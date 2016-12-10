NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor

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Otonom araçlar konusunda ciddi ürünler ortaya koyan isimlerden bir tanesi de NVIDIA. Şirket, Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı’na bir başvuru yaparak, herkese açık yollarda otonom araçlarını denemek istediğini iletti. Onay alan teknoloji devi, vakit kaybetmeden yollara çıkmış bile.

Son birkaç yıldır yapay zekâ alanında bir dizi çalışmalar yürüten ve bu noktada sistemlerin ihtiyaç duyabileceği donanımı, yazılımsal alt yapı ile destekleyerek geliştiren NVIDIA, CES 2015 kapsamında tanıttığı Drive PX2 platformunun yerleştirildiği araçlar ile Kaliforniya sokaklarında bir dizi çalışma yürütecek.

Aslında NVIDIA için bu test süreci çok da yeni değil. Çin’de Baidu ile yapılan anlaşma kapsamında otonom araçlar için trafiğe kapalı yollarda ve geniş park alanlarında bir dizi test yapılmıştı. Kaliforniya ise gerçek yollara çıkış anlamında NVIDIA’nın ulaştığı noktanın test edileceği alan olacak.

İnsansız araçlar için toplanan sürüş verileri ve makine öğrenmesi ile bu veriler kullanılarak elde edilecek sürüş deneyimi, kritik önem taşıyor. Tesla’nın Autopilot 2.0 ile birlikte Model S, Model X ve Model 3 araçlarında NVIDIA’nın Drive PX2 platformu üzerine entegre edilmiş ve yeni kameralar ile desteklenmiş bir teknoloji kullandığı biliyoruz. Sizlere burada yer alan yazımızda da Tesla Hardware 2 için detayları anlatmıştık.

Yol Deneyimi ve Derin Öğrenme

Tesla’nın önceki nesil otomatik pilot sistemine kıyasla 40 kat daha fazla işlem gücü sağlayan NVIDIA Drive PX2 platformu, 12 çekirdekli bir CPU’ya sahip. 16nm FinFet üretim sürecinden geçen sistem, 8 teraflop işlem gücü sunuyor ve saniyede 24 trilyon derin öğrenme - işleme operasyonu gerçekleştirebiliyor. Derin öğrenme yeteneği aslında işin anahtar noktalarından bir tanesi zira bu yapı sayesinde, eklenen yeni yol verileri ile araçta kullanılan otomatik pilot sistemi sürekli olarak kendini geliştiriyor.

Hatırlanacağı üzere Tesla başta olmak üzere otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan şirketlerin “şu kadar kilometre sürüş deneyimi” gibi ifadeler ile övünmesinin temelinde de işte bu durum yatıyor. Yani ne kadar çok yol o kadar hassas bir sürüş tecrübesi. Bu sistemi yönetecek olan görev bilgisayarı ise 2 adet Tegra işlemci ve 2 adet Pascal mimarisine sahip GPU ile destekleniyor.

Kaliforniya sokaklarında şimdiden yetkilendirilmiş birçok şirket, gerçek yollarda testlerine başlamış durumda. Google başta olmak üzere Mercedes, Tesla, Ford, General Motors gibi dev şirketler ve Faraday Future, NextEV gibi yeni girişimler araçlarının testlerine devam ediyor.

Aşağıda yer alan videoda NVIDIA'nın trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirdiği ilk testlere dair eğlenceli bir video bulacaksınız.