NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu

NASA geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) kameralarını çok daha detaylı ve sinematografik çekimler yapabilecek kameralarla güncellemişti. Hollywood tarafından da çokca tercih edilen kamera teknolojilerinden ilk görüntüler NASA'nın YouTube adresin üzerinden yayımlandı.

NASA'nın şu ana kadar ISS'den paylaştığı belki de en etkileyici görüntülere alttaki pencereden ulaşabilirsiniz.

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4K çözünürlüğünde olan video yaklaşık bir dakika sürüyor. Tabii ki videodan tam anlamıyla keyif alabilmek için monitörünüz 4K çözünürlük desteği sunuyor olması gerek ancak video o kadar muhteşem ki düşük çözünürlüklerde dahi nefesleri kesmeyi başarabiliyor.Hobbit filminin çekimleri için de kullanılan kamera teknolojileri için NASA yetkilileri daha önce,"Çok yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında görüntüler yakalayabilecek çok büyük sensörlere sahip olan bu kameralar, 35mm sinema filmi kameralarına daha kompakt boyutlarda sahip olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.