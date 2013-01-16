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NanoLight; dünyanın en enerji tasarruflu ampulü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,7b
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Zamazingo
knight
Haber Editörü
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NanoLight; dünyanın en enerji tasarruflu ampulü
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Tartışmasız pek çok kişi, iyi aydınlatılmış bir evde yaşamayı ister. Gelgelelim ay sonunda karşılaşılan yüksek elektrik faturası, tek başına hayalleri suya düşürmeye yeter. İşte bu yüzden dolayı, gerek bütçeye gerekse çevreye zararlı olan ve ''Edison ampulü'' diye tabir edilen akkor ampuller, zamanla yerlerini kompakt florasan ampullere bıraktı. Günümüzde ise LED ampuller, kompakt florasan ampullere farklı bir alternatif olarak sunuluyor.
Genç girişimcilerin ve ortaya koydukları fikirlerin desteklenmesine önemli katkılarda bulunan Kickstarter platformunda, Gimmy Chu, Tom Rodinge ve Christian Yan, NanoLight olarak isimlendirdikleri LED ampullerle karşımıza çıktı. Üçlünün ifadesine göre NanoLight, dünyanın en enerji tasarruflu ampulü.
Isınma gibi bir problemi bulunmayan ve dokunsanız dahi elinizi yakmayan NanoLight'ta LED'ler fotoğraflarda görüleceği üzere çok yönlü şekilde yerleştirilmiş. Bu sayede ışığın odada dengeli olarak dağıtılması sağlanmış. Kompakt florasan ampullerin aksine, aydınlatma seviyesinin artması için NanoLight'ın ısınmasını beklemek gerekmiyor. Ayrıca NanoLight sayesinde elektrik faturaları aşağıya çekilebiliyor ve çevreye salınan karbondioksit miktarı azalıyor.
NanoLight; dünyanın en enerji tasarruflu ampulü
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NanoLight'ın arkasındaki ekip üç farklı model hazırlamış. Modellerden bir tanesi 10 watt, diğer ikisi ise 12 watt enerji harcıyor. 12 watt'lık modeller arasında parlaklık seviyesi farkı söz konusu. Günde ortalama 3 saat açık kalacağı varsayımı altında NanoLight için biçilen ömür 25 ile 30 yıl arasında.
10 watt enerji harcayan model, 1200 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 120 lümen verimlilik; 12 watt enerji harcayan model, 1600 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 133 lümen verimlilik; 12 watt enerji harcayan diğer model ise 1800 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 150 lümen verimlilik sunuyor. İlk model 75 watt'lık ampullere eşdeğer aydınlatma sağlarken; ikinci modelin 100 watt'lık ampullerle eşdeğer olduğu dile getirilmiş. Piyasadaki LED ampullerin, 20 watt ile 60 watt arasında değişen ampullerle eşdeğer aydınlatma sağladığı not düşülmüş.
Nanolight, standart akkor ampullere göre %88'lere varan oranlarda; kompakt florasan ampullere göre %50'lere varan oranlarda daha az enerji harcıyor.
NanoLight; dünyanın en enerji tasarruflu ampulü
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(NanoLight, LED ampul, kompakt florasan ampul ve akkor ampullerin watt başına düşen lümen değerlerinin karşılaştırması)
Ekip, projeleri için 20.000$'lık bağış hedefi belirlemiş ve belirlenen bu hedef, 1114 kişiden gelen 55.099$'lık bağışla aşılmış. Projenin desteklenmesi adına 51 gün daha bağış yapılabilecek. Ekibe yapacağınız bağış miktarına göre Nanolight'ın sahibi olabilirsiniz. 
NanoLight; dünyanın en enerji tasarruflu ampulü
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http://www.kickstarter.com/projects/619878070/nanolight-the-worlds-most-energy-efficient-lightbu Yorum Yaz
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hdblack35 6 yıl en beğenilen
Kickstarter platformu sayesinde gerçekten çok değerli ve başarılı projeler gün yüzüne çıkıyor.
Çok güzel bir proje olmuş.
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KaRaHiSaRLi 6 yıl
nasıl bitasarım yapmışlar ben anlayamadım valla.
yazınızı okumasam çocuğunuzun performans ödevini yaptığınızı sanıcam
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Led ampul kullanıpta önerebilecek olan var mı ?
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fbkaya 6 yıl
fiyatı nekadar olacak
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TuVNeRa 6 yıl
Çin' den 6 ay önce satın aldığım dekoratif led ampüllerden bir tanesi daha dün bitti. 4 adet almıştım 2 tane kaldı.
Ben de kalanları söküp klasik halojen ampül taktım. Elektrik tasarrufu edeceğim diye parayı sokağa attım.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Rekabet olmazsa zor alınır. Ama güzel gelişme.
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arel.gr 6 yıl
nanolight kickstarter projede.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


corn led bulb pazarda !
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Hekatonkheir 6 yıl
jay jay justified
playstyle led yapsal açıdan laser gibi sadece belli bir bölgenin aydınlatılması için kullanılan bir teknoloji ! 100 W lık klasik ampül ile 1000 lm lik ışık elde ettiğini düşünürseniz ! 1W hesabına göre sadece 1W verildiğinde led daha verimli görünsede ! siz sadece 1 tek noktayı değil 15-25 metre kare alanı iyi aydınlatmak için maalesef ledi kullanamazsınız ! zaten tanırım resimlerine bakarsanız bu led bu W ile anca masa üzeri ışığı için olduğu görülmekte ! dahası daha kuvvetli örneğin 50 ve 100 w lık ledler ise projektör gibi aydınlatmak yapmakta fakat devre elemanlarının maliyeti nedeniyle klasik ampülün neredeyse 1000 katı daha pahalı ve ledin yapısı daha hassas olduğu için ömür süresi açısından da kesin bir süre öngörüsü oluşturmak zor ! eninde sonunda led teknolojisi 1-2 adım daha ilerleyecektir. ve klasik ampüllerden daha ekonomik çözümler sunması olası olabilecek ama şu an için mevcut teknoloji f/p açısından ana aydınlatıcı olamaktan çok uzak yan uygulamalar anlamıyla bölgesel aydınlatma için idealdir !
Senin klavyende . yok mu? Her cümlenin sonuna bir boşluk ve bir ! koymanın anlamı nedir?

Arkadaş havalı olma çabasına girmiş ellemeyin :D
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saltooo 6 yıl
değişik bi tasarım olmuş
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dhemirdh 6 yıl
Bi kaç güne dealextreme'de çıkar alırız ucuza raad olun
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YasinKsmG 6 yıl
brshr
proje güzel ve gayet mantıklı ama arkadaş biraz tipini düzeltir insan şu ampullerin. gel de oturma odasına tak hadi.

ben özellikle siyah olanı çok beğendim :)
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YuSuFBuLDu 6 yıl
Satın almamız mümkün mü ?
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Batuist 6 yıl
hali hazırda led ampuller satılmakta ama hem çok pahalılar hemde ışık seviyeleri yetersiz..
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teramit 6 yıl
bu led ışıklar direkt bakınca gözü rahatsız ediyor, flörasan sistemi gibi yada dolaylı ışık ile daha yumuşak görüntü sağlanırsa oldukça kullanışlı olur.
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