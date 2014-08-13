NVIDIA, Android için 64-bit destekli Denver platformunu duyurdu

Haber Editörü
Yıl başında Cortex-A15 tabanlı Tegra K1 Logan sürümünü ve 64-bitlik iki özelleştirilmiş çekirdeğe sahip Tegra K1 Denver sürümünü lanse eden NVIDIA, bu hafta içerisinde bu platformlarını bir kez daha lanse etti.
Bu kez Android için geliştirilen ilk 64-bitlik yongaseti olduğunu duyuran NVIDIA, yongasetleri ile ilgili bazı detayları da açıklığa kavuşturdu.
Tegra K1 platformu genelde benchmark skorlarında ilk iki sırayı korumaya devam ediyor. Yaygın kullanımda olmadığı için gerçek hayat performansı konusunda fazla bilgi sahibi olmadığımız Tegra K1 için NVIDIA'nın Android ekosisteminden yeni ortaklar aradığı anlaşılıyor.
ARM'ın v8 komut seti üzerine özelleştirdiği 64-bitlik Tegra K1 sürümü çift çekirdek olmasına rağmen oldukça başarılı işler çıkarıyor. 7 yollu Superscalar yani her bir frekans başına 7'ye kadar eş zamanlı mikro işlem yapabilme özelliğine sahip olan yongaseti her iki çekirdeğe de hizmet eden 128KB 4 yollu Seviye 1 komut belleği, 64KB 4 yollu Seviye 1 veri belleği ve 2MB 16 yollu Seviye 2 önbelleği ihtiva ediyor.
Platform 128MB ana bellek tabanlı bir optimizasyon ön belleğine sahip ve Dynamic Code Optimization adlı yenilikçi bir süreci barındırıyor. Bu süreç sık kullanılan uygulamaların yazılım rutinleri için yeniden optimize edilmesi ihtiyacını azaltıyor ve böylece hem performansa hem de enerji tasarrufuna olumlu katkı yapıyor.
NVIDIA, Denver yongasetinin PC sınıfında da başarılı olacağına inanıyor ve enerji tüketim değerleri ile bazı ana akım PC sınıfı yongasetleri ile başabaş bir rekabete girebileceğini belirtiyor. Hali hazırda bazı Chromebook modelleri Tegra K1 yongaseti kullanmaya başlamıştı. NVIDIA alt seviye dizüstü segmentinde üreticilerin ilgisini çekmeye çalışacak. 64-bitlik Tegra K1 yongasetinin yıl sonunda veya gelecek yıl başında ilk cihazlarda yerini alması bekleniyor.
http://www.theregister.co.uk/2014/08/12/nvidia_claims_first_64bit_armv8_soc_for_androids/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yukardaki resim haberde bahsedilen Denver ise pek iç açıcı sonuçları yok.
Eğer performansı diğer ArmV8 ler civarında kalırsa o zaman pek iyi etmemişler diyecez sanırm, ki böyle bi durumda şanslılar. Çünkü A15'e göre %20 civarında bi perf artışı var gözüküyor, A57 için A15'den ortalamada %20-30 civarında fark olacak deniyordu. Yeni diğer A57'ler stok ARM dizaynı haliyle bile geçebilir. Güç tüketiminnde çok büyük avantajı olması lazım ki tercih edilebilsin.
Custom mimari ile A57 'lerin geride kalırsa felaket olacak. Aşa yukarı aynı perf ise güç tüketimi önemli. Az Geride kalırsa yine kötü. Bugüne kadar uzun vadede işe yaramış rekabetçi VLIW mimari göremedim malesef. Önce iyi gibi gözükyor öyle geliyor, sonrasında kötü oluyor, acısı sonradan çıkıyor(CPU GPU farketmeksizin).
Eğer cidden A57 ile zar zor rekabetçi olursa anca Echelon altyapısı için pazarlanabilir bi nevi deney tahtası gibi olacak.
Yukardaki SS'de RAM'dak çok iyi sonuç bu bahsettiğim belleğin bi kısmını benchmark davranışını öğrenip ona göre davranması ile alakalı olmalı. Düşük olan skor da FP skoru olmalı ki çok kötü o, niye o kadar düşük bilmiyorum. Cortex A15 'de 2 tane FP portu var, bu Denver'da 2 tane FP portu var gözüküyor, Integer için de A15'de 2port Denver'da da 2 port var. Yukardaki Antutu Denver için ise, en azından Antutu'da farkın az olması bununla alakalı olmalı. FP için kötü sonuç vermesi yazılımın ayarlanamamasıyla da alakalı olabilir.
