek mi?
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Snac Twingum 3 ay
insanoğlu gibi ilkel/sorumsuz bir varlığa kendini gösterecek kadar sorumsuz değillerdir sanırım.
tabi burada insanoğlunu kendinden korumak gibi bir şey çıkıyor.
tabi bunu düşünmeyecek bir varlığın, zaten niyet olarak kötü (göreceli) olacağını düşünürsek insanoğlunun .öte gelişinin resmi olur.
insanoğlunun gezegende başka bir üst zeka (alfa) olmaktan farklı bir konuma düşüceğini "kaldıramaz demek" zaten kendi ayağına sıkacak bir insanoğlu demektir.
yani varsa bile gözükmemesi/bulamamız, şuan için insanoğlunun geleceği için iyidir. nasıl bir gelecekse..
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cabriyo 3 ay
uzaylılar varsa bile ya gelişmiş değiller ki- bizden önce onlar bizi bulamadı, yada gerçekten inanılmaz uzaktalar ki, benden daha az gelişmiş uzaylıyı yada ulaşamayacağım uzaklıktaki bir uzaylıyı bulmak için bu dünyanın kaynaklarını kullanıp kirletmeyi gereksiz görüyorum.
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muratkaya 3 ay mcebi001
Bu söz Carl Sagan’a ait.
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-MoDeStUs- 3 ay
Evreni bıraktım bulunduğumuz galakside bile yanlız olmadığımızı inananlar varmı cidden : ) Ağır cahildir bunun başka açıklaması yok.
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sericik 3 ay
Uzaylılar ve başka boyutlarda yaşam tabiki var
Benim onlara tavsiyem insan eti yemiyorlarsa eğer buradan uzak dursunlar
Kendini yok etmeye programlanmış gittiği her yere kanser gibi felaket getiren insanoğlu sizin de felaketiniz olacaktır
Eğer bir gün bizler birtürlü uzay zaman sorununu çözüpte sizin oraya gelirsek eğer sizleri kaos savaş hastalık çevre kirliliği istila ve yozlaşma ile
Tüketip sonunuzu getireceğiz
Bizden uzak durun
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hasen 3 ay
Tabi tabi, evrende yalnız değiliz. Uzaylılar boy göstermek için dört gözle Nasa nın bu açıklamasını bekliyorlardı. Yakında gelirler artık.
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ilkerinanç 3 ay
Uzaylı ,aslında yanlış bir tabir sonuçta biz de uzaydayız neyse ,uzaylı diye birşey varsa ve bize ulaşabiliyorlarsa eyvah eyvah zaten.İnşaallah barışçıllardır demekten başka birşey gelmiyor aklıma.
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ahmetkep 3 ay
Belki yaşam formu ve canlı bulabiliriz fakat insan üstü bir zeka olacağını düşünmüyorum. Tabi olabilir de bu benim fikrim. Bu zamana kadar herhangi bir işaret bir iz bulunamadı ve Uzaydan Dünya' ya insanlık tarihi boyunca herhangi birşey gelmedi. Konuştuğumuz şey bilim ise, teori bir kenara ispat olması gerekmez mi? Şu ana kadar Dünya dışı bir canlıya raslanmadı (bakteriler hariç)
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nasa, uzay araştırmaları ve
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