NVIDIA, Windows RT satışlarından memnun değil

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte geçen yıl Ekim ayında tanıttığı ve tabletlere özel biraz kırpılmış bir versiyonu olan Windows RT, o günden bu yana ne beklenen satış rakamlarına ulaşmış durumda, ne de üretim ortaklarını memnun edebilmiş durumda.
NVIDIA icra kurulu başkanı Hsun Huang, yeni Tegra çözümlerinin tanıtıldığı konferansta Windows RT işletim sistemi ile ilgili de düşüncelerini paylaştı.
Huang, Windows RT'nin gidişatından memnun olmadığını belirtirken, şu anki durumdan çok daha fazlasını satabilmiş olmayı beklediklerini aslında herkesin bu beklenti içerisinde olduğunu ifade etti. Huang ilk parti Windows RT cihazlarının beklentilerden çok daha az bir talep gördüğünü ancak yine de Microsoft'un ARM platformuna odaklanmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
IDC rakamlarına göre de Windows RT'nin tablet pazarındaki payı bu yıl yüzde 2 seviyelerinde kalacak. Özellikle Windows RT platformunun sadece kendisi için yazılmış uygulamaları kullanabilmesi ve harici kaynaklardan uygulama yüklenememesi tüketicide bir çekince oluşturmuş durumda. Zaman zaman arayüz benzerliği nedeniyle tüketicilerin Windows 8 olduğunu zannederek Windows RT tableti alması ve sonrasında gerçeği anlayıp iadeye getirmesi da karşılaşılan olaylardan.
Huang, Microsoft'un tablet ekosisteminde devam etmenin yollarını aramasını ve RT platformuna yatırım yapmaya devam etmesini tavsiye ediyor. ARM tabanlı Tegra çözümleri nedeniyle NVIDIA da Windows RT platformunun başarısıyla yakından ilgileniyor.
Huang ayrıca kişisel bir ricasını da dile getirerek Outlook yazılımının hayatı için çok önemli olduğunu ve ekosisteme kazandırılmasının hayatının eksik kısmını tamamlayacağını da ifade ediyor.
http://www.pcworld.idg.com.au/article/456754/nvidia_ceo_disappointed_windows_rt_prays_outlook_god/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca Intel'den de ciddi bir destek yada taahhüt aldı ve ARM'a bu kazığı atmaya karar verdi. Win RT'de beklenen olmadıysa da Intel'e (ve AMD'ye) zaman kazandırılmış oldu ve plan tuttu.
Android varken ve Ubuntu tabletler da yakınken ve diğer tarafta pazarın yarısı da iOS'da iken insanların ne işi var hödük RT ile? Alan da merak edip almıştır.
Zaten Intel beceremezse bile AMD bu sene Temash ile x86 tabletlerin yolunu açacak, seneye ince ve performanslı x86 tabletlerin pazar payı artırmaya başlayacak, Win RT ölüp gidecek...
evet gerçekten yorum iyi,ben de bir windows ve phone yazılımcı olarak microsoft'un ne yaptığını çözemedim,muhakkak bir amacı var ama ne bilemedim,yoksa inanılmaz sorunsuz ve akıcı sistemler hem tablet hem telefon için,reklam da pek yapmıyorlar,
ama bi ara intel amd arasında ghz savaşları başlamıştı sanki yüksek ghz yüksek performans algısı oluşturuyordu insanlarda(kadınlara pazarlama stratijisi gibi,5kilo 7 kiloluktan daha kötüdür çamaşır makinesi, 2000-3000 devir artışı daha iyidir,1000watt 2000watt'tan kötüdür...),ama ısınma,kilitlenme vs sorunlar insanları bezdirmişti,sonra centrino,core duo ve amd ile düşük hız yüksek performans ve verim geldi,olan o 2-3 senelik müşterilere oldu,
şimdi android için de ne kadar çok ram ghz varsa o kadar iyi çalışır algısı oluşturuluyor forumdaki bazı sazanlar da atlıyor ki android gibi üşengeç programcılarda olur ancak bu kadar ram kullandıran programlama kodları,amaç piyasayı ve donanım dünyasını hareketlendirmek olsa da olan doğamıza oluyor,sürekli atıklar ve enrji atıklarına sebep olanlar teknolojinin gelişimi bahanesine sığınıyorlar, windows veya ios veya blackberry'yi -yaptıkları az sistem kaynağı yüksek performanslı sistemlerle- android gibi emekleyen bir sistemi bir tutuyorlar, o zaman intel şöyle amd şöyle diye forumda birbirlerini yerlerdi salaklar, kimse malını kötülemezdi,ama aynı kişileri takip ettiğimizde bir kaç ay sonra forumun diğer yerlerinde yaşadıkları sorunları yazarlardı, şimdi yine aynı yaratıklar yine var,hatta bu sefer daha kötüsü çoluk çocuk dolmuş ki çocuklardan da öğreneceğimiz çok şey var ama burdaki çocuklar bildiğimiz amerika'daki ağzı ayrıklardan,
microsoft da belki intel amd savaşlarından sonra veya apple böyle bir devrime hazırlanıyorlardır,windows phone şimdiden ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi,apple zaten 2007'de ilk devrimi yapandı,blackberry belki de android'in en esnek yapısını kullanarak onun gelişimi hızlandıracak bir işletim sistemi yaptı kendine özgü,android programlarının yüklenmesi harika oldu ki hala geliştiryorlar,ama yazılım işinden yoksun htc,samsung,sony kendilerinin olmayan bir işletim sistemiyle epey zorlanıyorlar,belki de geliştirirler bakalım,ama 2gb ram ne demek yahu, şu an evdeki sony laptobu saymazsak asus laptopta 2gb ram var ve windows 7 -8 gibi devasa sistemleri zorlanmadan tıkanmadan çalıştırıyorlar, üstelik sanki forumdaki çok iyi harika haberleriyle veya o çok yüksek satış rakamları haberleriyle bizim bu sistemlere kanacağımızı düşünüyorlar,kanan bir kez kanar,sorunlarla boğuşunca da bir daha o sistemlerden uzak durur,ama bazı deneylik kişiler var ki umutsuzca ellerindeki ürüne o kadar bağlanmışlar ki çünkü kendi kişiliklerini bir parçası kendilerini ifade eden bir araç oalrak o kadar seviyorlar ki bu ürünleri, o ürünleri kötülerseniz sizden nefret ediyorlar kendilerine hakaret edilmiş görüyorlar,
sonuçta rekabet iyidir,android bir gün düzelebilir veya kaldrılan google servisleri gibi bir teknoloji mezarında kendini bulabilir,belki bir gün işletim sistemi mantığını çözerler,öyle java c bilmekle bu işler olmayacağını anlarlar,ubuntu bile yeni bir soluk getirecek belki de,ama android bu yapısıyla daha fazla dayanamaz,kısaca emülatörlü işletim sistemi olmaz,
microsoft ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum hala, intel ile kardeş şimdi de nokia ile kardeş oldu,belki de ileride çok iyi birşeyler yapacaklar ama sırf tekel olmaması için bile kötü de olsa androidi destekliyorum,