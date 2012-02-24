NVIDIA, Tegra 3 çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 olarak adlandırdı

NVIDIA'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu ve ilk olarak ASUS Transformer Prime tabletinde deneme imkanı bulduğumuz 4 çekirdekli mobil işlemcisi Tegra 3'ün mimarisi için "Değişken Simetrik Çoklu İşlem Teknolojisi - VSMP" tanımlaması yapılmıştı.

4 adet Cortex-A9 mimarisindeki çekirdeğin görev yaptığı Tegra 3 yongada sisteminde bulunan ayrı bir joker çekirdek, düşük performans gerektiren işlemlerde devreye girerek diğer çekirdekleri kapatıyor ve boşa enerji harcamasını engelliyor.

NVIDIA, Tegra 3 yongada sistemindeki çekirdek mimarisini daha iyi tanımlamak için bir süredir yeni bir isim arayışı içerisindeydi. Ancak pek çok teknoloji sitesi mimariyi daha iyi tanımlayan 4+1 çekirdek ifadesini sık sık kullanıyordu. Firma bunun üzerine çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 yani 4+1 şeklinde tanımlayacağını duyurdu. VSMP tanımlamasına göre daha basit ve açıklayıcı bir ifade gibi görünüyor.

Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarında 4-PLUS-1 çekirdek mimarisine sahip Tegra 3 işlemcili mobil cihazları görme imkanına sahip olacağız.

