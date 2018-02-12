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Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı

Borsaya açıldığı günden bu yana çeyrek dönemlik raporlarında kar açıklamayı başaramayan Twitter, 2018 yılına iyi bir haberle başladı. Firma ilk kez kâr etmeyi başardı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
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Haber Editörü
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Yıllardır kullanıcı sayısında büyük bir artış göremeyen ve sürekli zarar eden Twitter, 2017 yılını büyük bir başarı ile kapattı. Geçen yılın son çeyreğinde firma ilk kez kâr açıklamayı başardı.

Hissedarları memnun etti

Özellikle günlük aktif kullanıcı sayısının artması reklam gelirleri olarak tablolara yansıyordu. Bunu iyi kullanan Twitter kâra geçmeyi bildi. Firma geçen Ekim ayında yılı karla kapatacağının sinyallerini vermişti.

Tablolara göre aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 4 artışla 330 milyon oldu. Bu dönemde özellikle Rusya ile ilişkili hesapların ve sahte hesapların temizlenmesi süreci kullanıcı artışını sınırladı. Günlük aktif kullanıcı sayısında ise yüzde 12 artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. " Tekken efsanesi mobilde"

Firmanın elde ettiği gelir 732 milyon dolar olurken analiz uzmanlarının beklentilerini aştı. Yıl bazında yüzde 2 artış yaşandı. Net kâr ise vergiler çıktıktan sonra 91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Reklamlardan elde edilen gelir ise yüzde 7 arttı.

Bu yıl firma yatırımlarını arttırırken reklam çözümlerini de genişletmeyi planlıyor. Ayrıca sahte ve zararlı içerikler üreten hesapların kaldırılmasına devam edilecek. Bu bakımdan yine büyük bir kullanıcı artışı beklenmiyor.

 

https://www.cnbc.com/2018/02/08/twitter-q4-2017-earnings-revenue.html Yorum Yaz
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Tall Man 1 yıl en beğenilen
Bu kar zarar olayı tamamen sene sonu koyulan hedefe ulaşıp ulaşmamayla alakalı . Öyle bir başlık atmışsınız ki sanki twitter babasının hayrına çalışıyor .
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aylabusracimen 1 yıl
Umarım daha güzel hizmetler ile karşısına çıkar kullanıcıların. Bunca kullanıma rağmen henüz yeni kâr etmeye başlaması ilginç. Facebook gibi reklam sistemi yapsalar daha çok gelir elde edilebilir aslında, fakat elbet bildikleri birşey vardır heralde. Yoksa hangi şirket, sıcacık paraya hayır der :)
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fxmaster 1 yıl
4x4 otomatik dizel olsa iyi bir kombinasyon olurdu.
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galatasaray42100 1 yıl
Twitterin arkasinda ABD var, zarar dokunmaz onlara.
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Tall Man 1 yıl en beğenilen
Bu kar zarar olayı tamamen sene sonu koyulan hedefe ulaşıp ulaşmamayla alakalı . Öyle bir başlık atmışsınız ki sanki twitter babasının hayrına çalışıyor .
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alperenxx 1 yıl Tall Man
Fakat o hedefe ulaşıldığında yani zarar ettiğinde yatırımcı uzak kalıyor bu da haliyle twitterın ayakta kalmasını zorlaştırıyor.
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