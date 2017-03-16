NVIDIA şimdi de otonom tır geliştirecek

Üst düzey oyun bilgisayarları için ürettiği ürünlerle adından söz ettiren NVIDIA’nın uzun bir süredir otonom otomobil yazılımları üzerinde çalıştığı hatta geçtiğimiz yıldan beri ürettiği yazılımları çeşitli araçlarda test ettiği biliniyordu. Şirket şimdi ise otonom araç yazılımındaki tecrübesini dünyanın en büyük orta ve ağır sınıf kamyon üreticisi olan ABD’li Paccar şirketiyle birleştirerek otonom tır geliştirmek için kolları sıvadı.

NVIDIA CEO’su Jen-Hsun Huang bugün yaptığı açıklamayla Kenworth, Peterbilt ve DAF için kamyon ve tırlar üreten Paccar ile otonom tır geliştireceklerini açıkladı. Şirket açıklamayla birlikte NVIDIA’nın teknolojisinin kullanıldığı Paccar’a ait bir konsept tıra ait görüntüleri de paylaştı. Tabi Paccar her ne kadar lojistik filolar için tır üreten endüstri lideri olsa da Uber çatısı altında faaliyet gösteren Otto, otonom tır denilince akla gelen ilk şirket. Bu çalışmayla birlikte Paccar otonom tır sektörüne hız kazandırmak ve bu alanda da liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Öte yandan otonom otomobil lideri Tesla’nın kullandığı DRIVE PX 2 sistemini de geliştiren NVIDIA, bu pazarda önemli bir oyuncu haline gelmek istiyor gibi. Her ne kadar Intel geçtiğimiz günlerde otonom yazılım lideri MobilEye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın alarak NVIDIA göre biraz geç girdiği bu alandaki eksiklerini kapatmak istiyor olsa da NVIDIA da tecrübesini kullanarak ve bugün yapılan açıklamada olduğu gibi çalışma alanını genişleterek rakipleriyle arasındaki farkı korumak istiyor.

NVIDIA'nın paylaştığı konsept tıra ait görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://techcrunch.com/2017/03/16/nvidia-partners-with-paccar-on-self-driving-truck-tech/