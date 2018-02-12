Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı

Yıllardır kullanıcı sayısında büyük bir artış göremeyen ve sürekli zarar eden Twitter, 2017 yılını büyük bir başarı ile kapattı. Geçen yılın son çeyreğinde firma ilk kez kâr açıklamayı başardı.

Hissedarları memnun etti

Özellikle günlük aktif kullanıcı sayısının artması reklam gelirleri olarak tablolara yansıyordu. Bunu iyi kullanan Twitter kâra geçmeyi bildi. Firma geçen Ekim ayında yılı karla kapatacağının sinyallerini vermişti.

Tablolara göre aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 4 artışla 330 milyon oldu. Bu dönemde özellikle Rusya ile ilişkili hesapların ve sahte hesapların temizlenmesi süreci kullanıcı artışını sınırladı. Günlük aktif kullanıcı sayısında ise yüzde 12 artış yaşandı.

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Firmanın elde ettiği gelir 732 milyon dolar olurken analiz uzmanlarının beklentilerini aştı. Yıl bazında yüzde 2 artış yaşandı. Net kâr ise vergiler çıktıktan sonra 91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Reklamlardan elde edilen gelir ise yüzde 7 arttı.

Bu yıl firma yatırımlarını arttırırken reklam çözümlerini de genişletmeyi planlıyor. Ayrıca sahte ve zararlı içerikler üreten hesapların kaldırılmasına devam edilecek. Bu bakımdan yine büyük bir kullanıcı artışı beklenmiyor.