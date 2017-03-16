NVIDIA şimdi de otonom tır geliştirecek

NVIDIA CEO’su Jen-Hsun Huang bugün yaptığı açıklamayla Kenworth, Peterbilt ve DAF için kamyon ve tırlar üreten Paccar ile otonom tır geliştireceklerini açıkladı. Şirket açıklamayla birlikte NVIDIA’nın teknolojisinin kullanıldığı Paccar’a ait bir konsept tıra ait görüntüleri de paylaştı. Tabi Paccar her ne kadar lojistik filolar için tır üreten endüstri lideri olsa da Uber çatısı altında faaliyet gösteren Otto, otonom tır denilince akla gelen ilk şirket. Bu çalışmayla birlikte Paccar otonom tır sektörüne hız kazandırmak ve bu alanda da liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Öte yandan otonom otomobil lideri Tesla’nın kullandığı DRIVE PX 2 sistemini de geliştiren NVIDIA, bu pazarda önemli bir oyuncu haline gelmek istiyor gibi. Her ne kadar Intel geçtiğimiz günlerde otonom yazılım lideri MobilEye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın alarak NVIDIA göre biraz geç girdiği bu alandaki eksiklerini kapatmak istiyor olsa da NVIDIA da tecrübesini kullanarak ve bugün yapılan açıklamada olduğu gibi çalışma alanını genişleterek rakipleriyle arasındaki farkı korumak istiyor.
https://techcrunch.com/2017/03/16/nvidia-partners-with-paccar-on-self-driving-truck-tech/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geniş alınması gereken virajlar için ben olsam ilk aşamada kullanılan yol ve gereksinimleri tır şoförlerinden alırdım. Sonrasında bu bölgelerde şoförün kullanmasına dair bir mod koyardım yani o bölgeye gelince hakimiyet şoförde olacak şeklinde. Sonrasında şoför o virajları alır ve ben de yazılım tarafında kayıt tutardım. Demek ki böyle yaklaşmak gerek böyle dönmek gerek. Bulutta bunları harmanlar ardından da araçların yazılımını güncellerdim. Sonrasında da tamamen otonom sistem o bölgeye geldiğinde daha önceki deneyimlerin harmanlanmış şekliyle düzgünce dönüşü gerçekleştirirdi.
Bu yazdığım zaten otonom sistemlerin temeli yani öğrenebilir yapıda olması ya da verilerin toplanıp işlenmesiyle sistemlere öğretilmesi/aktarılması. Buradaki olay da başlangıç olduğu için geleceğinin bir kademesi bu olacaktır yüksek ihtimal.
sen hala türban
donanimhaber.com/...