NVIDIA, Tegra 3 çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 olarak adlandırdı

Haber Editörü
NVIDIA'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu ve ilk olarak ASUS Transformer Prime tabletinde deneme imkanı bulduğumuz 4 çekirdekli mobil işlemcisi Tegra 3'ün mimarisi için "Değişken Simetrik Çoklu İşlem Teknolojisi - VSMP" tanımlaması yapılmıştı.
4 adet Cortex-A9 mimarisindeki çekirdeğin görev yaptığı Tegra 3 yongada sisteminde bulunan ayrı bir joker çekirdek, düşük performans gerektiren işlemlerde devreye girerek diğer çekirdekleri kapatıyor ve boşa enerji harcamasını engelliyor.
NVIDIA, Tegra 3 yongada sistemindeki çekirdek mimarisini daha iyi tanımlamak için bir süredir yeni bir isim arayışı içerisindeydi. Ancak pek çok teknoloji sitesi mimariyi daha iyi tanımlayan 4+1 çekirdek ifadesini sık sık kullanıyordu. Firma bunun üzerine çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 yani 4+1 şeklinde tanımlayacağını duyurdu. VSMP tanımlamasına göre daha basit ve açıklayıcı bir ifade gibi görünüyor.
Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarında 4-PLUS-1 çekirdek mimarisine sahip Tegra 3 işlemcili mobil cihazları görme imkanına sahip olacağız.
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Saçma saçma yazı yazma. Ne laka . Benim gelrim yüksek gidip nokia mı alayım 300 liralık şimdi. Geri kalan paraya da dağıtayım öylemi. Gelir düzeyine göre harcama vardır. Acaba sabaha kadar uyumuyormusun. Ah millet 2000 liralık telefon aldı vahhh vahhh diyeip uygusuzmu kalıyorsun acaba.
Kedi uzanamadığı çiğere mundar dermiş. Bu alamamak ile ilgili değil almamak ile ilgili.
Siz ne kadar hp laptopunuza, canon kameranıza verdiğiniz parayla kafanız rahat uyuyorsanız, ben hepsine vereceğim paranın daha azını tek bir makineye vererek ve yanımda taşıyarak daha rahat uyurum.
sadece taşınabilirlik adına diyorsanız tamam fakat özellik ve işlevsellik adına lafını bile açmayın... işin gerçeği hp laptopumla uğraşırken ablam canon kameram ile resim çekebilir...
çocuk gibi yorumlar sinirimi bozuyor. İntel 10 sene önce 80 çekirdekli işlemci test etti. Sonuç?
İnsan daha neleri başaracak kim bilir...