NVIDIA, Windows RT satışlarından memnun değil





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte geçen yıl Ekim ayında tanıttığı ve tabletlere özel biraz kırpılmış bir versiyonu olan Windows RT, o günden bu yana ne beklenen satış rakamlarına ulaşmış durumda, ne de üretim ortaklarını memnun edebilmiş durumda.





NVIDIA icra kurulu başkanı Hsun Huang, yeni Tegra çözümlerinin tanıtıldığı konferansta Windows RT işletim sistemi ile ilgili de düşüncelerini paylaştı.





Huang, Windows RT'nin gidişatından memnun olmadığını belirtirken, şu anki durumdan çok daha fazlasını satabilmiş olmayı beklediklerini aslında herkesin bu beklenti içerisinde olduğunu ifade etti. Huang ilk parti Windows RT cihazlarının beklentilerden çok daha az bir talep gördüğünü ancak yine de Microsoft'un ARM platformuna odaklanmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.





IDC rakamlarına göre de Windows RT'nin tablet pazarındaki payı bu yıl yüzde 2 seviyelerinde kalacak. Özellikle Windows RT platformunun sadece kendisi için yazılmış uygulamaları kullanabilmesi ve harici kaynaklardan uygulama yüklenememesi tüketicide bir çekince oluşturmuş durumda. Zaman zaman arayüz benzerliği nedeniyle tüketicilerin Windows 8 olduğunu zannederek Windows RT tableti alması ve sonrasında gerçeği anlayıp iadeye getirmesi da karşılaşılan olaylardan.





Huang, Microsoft'un tablet ekosisteminde devam etmenin yollarını aramasını ve RT platformuna yatırım yapmaya devam etmesini tavsiye ediyor. ARM tabanlı Tegra çözümleri nedeniyle NVIDIA da Windows RT platformunun başarısıyla yakından ilgileniyor.





Huang ayrıca kişisel bir ricasını da dile getirerek Outlook yazılımının hayatı için çok önemli olduğunu ve ekosisteme kazandırılmasının hayatının eksik kısmını tamamlayacağını da ifade ediyor.

http://www.pcworld.idg.com.au/article/456754/nvidia_ceo_disappointed_windows_rt_prays_outlook_god/