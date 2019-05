NVIDIA'nın GeForce Now oyun akış hizmeti ücretsiz beta olarak kullanıma açıldı

NVIDIA, CES 2018'de GeForce NOW oyun akışı hizmetinin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi Windows PC'lerde ücretsiz beta olarak kullanıma açıldığını duyurdu.

GeForce NOW, düşük performanslı bilgisayarlarda yüksek donanım gereksinimine ihtiyaç duyan oyunların oynanabilmesini sağlıyor. Bu da NVIDIA'ya ait yüksek performanslı makinelerde işlenen oyunların bulut altyapısı üzerinden düşük konfigürasyonlu cihazlara aktarılmasıyla gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yaz beta olarak kullanıma sunulan GeForce NOW, şu anda Windows ve Mac kullanıcıları tarafından Steam ve Uplay desteğiyle test edilebilir durumda. Konuyla ilgili resmi duyuru bugün NVIDIA yetkilileri tarafından CES 2018'de yapıldı.

Hızlı internet bağlantısı gerekiyor

GeForce NOW oyun akış hizmeti ilk olarak Ocak 2017'de duyuruldu. Oyun akış platformu Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki GeForce GTX ekran kartı da dahil olmak üzere birinci sınıf donanımlara sahip sunucular sayesinde bu hizmeti verebiliyor.

NVIDIA üst düzey oyun deneyimi sunduğu için hızlı internet bağlantısına sahip olmanız gerekli. 1080p 60 FPS kalitesi için 50 Mbps hızında bir internet bağlantısı öneriliyor. Öte yandan Windows ve Mac için güncel fiyatlandırma henüz açıklanmadı ancak GeForce NOW for SHIELD şu an ayda 7.99 dolara sunuluyor. Muhtemelen bu hizmet için de benzer bir fiyatlandırma yapılacaktır.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Diablo III, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Total War: WARHAMMER II ve Mafia III gibi oyunlar var. Tam listeye buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

