Tartışmasız pek çok kişi, iyi aydınlatılmış bir evde yaşamayı ister. Gelgelelim ay sonunda karşılaşılan yüksek elektrik faturası, tek başına hayalleri suya düşürmeye yeter. İşte bu yüzden dolayı, gerek bütçeye gerekse çevreye zararlı olan ve ''Edison ampulü'' diye tabir edilen akkor ampuller, zamanla yerlerini kompakt florasan ampullere bıraktı. Günümüzde ise LED ampuller, kompakt florasan ampullere farklı bir alternatif olarak sunuluyor.



Genç girişimcilerin ve ortaya koydukları fikirlerin desteklenmesine önemli katkılarda bulunan Kickstarter platformunda, Gimmy Chu, Tom Rodinge ve Christian Yan, NanoLight olarak isimlendirdikleri LED ampullerle karşımıza çıktı. Üçlünün ifadesine göre NanoLight, dünyanın en enerji tasarruflu ampulü.

Isınma gibi bir problemi bulunmayan ve dokunsanız dahi elinizi yakmayan NanoLight'ta LED'ler fotoğraflarda görüleceği üzere çok yönlü şekilde yerleştirilmiş. Bu sayede ışığın odada dengeli olarak dağıtılması sağlanmış. Kompakt florasan ampullerin aksine, aydınlatma seviyesinin artması için NanoLight'ın ısınmasını beklemek gerekmiyor. Ayrıca NanoLight sayesinde elektrik faturaları aşağıya çekilebiliyor ve çevreye salınan karbondioksit miktarı azalıyor.

NanoLight'ın arkasındaki ekip üç farklı model hazırlamış. Modellerden bir tanesi 10 watt, diğer ikisi ise 12 watt enerji harcıyor. 12 watt'lık modeller arasında parlaklık seviyesi farkı söz konusu. Günde ortalama 3 saat açık kalacağı varsayımı altında NanoLight için biçilen ömür 25 ile 30 yıl arasında.



10 watt enerji harcayan model, 1200 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 120 lümen verimlilik; 12 watt enerji harcayan model, 1600 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 133 lümen verimlilik; 12 watt enerji harcayan diğer model ise 1800 lümen parlaklık seviyesi, 4000K renk sıcaklığı, watt başına 150 lümen verimlilik sunuyor. İlk model 75 watt'lık ampullere eşdeğer aydınlatma sağlarken; ikinci modelin 100 watt'lık ampullerle eşdeğer olduğu dile getirilmiş. Piyasadaki LED ampullerin, 20 watt ile 60 watt arasında değişen ampullerle eşdeğer aydınlatma sağladığı not düşülmüş.

Nanolight, standart akkor ampullere göre %88'lere varan oranlarda; kompakt florasan ampullere göre %50'lere varan oranlarda daha az enerji harcıyor.



(NanoLight, LED ampul, kompakt florasan ampul ve akkor ampullerin watt başına düşen lümen değerlerinin karşılaştırması)



Ekip, projeleri için 20.000$'lık bağış hedefi belirlemiş ve belirlenen bu hedef, 1114 kişiden gelen 55.099$'lık bağışla aşılmış. Projenin desteklenmesi adına 51 gün daha bağış yapılabilecek. Ekibe yapacağınız bağış miktarına göre Nanolight'ın sahibi olabilirsiniz.



http://www.kickstarter.com/projects/619878070/nanolight-the-worlds-most-energy-efficient-lightbu