Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor

Otonom araçlar için önemli çalışmalar yürüten NVIDIA, kendi geliştirdiği sistemi gerçek yollarda denemek için yasal izinleri aldı ve çalışmalara başladı. İşte detaylar:
2 yıl
3,1b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor
Tam Boyutta Gör

Otonom araçlar konusunda ciddi ürünler ortaya koyan isimlerden bir tanesi de NVIDIA. Şirket, Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı’na bir başvuru yaparak, herkese açık yollarda otonom araçlarını denemek istediğini iletti. Onay alan teknoloji devi, vakit kaybetmeden yollara çıkmış bile.

Son birkaç yıldır yapay zekâ alanında bir dizi çalışmalar yürüten ve bu noktada sistemlerin ihtiyaç duyabileceği donanımı, yazılımsal alt yapı ile destekleyerek geliştiren NVIDIA, CES 2015 kapsamında tanıttığı Drive PX2 platformunun yerleştirildiği araçlar ile Kaliforniya sokaklarında bir dizi çalışma yürütecek.

Aslında NVIDIA için bu test süreci çok da yeni değil. Çin’de Baidu ile yapılan anlaşma kapsamında otonom araçlar için trafiğe kapalı yollarda ve geniş park alanlarında bir dizi test yapılmıştı. Kaliforniya ise gerçek yollara çıkış anlamında NVIDIA’nın ulaştığı noktanın test edileceği alan olacak.

İnsansız araçlar için toplanan sürüş verileri ve makine öğrenmesi ile bu veriler kullanılarak elde edilecek sürüş deneyimi, kritik önem taşıyor. Tesla’nın Autopilot 2.0 ile birlikte Model S, Model X ve Model 3 araçlarında NVIDIA’nın Drive PX2 platformu üzerine entegre edilmiş ve yeni kameralar ile desteklenmiş bir teknoloji kullandığı biliyoruz. Sizlere burada yer alan yazımızda da Tesla Hardware 2 için detayları anlatmıştık.

Yol Deneyimi ve Derin Öğrenme 

Tesla’nın önceki nesil otomatik pilot sistemine kıyasla 40 kat daha fazla işlem gücü sağlayan NVIDIA Drive PX2 platformu, 12 çekirdekli bir CPU’ya sahip. 16nm FinFet üretim sürecinden geçen sistem, 8 teraflop işlem gücü sunuyor ve saniyede 24 trilyon derin öğrenme - işleme operasyonu gerçekleştirebiliyor. Derin öğrenme yeteneği aslında işin anahtar noktalarından bir tanesi zira bu yapı sayesinde, eklenen yeni yol verileri ile araçta kullanılan otomatik pilot sistemi sürekli olarak kendini geliştiriyor.

Hatırlanacağı üzere Tesla başta olmak üzere otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan şirketlerin “şu kadar kilometre sürüş deneyimi” gibi ifadeler ile övünmesinin temelinde de işte bu durum yatıyor. Yani ne kadar çok yol o kadar hassas bir sürüş tecrübesi. Bu sistemi yönetecek olan görev bilgisayarı ise 2 adet Tegra işlemci ve 2 adet Pascal mimarisine sahip GPU ile destekleniyor.

Kaliforniya sokaklarında şimdiden yetkilendirilmiş birçok şirket, gerçek yollarda testlerine başlamış durumda. Google başta olmak üzere Mercedes, Tesla, Ford, General Motors gibi dev şirketler ve Faraday Future, NextEV gibi yeni girişimler araçlarının testlerine devam ediyor.

Aşağıda yer alan videoda NVIDIA'nın trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirdiği ilk testlere dair eğlenceli bir video bulacaksınız.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Radical_Dreamer 2 yıl en beğenilen
380.71 sürümü çıkmış. Yeni çıkacak yollarda daha iyi performans veriyormuş.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
önce yüksek performanslı ucuz ekran kartı yapsınlar bunlarla uğraşacaklarına
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 2 yıl
Fotografa bak.. Ellerini dışarı çıkartmış hava atıyor. Daha alacağınız çok yol var. Ben bizim yollarda kamyon şoförünün ayağını dışarı çıkardığını gördüm.. ohooo...
Fotografa bak.. Ellerini dışarı çıkartmış hava atıyor. Daha alacağınız çok yol var. Ben bizim yollarda kamyon şoförünün ayağını dışarı çıkardığını gördüm.. ohoo...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 2 yıl
Şakın o arabaları güncellemeyin sakın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Aman araç sürücülerini güncelleyin eski sürücülerde kaza riski var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventdln 2 yıl
Nvıdıa iddialı olmadığı işe girmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsngencer 2 yıl
araclara o.c yapılabilecekmi? kac fanli?sıvı sogutma blogu varmı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
40karakule40 2 yıl
Ekran kartında yaptıkları başarıları kadar eleştiriler ilede adından söz ettirse de geleceğin otonom sürüş olduğunu çabuk fark ederek bu alanda ki çalışmalara katılması beni şaşırtmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
yapsın rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 2 yıl
Hanımın arabayla benim arabayı SLI yapabilecek miyiz peki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 2 yıl
Bi sen eksiktin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 2 yıl
Fotografa bak.. Ellerini dışarı çıkartmış hava atıyor. Daha alacağınız çok yol var. Ben bizim yollarda kamyon şoförünün ayağını dışarı çıkardığını gördüm.. ohooo...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Radical_Dreamer 2 yıl en beğenilen
380.71 sürümü çıkmış. Yeni çıkacak yollarda daha iyi performans veriyormuş.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, nvidia ve
7 etiket daha otonom araç otomatik pilot drive px2 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı 2 yıl Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor Sonraki 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor 2 yıl Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi 2 yıl Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek 2 yıl YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi] 2 yıl Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor 2 yıl Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı 2 yıl Yeni bir AMD Polaris serisi gelebilir 2 yıl İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları 2 yıl Samsung, TouchWiz arayüzünü sonlandırdı Samsung Experience geliyor 2 yıl 2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik? 2 yıl Razer Leviathan 5.1 incelemesi "Küçük gövdesinde Dev ses" 2 yıl Apple Store'u 15 saniye içinde GTA tarzı soydular 2 yıl Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz 2 yıl LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim