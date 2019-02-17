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Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı

Yapılan bir araştırma Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmalarının dört sene önceye kıyasla NFC özellikli daha az akıllı telefon ürettiklerini ortaya çıkardı. Diğer firmalara ait oranlar da bulunuyor.
3 ay
5,2b
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17
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı
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NFC teknolojisi özellikle mobil aksesuarlara hızlı bağlanabilmek amacıyla akıllı telefonlarda aranan özelliklerden biri. Ülkemizde yeteri kadar popüler olmasa da NFC sayesinde akıllı telefonunuz yardımıyla ödeme işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Yapılan bir araştırma dört sene önceye kıyasla Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel gibi firmaların NFC özellikli daha az akıllı telefon modeli ürettiğini ortaya çıkardı.

En büyük düşüş Oppo’da

Akıllı telefon ile ödeme yapma işleminin en popüler olduğu ülke Çin. Ancak Çin’de aktif olan WeChat Pay, Alipay vb. servisler NFC yerine karekod ile ödeme yapılmasını sağlıyor. Yani telefonunuz ekranında beliren karekodu okuttuğunuzdan dolayı NFC özelliğine ihtiyacınız kalmıyor. NFC’li cihaz oranlarına bakıldığında da Çinli üreticilerdeki büyük düşüşler görülebiliyor. Örneği Oppo’nun 2015 yılında çıkardığı akıllı telefonların yüzde 28’i NFC özelliğine sahipken bu oran 2018 yılında yüzde 3’e kadar düşmüş. Düşüş yaşayan diğer akıllı telefon üreticileri ise şu şekilde; Xiaomi yüzde 11.90’dan yüzde 8.85’e, Alcatel yüzde 20.71’den yüzde 12.40’a, LG yüzde 69.12’den yüzde 55.84’e.

Tabii ki NFC kullanımını artıran Apple, Huawei, Motorola vb. firmalar da bulunuyor. Tüm firmaları haberimizin başında bulunan tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı"

NFC teknolojisi uzun zamandır akıllı telefonlar içerisinde yer alıyor. Bu istatistiklerden anlaşıldığı kadarıyla Çin’e kıyasla Avrupa ve Amerika pazarlarında telefonun NFC özelliği bulundurması daha çok önem kazanmış.


https://www.xda-developers.com/xiaomi-oppo-lg-alcatel-fewer-nfc-phones/ Yorum Yaz
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nightbringer 3 ay en beğenilen
Telefonumdan nfc ile ödeme yaptım kasiyerin gözler büyüdü şaşırdı ne oluyoruz diye. Meğerse hep temassız kart görmüş şimdiye kadar. Gayet güzel teknoloji. Kare kod için belki de ayrı ekran gerekir al sana ek masraf kasalar için
Telefonumdan nfc ile ödeme yaptım kasiyerin gözler büyüdü şaşırdı ne oluyoruz diye. Meğerse hep temassız kart görmüş şimdiye kadar. Gayet güzel teknoloji. Kare...
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mursen 3 ay
nfc mobil ödeme yaygınlaşsa çok büyük rahatlık ama bu teknolojinin kıymeti bilinmedi tıpki kızıl ötesi gibi eski samsung telefonlarda vardı s4 s5 note4 elektronik eşyaların tv klima uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyordu yazık ettiler eskiden telefonlarda fm radyoda vardı ne güzeldi oda gitti
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Babboable 3 ay
Otobüs kartı yerine kullanıyorum, kredi, banka kartı yerine kullanıyorum, hızlı dosya yolluyorum, bluetooth eşleştimede kullanıyorum... Bu saatten sonra nfc'siz telefon hayatta kullanmam. Kaldıran firmanın da zararına olur bence
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renega 3 ay
nfc önemli değil kızıl ötesi lazı
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OverClocK1ng 3 ay
Bence yanlış yapıyorlar. Sony Hoparlörüm var. NFC ile dokunur dokunmaz bağlanıyor. Kaldırmamalılar.
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AirSupport 3 ay
Benzinine koyduğum apple ı NFC varda kullanamıyoruz ki.
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interwap 3 ay
NFC potansiyeli yüksek ama bir türlü uygulamaya geçemiyor.
Ödemelerde kredi/nakit kartı yerine geçebilir, toplu taşımalarda kullanılabilir, müze gibi yerlerde kullanılabilir, yakın mesafeli bağlantısız veri iletimi için kullanılabilir, giriş çıkış kartı olarak kullanılabilir.
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aycibin 3 ay interwap
Kredi kartı yerine geçiyor.desteklemeyen banka kalmadı gibi birsey
Toplu taşıma kartına yükleme yapılıyor.yakinda kartsız da olur bence.yurtdisinda öyle.
Nfc'li telefonlar arasi medya aktarilabiliyor
Şirketlerde giriş çıkış kartı olarak da kullanılmaya başladı
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Xiaomiseverim 3 ay
Kim kullanıyor ya bu teknolojiyi sadece kulaklığın bluetoothu otomatik açılıyor diye kullanıyorum arada ödeme filen ne biliyim hiç denk gelmedim
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exoss 3 ay
sadece poco f1 de kaldırdılar diye biliyorum . başka telefondada olmadığı oldumu ? avruyapa ve amerikaya nfc ile ödeme geldi . bu vakitten sonra azaltma gibi bir durum olamaz . gPay ile ödeme konforu gerçekten süper.
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nightbringer 3 ay en beğenilen
Telefonumdan nfc ile ödeme yaptım kasiyerin gözler büyüdü şaşırdı ne oluyoruz diye. Meğerse hep temassız kart görmüş şimdiye kadar. Gayet güzel teknoloji. Kare kod için belki de ayrı ekran gerekir al sana ek masraf kasalar için
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yorumculuklar 3 ay
NFC'nin kullanım alanını yaygınlaştırmak çok zor, çünkü kendine özel hiçbir şey çözemiyor aslında. Mobil ödemede mantıklı gözüküyor fakat şimdiki çoğu yazarkasa POS'larda QR kodlu bir çözüm bulunabilir, telefonlarda ekstra donanıma gerek kalmaz. Şu sıralar sık kullanıyorum, bluetooth kulaklığımın NFC ile eşleşme özelliği var, bilgisayardan telefona geçerken eşleşmeyi hızlandırıyor ama yine bir çözüm değil, ayarlardan girip de bağlanabilirim. Sadece hızlandırıyor....
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