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NVIDIA, Tegra 3 çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 olarak adlandırdı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu ve ilk olarak ASUS Transformer Prime tabletinde deneme imkanı bulduğumuz 4 çekirdekli mobil işlemcisi Tegra 3'ün mimarisi için "Değişken Simetrik Çoklu İşlem Teknolojisi - VSMP" tanımlaması yapılmıştı.
4 adet Cortex-A9 mimarisindeki çekirdeğin görev yaptığı Tegra 3 yongada sisteminde bulunan ayrı bir joker çekirdek, düşük performans gerektiren işlemlerde devreye girerek diğer çekirdekleri kapatıyor ve boşa enerji harcamasını engelliyor.
NVIDIA, Tegra 3 yongada sistemindeki çekirdek mimarisini daha iyi tanımlamak için bir süredir yeni bir isim arayışı içerisindeydi. Ancak pek çok teknoloji sitesi mimariyi daha iyi tanımlayan 4+1 çekirdek ifadesini sık sık kullanıyordu. Firma bunun üzerine çekirdek mimarisini 4-PLUS-1 yani 4+1 şeklinde tanımlayacağını duyurdu. VSMP tanımlamasına göre daha basit ve açıklayıcı bir ifade gibi görünüyor.
Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarında 4-PLUS-1 çekirdek mimarisine sahip Tegra 3 işlemcili mobil cihazları görme imkanına sahip olacağız.
 

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RehgarEarthfury 7 yıl
Platforma uygun hardcore gamer tarzında oyunlar çıkmadığı sürece bence çokta mantığı yok ama Windows uyumlu çalışırsa süper olur :)
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Mellkor 7 yıl
Baslik yanlis mi yazilmis bana mi oyle geliyor 3 cekirdek diyor resim ve yazi 5 cekirdekten bahsediyor
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E_Aydin35 7 yıl
Nvidia iyi düşünmüz yaptığı 4-PLUS-1 olarak adlandırdığıyongada sistemdeki akıllıca ve tasarruf yönünden iyi olmuş.Nvidia 4-PLUS-1 özelliği sayesinde bir artı daha alarak yoluna ilerliyor..
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sertacarslan 7 yıl
Tam muhabbet yerlerde, değiştirin diyecektim ki emre arkadaşımız "Hayri Hiçler" kıvamında bir yorumla konuyu değiştirmiş :)
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maliahmet 7 yıl
ben ne dedim şimdi sadece teknoloji yavaş gelişiyor dedim ama anlayan yok ki 2bin lira verişyorsdun 1 sene sonra gene aynı fiyata daha iyi bir modeli var bunun sonu yok sadece ufak değişikler var
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1ses1 7 yıl
mustiki212
Açıkcası merak ediyorum. 2000 tl ve üstünü telefonlara harcayanlar rahat uyuyormu.Şahsen ben rahatsız olurum..Çok para bir telefon için...İlk telefonum 3310 idi ortaokul 1 de alınmıştı. 2. telefonum hala annemin kullandığı hala çok sevdiğim ses becerisi olan sony w810i,şimdi ise 3 yıldır 5800 kullanıyorum vede mutluyum. Bu kadar parayı telefona vereceğime arabama hp laptopuma canon camerama harcarım hem güncel kalır hemde uzun süre işe yarar..

Saçma saçma yazı yazma. Ne laka . Benim gelrim yüksek gidip nokia mı alayım 300 liralık şimdi. Geri kalan paraya da dağıtayım öylemi. Gelir düzeyine göre harcama vardır. Acaba sabaha kadar uyumuyormusun. Ah millet 2000 liralık telefon aldı vahhh vahhh diyeip uygusuzmu kalıyorsun acaba.
Kedi uzanamadığı çiğere mundar dermiş. Bu alamamak ile ilgili değil almamak ile ilgili.
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mustiki212 7 yıl
Zaten zilyonu adama niye bakayım... alanların çoğu, büyük yüzdesi parası olduğu içinmi alıyor?? Baba parasına tahammül edip veya aylığı 1000 lira olup ailesine bakacağına bu parayı verene diyorum..parası olandan banane isterse gidip nokiayı alsın... Benim ulaşamadağım etten ziyade sizin yediğiniz ettin gazı için soda lazım...
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MacTavish 7 yıl
mustiki212
Açıkcası merak ediyorum. 2000 tl ve üstünü telefonlara harcayanlar rahat uyuyormu.Şahsen ben rahatsız olurum..Çok para bir telefon için...İlk telefonum 3310 idi ortaokul 1 de alınmıştı. 2. telefonum hala annemin kullandığı hala çok sevdiğim ses becerisi olan sony w810i,şimdi ise 3 yıldır 5800 kullanıyorum vede mutluyum. Bu kadar parayı telefona vereceğime arabama hp laptopuma canon camerama harcarım hem güncel kalır hemde uzun süre işe yarar..