Bellekte 128MB yer kaplayacak olan kısımın nasıl belirleneceği bi tür yazılım altyapısı gibi bişeyle belirleniyor. Bi nevi CPU için çalışan, çalıştırılacak olanı optimize eden driver gibi bişey var. VLIW mimarilerde normalde compiler vardır esas işi yapan, compilerı iyileştirirsiniz komutları CPU'ya doğru dzgün yollamasını sağlarsınız. Bu Nvdia'nın yaptğı bunu sürekli yapan bi tür realtime compiler gibi bişey. Bunu iyileştirdikleri zaman sanki daha düzgün çalışan yeni bi CPU yapmış gibi olabilirler. Antutu'daki bu sonuçlar bununla alakalı olabilir gerçek ise. Geekbench sonuçlarını iyi işleyebildiği için Haswell kadar perf veriyordur, Antutu'da ise tökezliyor olabilir bu yüzden.
Blok yapısı Cortex A15'in biraz gelişmiş hali gibi,"7-wide uuuuvv vay bee" gibi şeylere direk atlamayın. Ama CPU'dan belli şeyleri çıkartıp bunu yazılım ile destekleyerek güç tüketiminde büyük bi indirim sağlamış olabilirler. GPU için Fermi'den Kepler'e geçerken donanımın bağımlılık denetimi vs. gibi şeyleri driver'a aktarmışlardı. Driver önceden GPU'ya şöyle komut gelecek, şurda bağımlılık yok gibisinden şeyler iletiyordu. Bunu CPU'ya uygulayabilmiş olabilirler. Gerçi benim bildiğim bütün VLIW yaklaşımlarında böyle şeyler var, işe yarar gibi oldukları yerler de var, ama eninde sonunda fena çuvalladığı yerler var.
Tegra2 gibi olmaz diye umalım.
Geekbench'de Snap 800 (Krait 400) 2.2 ghz'de olsa bile Celeron 2955U'u %30 geçebildiği yerler var. Krait >> Haswell mi diyecez şimdi? Üretim teknlojisi ve bunun için gerekenler olmadan, daha da önemlisi daha iyi üretim teknlojisini kullanmanı gerektirecek pazar olmadan kimse "daha farklı segmente" hizmet edecek CPU veya SOC veya çip geliştirmez.
Eğer öyle olsaydı 16 çekirdekli CPU'su olan 32 çekirdekli GPU'su(SGX545MP32 mesela, veya daha yeni Rouge MP64 gibi) olan mobil SOC temelli konsol çipi görürdük, hemde 3ghz'i bile bulabilen. Ama böyle farazi bi çipi farazi konsol dışında kullanamayacaklardı. Oysa mobilcilerin amacı tek çip üret farklı, imkan varsa başka yerde kullanmaktır. O yüzden üretim teknolojiside, daha yüksek frekansa çıkabilmek için gereken maliyetlerin altına giremezler.
K1'in Bi tür emülasyon ile çalışacak olmasıyla ilgili şeyleri Project Denver >> Echelon ile ilgili yazdığım şeylerde de bahsetmiştim. Şimdilik tek fark büyük / küçük çip ayrımları yok (Mesela 4 tane büyük çekirdek, 128 tane küçük çekirdek gibi, ACMP yapısı yok). Çip üstünde fiziksel olarak Nvidia'nın belirlediği yapı ARM'dan farklı. Açıkladıkları ARM >> Nvidia çevrimi yaptıkları. Bunu mesela PTX sanal makinasına çevirerek yapabilirler diye bahsetmiştim. ARM komut kümesinde değişikliğe gidemiyorlar, ARM müsade etmiyor (farklı komut ekleyemiyorlar). Ama ARM uyumlu olan (veya Arm V8'i çalıştırabilen) kendi alt seviyeli yapısında istedikleri cilayı çekebilirler.
Dediğim gibi standart A57'den yeterince farklı bi performansı yoksa pek bi işe yaramaz şimdilik. Nvidia'nın Echelon'u için altyapı hazırlamış olur.
Samsung 20nm ile geliyor bu arada.
okadar işlem gücünü verebilecegini zannetmem denver ın öyle birşey olursa tabletlere ve arm a tam anlamıyla çağ atlatır