Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve diğer uydularındaki kameralarıyla şu ana kadar birçok muhteşem Dünya görüntüsü paylaşan NASA, yayımladığı yeni 4K görüntülerle de bizleri etkilemeye devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
NASA geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) kameralarını çok daha detaylı ve sinematografik çekimler yapabilecek kameralarla güncellemişti. Hollywood tarafından da çokca tercih edilen kamera teknolojilerinden ilk görüntüler NASA'nın YouTube adresin üzerinden yayımlandı.

4K çözünürlüğünde olan video yaklaşık bir dakika sürüyor. Tabii ki videodan tam anlamıyla keyif alabilmek için monitörünüz 4K çözünürlük desteği sunuyor olması gerek ancak video o kadar muhteşem ki düşük çözünürlüklerde dahi nefesleri kesmeyi başarabiliyor.

Hobbit filminin çekimleri için de kullanılan kamera teknolojileri için NASA yetkilileri daha önce,"Çok yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında görüntüler yakalayabilecek çok büyük sensörlere sahip olan bu kameralar, 35mm sinema filmi kameralarına daha kompakt boyutlarda sahip olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

NASA'nın şu ana kadar ISS'den paylaştığı belki de en etkileyici görüntülere alttaki pencereden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adnan96 3 yıl en beğenilen
bunun gibi videolarda gözü hep Türkiyeyi arayan bir tek ben değilim dimi :)
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StealheX 3 yıl
Video 4k, benim izleyebildiğim 360p. Tişikkür ederim titinet.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayyan 3 yıl
yanlız adamlar istese evimizin içine kadar zoom yapıp bakarlar.Sonra yok özel hayatın gizliliği yok kişişel verilerin korunması... hepsi hikaye.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asosyal mühendis 3 yıl
720p de takılmadan izledim. İnşallah 2048 yılında 4.5G ile bağlanıp sınırsız 4K izleriz :D (Millet 16K ya geçmiş olur tabii ki)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StealheX 3 yıl
Video 4k, benim izleyebildiğim 360p. Tişikkür ederim titinet.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 3 yıl
Bunlar hep aziz yıldırım ın işleri çaykur rizespor olmasın diye caaanım dünyayı fenerbahçeye çevirdi hala daha çıkıp tarftara hakeme okuldaki çocuktan beşkteki bebeğe kızıyorsun, al koskoca yuvarlak dünyayı laci-sarıya çevirdin, iyi mi oldu muradına mı erdin ne diyek sana...
töbecilerle maymunistlerden farklı bir yorum yazam dedim de =))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-25CF1EFB4 3 yıl
4K çözünürlükle sahrayı değilde en azından gözümüze aşina gelen bir kıtayı çekseydin ya!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
ne dandik iş yapmışlar sadece çöller var 1-2 dk şey ama sadece çöl
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 3 yıl
Bu videodan cok. Powerpoint slayt gibi olmus. Arkadayada muzik.
Nerde bulut hareketleri
Nerde ruzgar dalgalari.
Duragan sekilde olmamaliydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayyan 3 yıl
yanlız adamlar istese evimizin içine kadar zoom yapıp bakarlar.Sonra yok özel hayatın gizliliği yok kişişel verilerin korunması... hepsi hikaye.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
IMAX o teknoloji, bu ay yeni belgeseli çıkacak, onun reklam çalışması.
imax.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
İnsanlar uzaya çıkıp oraları keşfetmeye,kolonize etmeye çalıştıkça içim yanıyor, her taraf bir kontrol,gözetim içinde telefonlar,arabalar,sokaklar artık nereye gidersem gideyim bir sessizlik hissedemiyorum mahremiyetimiz yok oldu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 3 yıl en beğenilen
bunun gibi videolarda gözü hep Türkiyeyi arayan bir tek ben değilim dimi :)
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9153 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, uluslararası uzay istasyonu ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor 3 yıl Corning’den desenli Gorilla Glass camlar 3 yıl Bilim insanları düşük maliyetle esnek ve hızlı transistörler üretmeyi başardı 3 yıl DonanımHaber ekibine katılmak ister misiniz? 3 yıl Lexmark satılıyor 3 yıl Samsung bir kez daha Apple için NAND flaş bellek tedarik edebilir 3 yıl Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor 3 yıl AMD Radeon yol haritası yayımlandı 3 yıl PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu: "Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor" 3 yıl Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock 3 yıl Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek 3 yıl Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor 3 yıl Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı 3 yıl Samsung, daha büyük sensörler üzerinde çalışıyor 3 yıl Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor 3 yıl AMD Radeon M400 mobil grafik kartları göründü, içlerinde Polaris yok 3 yıl Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu 3 yıl Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu Sonraki Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor 3 yıl Samsung’a özel Weather Channel uygulaması 3 yıl Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor 3 yıl IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı 3 yıl DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu 3 yıl LeEco'dan kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar 3 yıl Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı 3 yıl Akıllı telefon satışları düşüyor işte güncel rakamlar: 3 yıl TP-LINK, İlk Üç Ayda 550 Bine Yakın Ürün Sattı 3 yıl Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı 3 yıl 12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti? 3 yıl Aman tabletiniz görmesin: LG Gram 15 hem çok hafif ve hem de çok iddialı 3 yıl Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı 3 yıl Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi 3 yıl Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor 3 yıl Apple, Tesla'nın eski başkan yardımcısını kadrosuna kattı 3 yıl Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı 3 yıl Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim