NVIDIA'dan Android haberlerini takip edebileceğiniz NVision News uygulaması

TegraZone platformu ile Tegra işlemcili Android cihazlar için optimize edilmiş uygulamaları biraraya getiren NVIDIA, bu kez Android haberlerini bir araya toplayan bir haber uygulamasını daha kullanıcılara sundu.





Tegra işlemcili cihazlar için optimize edilen uygulama, Android uygulamalar, oyunlar, PC ve konsol oyunları, sinema, yeni cihazlar ve teknoloji ile ilgili güncel haberleri kullanıcılara sunuyor. Uygulama WiFi üzerinden çalışacak şekilde optimize edilmiş.





Haber içerisinde yüksek çözünürlüklü görüntüler, videolar ve derinlemesine hikayeler yer alıyor. Haberler günlük olarak güncelleniyor. Haberler arasındaki geçişler de animasyonlarla zenginleştirilmiş.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velosmobile.tribble