Siz ne kadar hp laptopunuza, canon kameranıza verdiğiniz parayla kafanız rahat uyuyorsanız, ben hepsine vereceğim paranın daha azını tek bir makineye vererek ve yanımda taşıyarak daha rahat uyurum.
1 Yanıt Yanıtla
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mustiki212 7 yıl MacTavish
MacTavish

mustiki212

Açıkcası merak ediyorum. 2000 tl ve üstünü telefonlara harcayanlar rahat uyuyormu.Şahsen ben rahatsız olurum..Çok para bir telefon için...İlk telefonum 3310 idi ortaokul 1 de alınmıştı. 2. telefonum hala annemin kullandığı hala çok sevdiğim ses becerisi olan sony w810i,şimdi ise 3 yıldır 5800 kullanıyorum vede mutluyum. Bu kadar parayı telefona vereceğime arabama hp laptopuma canon camerama harcarım hem güncel kalır hemde uzun süre işe yarar..


Siz ne kadar hp laptopunuza, canon kameranıza verdiğiniz parayla kafanız rahat uyuyorsanız, ben hepsine vereceğim paranın daha azını tek bir makineye vererek ve yanımda taşıyarak daha rahat uyurum.

sadece taşınabilirlik adına diyorsanız tamam fakat özellik ve işlevsellik adına lafını bile açmayın... işin gerçeği hp laptopumla uğraşırken ablam canon kameram ile resim çekebilir...
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mustiki212 7 yıl
Açıkcası merak ediyorum. 2000 tl ve üstünü telefonlara harcayanlar rahat uyuyormu.Şahsen ben rahatsız olurum..Çok para bir telefon için...İlk telefonum 3310 idi ortaokul 1 de alınmıştı. 2. telefonum hala annemin kullandığı hala çok sevdiğim ses becerisi olan sony w810i,şimdi ise 3 yıldır 5800 kullanıyorum vede mutluyum. Bu kadar parayı telefona vereceğime arabama hp laptopuma canon camerama harcarım hem güncel kalır hemde uzun süre işe yarar..
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cagataykoroglu 7 yıl
maliahmet
abartma sende bu arada teknolojinin önü acık ama yavaş yavaş sürüyorlar teknolojiyi önce 4 cekirdekli sonra 8 sonra 12-15 ama ellerinde 80 cekirdek var siz daha uyuyun chıp dergisinde okumuştum core 80 6.25ghz hızı vardı her cekirdekte günümüzdeki 2 dcekirdekli işlemciden milyon kat daha hızlı işlem yapıyordu bunu okuyan vardır elbet ama tegra 4 deyip 2bin tl fiyatlı telefon koymak doğrumu sizce bir bilgisayarı geçiyor fiyatı hemde gaming bir pcyi

çocuk gibi yorumlar sinirimi bozuyor. İntel 10 sene önce 80 çekirdekli işlemci test etti. Sonuç?
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maliahmet 7 yıl
abartma sende bu arada teknolojinin önü acık ama yavaş yavaş sürüyorlar teknolojiyi önce 4 cekirdekli sonra 8 sonra 12-15 ama ellerinde 80 cekirdek var siz daha uyuyun chıp dergisinde okumuştum core 80 6.25ghz hızı vardı her cekirdekte günümüzdeki 2 dcekirdekli işlemciden milyon kat daha hızlı işlem yapıyordu bunu okuyan vardır elbet ama tegra 4 deyip 2bin tl fiyatlı telefon koymak doğrumu sizce bir bilgisayarı geçiyor fiyatı hemde gaming bir pcyi
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sertacarslan 7 yıl
Şunun güzelliğine bak, sanat eseri gibi.
İnsan daha neleri başaracak kim bilir...
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