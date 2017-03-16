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NVIDIA şimdi de otonom tır geliştirecek

Otonom otomobiller üzerinde uzun süredir çalışan Nvidia, dünyanın en büyük kamyon üreticisi Paccar şirketi ile birlikte çalışarak otonom tır geliştirmeyi planlıyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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NVIDIA şimdi de otonom tır geliştirecek
 

Üst düzey oyun bilgisayarları için ürettiği ürünlerle adından söz ettiren NVIDIA’nın uzun bir süredir otonom otomobil yazılımları üzerinde çalıştığı hatta geçtiğimiz yıldan beri ürettiği yazılımları çeşitli araçlarda test ettiği biliniyordu. Şirket şimdi ise otonom araç yazılımındaki tecrübesini dünyanın en büyük orta ve ağır sınıf kamyon üreticisi olan ABD’li Paccar şirketiyle birleştirerek otonom tır geliştirmek için kolları sıvadı.

NVIDIA CEO’su Jen-Hsun Huang bugün yaptığı açıklamayla Kenworth, Peterbilt ve DAF için kamyon ve tırlar üreten Paccar ile otonom tır geliştireceklerini açıkladı. Şirket açıklamayla birlikte NVIDIA’nın teknolojisinin kullanıldığı Paccar’a ait bir konsept tıra ait görüntüleri de paylaştı. Tabi Paccar her ne kadar lojistik filolar için tır üreten endüstri lideri olsa da Uber çatısı altında faaliyet gösteren Otto, otonom tır denilince akla gelen ilk şirket. Bu çalışmayla birlikte Paccar otonom tır sektörüne hız kazandırmak ve bu alanda da liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Öte yandan otonom otomobil lideri Tesla’nın kullandığı DRIVE PX 2 sistemini de geliştiren NVIDIA, bu pazarda önemli bir oyuncu haline gelmek istiyor gibi. Her ne kadar Intel geçtiğimiz günlerde otonom yazılım lideri MobilEye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın alarak NVIDIA göre biraz geç girdiği bu alandaki eksiklerini kapatmak istiyor olsa da NVIDIA da tecrübesini kullanarak ve bugün yapılan açıklamada olduğu gibi çalışma alanını genişleterek rakipleriyle arasındaki farkı korumak istiyor.  

NVIDIA'nın paylaştığı konsept tıra ait görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://techcrunch.com/2017/03/16/nvidia-partners-with-paccar-on-self-driving-truck-tech/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Desenize ileride Tırcı mesleği de kalmayacak.
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bluemersini 2 yıl
Nvidia bile donanım üzerine uzmanlaşmış bir şirket olarak otonom araç yazılımı işine giriyorsa bu bize bu işin zor olmadığını ama karlı olduğunu gösterir.
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Captain_Ivy 2 yıl
Videodan izlediğim kadarıyla tır sadece çizgileri takip ediyor, iyi tamam güzel de keskin virajlarda ne olacak? Geniş alınması gereken virajlarda da böyle çizgileri takip ederse yazık olur kasaya. Gerçi bu gevur bunu da düşünmüştür muhakkak da işte..
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St Batuhan 2 yıl Captain_Ivy
Aazam

Videodan izlediğim kadarıyla tır sadece çizgileri takip ediyor, iyi tamam güzel de keskin virajlarda ne olacak? Geniş alınması gereken virajlarda da böyle çizgileri takip ederse yazık olur kasaya. Gerçi bu gevur bunu da düşünmüştür muhakkak da işte..

Geniş alınması gereken virajlar için ben olsam ilk aşamada kullanılan yol ve gereksinimleri tır şoförlerinden alırdım. Sonrasında bu bölgelerde şoförün kullanmasına dair bir mod koyardım yani o bölgeye gelince hakimiyet şoförde olacak şeklinde. Sonrasında şoför o virajları alır ve ben de yazılım tarafında kayıt tutardım. Demek ki böyle yaklaşmak gerek böyle dönmek gerek. Bulutta bunları harmanlar ardından da araçların yazılımını güncellerdim. Sonrasında da tamamen otonom sistem o bölgeye geldiğinde daha önceki deneyimlerin harmanlanmış şekliyle düzgünce dönüşü gerçekleştirirdi.

Bu yazdığım zaten otonom sistemlerin temeli yani öğrenebilir yapıda olması ya da verilerin toplanıp işlenmesiyle sistemlere öğretilmesi/aktarılması. Buradaki olay da başlangıç olduğu için geleceğinin bir kademesi bu olacaktır yüksek ihtimal.
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Experimentation 2 yıl
nvidia yaparsa, yenisi çıkınca eski tırları güncellemeyle yavaşlatır
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Ussuz 2 yıl
Otonom tırı boşverin sürücü kabinini otomobil seviyesine getirin herkes rahatlasın. Ben yüksekteyim birşey olmaz mantığıyla giden sağını solunu adam gibi göremeyen araçlar ve sürücüleri bitmeli artık
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DoNaNıMcı 2 yıl Ussuz
Senin dedigin hic bir zaman gerceklesmiyecek
o araclarin motorlari yarim otomobil kadar kabinleride uzunyolda soforun evi nasil indirecek boyutunu otomobile daha yukselmesse iyi



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ygursoy 2 yıl
Ah be. Keske bizim ulkede de boyle islerle ugrasip derdimiz sadece bunlar olsaydi. Adamlarla aramizdaki fark hic kapanmadigi gibi git gide aciliyor. :(
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YA-KU-ZA 2 yıl ygursoy
ygursoy
Ah be. Keske bizim ulkede de boyle islerle ugrasip derdimiz sadece bunlar olsaydi. Adamlarla aramizdaki fark hic kapanmadigi gibi git gide aciliyor. :(

sen hala türban
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sniper23 2 yıl ygursoy
ygursoy

Ah be. Keske bizim ulkede de boyle islerle ugrasip derdimiz sadece bunlar olsaydi. Adamlarla aramizdaki fark hic kapanmadigi gibi git gide aciliyor. :(

donanimhaber.com/...
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