NASA, yörüngede 'uzay aracı parçaları' üretmek için harekete geçti

Geleceğe damgasını vuracağı düşünülen teknolojilerden olan "uzayda üretim" için NASA'dan büyük bir yatırım geldi. Uzay ajansı, Kaliforniya merkezli şirket Made in Space'e tam 73,7 milyon dolarlık yatırım yapıldığını duyurdu. NASA ve Made in Space, uzayda üretim yapacak olan Archinaut One isimli uzay aracını yakında yörüngede ilk kez test etmeyi hedefliyor.Archinaut One uzay aracı 2022 yılında Rocket Lab'ın Electron roketiyle yörüngeye gönderilecek. Uzay aracı yörüngeye yerleştikten sonra 3 boyutlu yazıcılarıyla üretim yapmaya başlayacak. NASA'nın şu anki hedefi yörüngede 10 metre uzunluğunda, güneş panelleriyle kaplı iki farklı kiriş üretmek. Daha sonra kirişlerin üzerindeki panellerin açılması ve böylece dev bir güneş enerjisi merkezinin oluşturulması planlanıyor.Archinaut One'ın uzayda oluşturacağı dev güneş panelini Dünya'da üretip yörüngeye göndermek şu anki şartlarda çok ama çok zor. Uzay ajansları günümüzde dev uzay misyonlarını, roketin gücü, kargo aracının büyüklüğü ve ekstrem fırlatma şartları gibi etkenleri hesaba katarak geliştirmek zorunda kalıyor. Uzayda üretim teknolojisinin gelişmesi ise uzay ajanslarına bu tarz konularda önemli bir rahatlık sunabilir.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilisi Jim Reuter,"Uzayda robotik üretim ve birleştirme teknolojisi, kesinlikle geleceği değiştiren adımlardan birisi olacak. Bu devrimsel teknolojinin gelişim sürecine öncülük ederek uzay araştırmalarındaki liderliğimizi korumaya devam devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Made in Space yetkilileri son olarak, Archinaut uzay aralarının gelecekte uydu tamir etme ve güncellemeden, dev uzay teleskopları inşa etmeye kadar geniş çeşitlilikte birçok iş için kullanılabileceğini söyledi.