NVIDIA, Android için 64-bit destekli Denver platformunu duyurdu





Yıl başında Cortex-A15 tabanlı Tegra K1 Logan sürümünü ve 64-bitlik iki özelleştirilmiş çekirdeğe sahip Tegra K1 Denver sürümünü lanse eden NVIDIA, bu hafta içerisinde bu platformlarını bir kez daha lanse etti.





Bu kez Android için geliştirilen ilk 64-bitlik yongaseti olduğunu duyuran NVIDIA, yongasetleri ile ilgili bazı detayları da açıklığa kavuşturdu.





Tegra K1 platformu genelde benchmark skorlarında ilk iki sırayı korumaya devam ediyor. Yaygın kullanımda olmadığı için gerçek hayat performansı konusunda fazla bilgi sahibi olmadığımız Tegra K1 için NVIDIA'nın Android ekosisteminden yeni ortaklar aradığı anlaşılıyor.





ARM'ın v8 komut seti üzerine özelleştirdiği 64-bitlik Tegra K1 sürümü çift çekirdek olmasına rağmen oldukça başarılı işler çıkarıyor. 7 yollu Superscalar yani her bir frekans başına 7'ye kadar eş zamanlı mikro işlem yapabilme özelliğine sahip olan yongaseti her iki çekirdeğe de hizmet eden 128KB 4 yollu Seviye 1 komut belleği, 64KB 4 yollu Seviye 1 veri belleği ve 2MB 16 yollu Seviye 2 önbelleği ihtiva ediyor.





Platform 128MB ana bellek tabanlı bir optimizasyon ön belleğine sahip ve Dynamic Code Optimization adlı yenilikçi bir süreci barındırıyor. Bu süreç sık kullanılan uygulamaların yazılım rutinleri için yeniden optimize edilmesi ihtiyacını azaltıyor ve böylece hem performansa hem de enerji tasarrufuna olumlu katkı yapıyor.





NVIDIA, Denver yongasetinin PC sınıfında da başarılı olacağına inanıyor ve enerji tüketim değerleri ile bazı ana akım PC sınıfı yongasetleri ile başabaş bir rekabete girebileceğini belirtiyor. Hali hazırda bazı Chromebook modelleri Tegra K1 yongaseti kullanmaya başlamıştı. NVIDIA alt seviye dizüstü segmentinde üreticilerin ilgisini çekmeye çalışacak. 64-bitlik Tegra K1 yongasetinin yıl sonunda veya gelecek yıl başında ilk cihazlarda yerini alması bekleniyor.

http://www.theregister.co.uk/2014/08/12/nvidia_claims_first_64bit_armv8_soc_for_androids/