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NVIDIA'nın GeForce Now oyun akış hizmeti ücretsiz beta olarak kullanıma açıldı

Düşük performanslı bilgisayarlarda yüksek donanım gereksinimine ihtiyaç duyan oyunların oynanabilmesini sağlayan GeForce NOW hizmeti ücretsiz beta olarak kullanıma açıldı.
1 yıl
16,3b
1
61
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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NVIDIA, CES 2018'de GeForce NOW oyun akışı hizmetinin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi Windows PC'lerde ücretsiz beta olarak kullanıma açıldığını duyurdu.
GeForce NOW, düşük performanslı bilgisayarlarda yüksek donanım gereksinimine ihtiyaç duyan oyunların oynanabilmesini sağlıyor. Bu da NVIDIA'ya ait yüksek performanslı makinelerde işlenen oyunların bulut altyapısı üzerinden düşük konfigürasyonlu cihazlara aktarılmasıyla gerçekleşiyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan kritik hata: Meltdown ve Spectre yamaları sorunlu çıktı"
Geçtiğimiz yaz beta olarak kullanıma sunulan GeForce NOW, şu anda Windows ve Mac kullanıcıları tarafından Steam ve Uplay desteğiyle test edilebilir durumda. Konuyla ilgili resmi duyuru bugün NVIDIA yetkilileri tarafından CES 2018'de yapıldı.

Hızlı internet bağlantısı gerekiyor

GeForce NOW oyun akış hizmeti ilk olarak Ocak 2017'de duyuruldu. Oyun akış platformu Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki GeForce GTX ekran kartı da dahil olmak üzere birinci sınıf donanımlara sahip sunucular sayesinde bu hizmeti verebiliyor.
NVIDIA üst düzey oyun deneyimi sunduğu için hızlı internet bağlantısına sahip olmanız gerekli. 1080p 60 FPS kalitesi için 50 Mbps hızında bir internet bağlantısı öneriliyor. Öte yandan Windows ve Mac için güncel fiyatlandırma henüz açıklanmadı ancak GeForce NOW for SHIELD şu an ayda 7.99 dolara sunuluyor. Muhtemelen bu hizmet için de benzer bir fiyatlandırma yapılacaktır.
Desteklenen oyunlar arasında PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Diablo III, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Total War: WARHAMMER II ve Mafia III gibi oyunlar var. Tam listeye buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

https://www.theverge.com/2018/1/8/16865480/nvidia-geforce-now-windows-beta-app-gaming-pc-ces-2018 Yorum Yaz
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SkyTech74 1 yıl en beğenilen aschil
Türkiye de 20 mbit gören şükrediyor..
Zor ya.
1 Yanıt Yanıtla +17
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Red_devil33 2 hf.
single playerde sorun olmazda online büyük sorun. Düşünmesi bile güzel 4k bir tv olsun yeter bağlan sisteme tamamdır . ama bunun için aylık ücret 50mbps fiber felan derken sistem fiyatına gelmesin
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Black_Wolf14 2 hf.
Kullanan var mı aramızda? Turknet ile ağ testi yapıyorum, gecikme süresi 50 ms civarı olduğu için drop oluyor sürekli oyunlarda ve oynanabilir bir deneyim yok bende.
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BJK 2 ay
Kaç aydır bekliyorum kod falan gelmedi
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DH Misafiri 3 ay
kod almaya çalışıyorum soyadı kabul etmiyo neden
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DH Misafiri 3 ay
sa bana anahtar vere bilirmisin bana gelmiyor kod
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Guest-846A88A6E 8 ay
Beyler bu olay tam olarak nedir ve nezaman kullanılıcak tam olarak 200-300 mbps internetle girsek mesela en son hangi ayarlarda oynamamıza izin veriyor low-medium-ultra gibi ana ayarlar mı var sadece ?
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Survivalist 8 ay
Beta kodu olup da kullanmayacak olan varsa talibim denemek istiyorum.
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Black_Wolf14 8 ay
75 Mbit'li bağlantı var ama paket hatası alıyorum oyunlarda bu aralar. 2 kademe bile zor görüyorum oyunlarda sağ üstte. 50 ms gösteriyor programdan test ettiğimde gecikme süresini. Nvidia'nın kendi sitesinde de paket hatasından dert yanmışlar. CS:GO, PUBG ve Fortnite oynadım. Paket hatası almadan önce CS:GO hariç oynanabilir geldi ama ülkemizde de bir sunucu olsa daha güzel olur sanki. Tabii sunucu gelmesi için bu hizmetin satın alınması lazım ki bu kur ile o da çok zor.
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Suppordle 8 ay
Rekabetçi oyunlarda yüzüne bakılmayacak.
Hatta merak dışında kullanacak insan sayısı bence çok fazla değil. Zira oyunlar hikaye modunda size verebilecekleri her daim sınırlı. Ama rekabetçi oyunların sonu yok, bu sefer de input lag ve netin dengesiz olabilme riskini kimse göze alıp da bunu denemez.
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Overkahan 8 ay
Hayır o kadar kötü durumdayım ki beleşe verseler yine yararlanamam.8mbit internetle bırak buluttan oyun oynamayı hd film bile seyredilmiyor.
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