Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı

NFC teknolojisi özellikle mobil aksesuarlara hızlı bağlanabilmek amacıyla akıllı telefonlarda aranan özelliklerden biri. Ülkemizde yeteri kadar popüler olmasa da NFC sayesinde akıllı telefonunuz yardımıyla ödeme işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Yapılan bir araştırma dört sene önceye kıyasla Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel gibi firmaların NFC özellikli daha az akıllı telefon modeli ürettiğini ortaya çıkardı.

En büyük düşüş Oppo’da

Akıllı telefon ile ödeme yapma işleminin en popüler olduğu ülke Çin. Ancak Çin’de aktif olan WeChat Pay, Alipay vb. servisler NFC yerine karekod ile ödeme yapılmasını sağlıyor. Yani telefonunuz ekranında beliren karekodu okuttuğunuzdan dolayı NFC özelliğine ihtiyacınız kalmıyor. NFC’li cihaz oranlarına bakıldığında da Çinli üreticilerdeki büyük düşüşler görülebiliyor. Örneği Oppo’nun 2015 yılında çıkardığı akıllı telefonların yüzde 28’i NFC özelliğine sahipken bu oran 2018 yılında yüzde 3’e kadar düşmüş. Düşüş yaşayan diğer akıllı telefon üreticileri ise şu şekilde; Xiaomi yüzde 11.90’dan yüzde 8.85’e, Alcatel yüzde 20.71’den yüzde 12.40’a, LG yüzde 69.12’den yüzde 55.84’e.

Tabii ki NFC kullanımını artıran Apple, Huawei, Motorola vb. firmalar da bulunuyor. Tüm firmaları haberimizin başında bulunan tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

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NFC teknolojisi uzun zamandır akıllı telefonlar içerisinde yer alıyor. Bu istatistiklerden anlaşıldığı kadarıyla Çin’e kıyasla Avrupa ve Amerika pazarlarında telefonun NFC özelliği bulundurması daha çok önem kazanmış.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-oppo-lg-alcatel-fewer-nfc-phones/