NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek"

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Oy Ver 3865 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Anket Sonlandı 3865 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? 13% Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret 489 oy 78% Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil 3028 oy 9% Emin değilim 348 oy 3865 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Dünya'nın, Güneş'in hatta Samanyolu Galaksisinin bile evrenin büyüklüğüne oranla inanılmaz küçük kaldığını muhtemelen hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki akıl almaz bir büyüklüğe sahip bu uçsuz bucaksız evrende insanoğlu tamamıyla yalnız olabilir mi?NASA'nın Bilim Misyonları kurumunda başkan yardımcılığı yapan Thomas Zurbuchen, evrende yalnız olma ihtimalimizin çok düşük olduğunu söylüyor.konuşan Zurbuchen, gelişmiş canlı yaşamı içeren Dünya dışı gezegenlerin varlığına inandığını belirtti.Zurbuchen,"Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.Zurbuchen ayrıca,"Uzaylılar var mı, insanlar başka gezegenlerde yaşabilir mi bu soruların cevabı ne olursa olsun bizim öncelikle kendi gezegenimize odaklanmamız gerekiyor. Dünya'nın yaşanılabirliğini korumaya devam etmeliyiz. Aksi halde uzay çalışmalarımızın da hiçbir önemi kalmaz." şeklinde konuştu.Dünya dışı yaşam arayışları daha uzun yıllar devam edecekmiş gibi görünüyor. Bugün bilim ve teknoloji anlamında tarihin en gelişmiş döneminde yaşıyoruz ancak teknolojimizin uzay gözlemi ve uzay seyahatleri göz önüne alındığında hala çok ilkel kaldığı da bir gerçek. Dünya'dan binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gelişmiş bir uzaylı topluluğunu şu anki teknolojimizle keşfetmemiz mümkün değil.