NSA, Twitter üzerinden gizli mesajlar mı gönderdi?

Genelde bir sosyal ağ paylaşımı veya normal bir fragman içerisine çok gizli mesajlar ekleyerek üyelerine mesajlar yollayan örgütler olduğunu biliyoruz. Şimdi bu yöntemin NSA tarafından da kullanıldığı belirtiliyor.

İlginç bağlantılar

Geçmiş yıllarda izinsiz izleme skandalları ile çalkalanan NSA halen bu suçlamalardan kurtulabilmiş değil. Kurtulmak bir yana ajans daha farklı çözümler geliştirerek insanları takip etmeye devam ediyor.

Gündeme gelen yeni bilgilere göre NSA bir Rus bağlantısı ile iletişim kurabilmek için Twitter gönderilerine gizli mesajlar ekledi. İletişimin konusu ise Shadow Brokers grubunun elde ettiği verilerdi.

Hatırlanacağı üzere iki yıl önce NSA ile ilgili internet sitelerine sızma ve kişileri takip etme yöntemlerini ele geçiren hacker grubu, daha sonra bunların bir kısmını internette paylaşmış, büyük ses getirmişti.

Ayrıca Bkz.

"Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı"

NSA’ın Rus bağlantısı ile bu verileri açığa çıkmadan elde etme konusunda iletişim kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Ajans Twitter üzerinde resmi hesabından normal görünümlü mesajlar atıyor ancak bunların içerisinde gizli mesajlar var.

Örneğin kuruluş yılı kutlaması, izinsiz takip ile ilgili mahkeme süreci veya telgrafın icat edilişini kutlama gibi insanların dikkatini çekmeyen gönderiler. Ne var ki bunlardan 10-15 tanesinin içerisinde Rus bağlantıya görüşme teklifi yapıldığı belirtiliyor. Bağlantı bunu kabul edince asıl görüşme başlamış.

Yaklaşık 100 bin dolarlık bir ödeme yapan NSA, karşı taraftan istediği veriler yerine Rus hükümeti ve Trump arasında bağlantılar olduğuna dair ipuçlarını alabilmiş. Bunun da muhtemelen bir Rus provokasyonu olduğu düşünülerek bağlantı ile ilişkiler kesilmiş.

Aslında değerlendirme yapıldığı zaman bu tür popüler sosyal ağlar üzerinden gizli mesajlar göndermek en risksiz ve temiz iletişim gibi görünüyor. Sadece şifreyi bilenlerin çözebildiği bu kodları ispat etme imkânı da yok. Bir noktada bu iletişim yöntemini örgütlerden önce istihbarat servisleri mi buldu diye sormadan da geçemiyoruz.