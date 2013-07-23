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NFC tabanlı yüzük projesi ile iki farklı işlev mümkün oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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NFC tabanlı yüzük projesi ile iki farklı işlev mümkün oluyor

Yakın alan iletişim şeklinde dilimize çevrilen NFC teknolojisi, bugün cihaz eşleştirmeden, mobil ödemelere ve veri aktarımlarına kadar pek çok işlevi kablosuz olarak yakın mesafede yerine getirmemizi sağlayan bir sistem sunuyor. Halen çok yaygın bir kullanıma sahip olmasa da NFC teknolojisi yeni fikirlere ev sahipliği yapıyor.

Kickstarter üzerinde başlatılan NFC Ring adlı bir yüzük projesi, standart bir yüzüğe iki farklı NFC işlevi atanabiliyor. John McLear adlı girişimci tarafından başlatılan proje, toplaması gereken 30 bin poundluk meblağın 24 bin poundunu ilk üç günde toplamış durumda ve kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

McLear bir NFC yongası ve dolgu malzemeleri kullanarak yüzüğün iki yarısına iki farklı işlev atamayı başarmış. Avucunuzu açtığınızda ekran kilidini açma veya NFC uyumlu kapı kilidini açma gibi özel işlemler yapılabilirken, yumruk yaptığınızda ise arkadaşınızla kartvizit paylaşımı gibi genel işlevler yapılabiliyor.

İki yarı arasına yerleştirilen metal birleşimler ile bu işlevlerin birbirine karışması engelleniyor. Mobil cihazların özel veya genel olarak bu işlevleri algılaması için uygulama desteği gerekiyor ve zengin bir üçüncü taraf uygulama yelpazesi sözü veriliyor. Girişimci kendi uygulamasını da geliştirmiş durumda. 

Projede en az 18 pound ödeyen bağışçılara NFC Ring ürünü hediye edilecek. Projenin tamamlanmasını müteakip, ürünün dağıtımı Eylül ayında başlayacak. 

http://www.kickstarter.com/projects/mclear/nfc-ring Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Eşinin yüzüğündede olacak. Eşin eline alınca telefonu tüm mesajlar saklanacak...
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yukuberk 6 yıl
NFC teknolojisinden en verimli faydalanan Sony
1 Yanıt Yanıtla +9
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Technotronic 6 yıl yukuberk
yukuberk

NFC teknolojisinden en verimli faydalanan Sony





NFC
2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.
yukuberkNFC teknolojisinden en verimli faydalanan SonyNFC2002 yılının...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Gl4dius 6 yıl
memoseler
Eşinin yüzüğündede olacak. Eşin eline alınca telefonu tüm mesajlar saklanacak...

:D işte türklerin bu tür ürünleri kullanım alanı :D yok ödeme kolaylıymış yok şuymuş filan hikaye D:
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gfbekir 6 yıl
Telefona göre aksesuar takar olduk. (mesela android saat)
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ziper_gazi_ 6 yıl
yukuberk
NFC teknolojisinden en verimli faydalanan Sony

bu elamının yorumanua + basacağımı hiç düşünmezdim..
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Ciginix 6 yıl
memoseler
Eşinin yüzüğündede olacak. Eşin eline alınca telefonu tüm mesajlar saklanacak...

Aldatmaya yönelik hareket bunlar
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yukuberk 6 yıl
NFC teknolojisinden en verimli faydalanan Sony
1 Yanıt Yanıtla +9
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Technotronic 6 yıl yukuberk
yukuberk

NFC teknolojisinden en verimli faydalanan Sony





NFC
2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.
1 Yanıt Yanıtla +9
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Eşinin yüzüğündede olacak. Eşin eline alınca telefonu tüm mesajlar saklanacak...
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