Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu

Kasım ayında PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi beklenen Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri açıklandı. Haberimizde 4K çözünürlük 60 FPS değerinde bir oynanış videosu da var.
1 yıl
6b
1
17
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yarış oyunları denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olara Electronic Arts'ın Need for Speed serisi gelir. Geçtiğimiz yıl efsanevi seriye yeni bir oyun geleceğini öne süren raporlar vardı. Sonuç olarak Electronic Arts, Haziran ayında yayınlandığı bir videoyla Need for Speed: Payback'i resmen duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı"
Oyunun bu yıl Xbox One, PS4 ve PC platformlarına gelmesi bekleniyor. Need for Speed: Payback'i bilgisayarınızda oynamayı planlıyorsanız kısa süre önce yayınlanan sistem gereksinimlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Hazırlanan listede AMD'nin ekran kartlarına yer verilmediğini belirtelim. Ancak PC Invasion ekibi eşdeğer AMD GPU'ları da önermiş.

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p/30 FPS Düşük ayarda)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya üstü
İşlemci: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 6GB
Optik Sürücü: DVD ROM
Sabit Disk: 30GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya GTX 1050 yada eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon HD 7850/7870)
DirectX: DirectX 11 uyumlu
İnternet Bağlantısı: 192 KBPS veya daha hızlı

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p/60 FPS Yüksek ayarda)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
İşlemci: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz
RAM: 8GB
Optik Sürücü: DVD ROM
Sabit Disk: 30GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon RX 480/580)
DirectX: DirectX 11 uyumlu
İnternet Bağlantısı: 512 KBPS veya daha hızlı
Need For Speed Payback'in 10 Kasım 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan NVIDIA GeForce, oyunun 4K çözünürlük 60 FPS değerinde bir oynanış videosu yayınladı. Aşağıdaki video aracılığıyla yeni nesil yarış oyununun yüksek çözünürlükte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

https://www.pcinvasion.com/need-speed-payback-pc-system-specs-4k-trailer-released Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 1 yıl
dünyanın en güzel aracı şu skyline r34.keşke bir tane alabilsem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BJK 1 yıl
" GeForce GTX 750 Ti veya GTX 1050 " denmesi çok saçma olmuş. Bir kere ikisi arasında bariz fark var, artı teknoloji farkı. Normalde GTX 1050 kartı bu oyunu 1080p'de iyi görüntü ayarlarında akıcı oynatması lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 1 yıl
Drift atarak viraj dönülen saçma sapan bir oyun. Grafikten başka olayı kalmamış bu serinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 1 yıl
bıraksınlar artık şu oyunu sonu gelmiyor mu arkadaş,gına geldi artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biolystick 1 yıl
gtx765m ile oynayamayız heralde açılsa bile fps tat vermez :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illusive Man 1 yıl
şu telefon araba yarışları gibi arcade kontrolleri ne zaman değiştirecekler ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
minimum sisteme baktıkça gülmemek elde değil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
Bir gariplik var. 1050 gibi bir kart her oyunu 1080p medium ayarda 30fps açabilirken bu oyunu 720p düşük ayarda mı açacak? Eğer optimizasyon cidden bu kadar kötüyse oynanmaz bu oyun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 1 yıl
Bence Forza vb. oyunlar çıtayı o kadar yükseltti ki artık bu tip oyunlar çok arcade kalıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Noctivagant 1 yıl
Garip bir durum var. Minumum sistem de 1050 yazılmış. Maksimum için de 1060 ve üzeri ama iki ayarda da oyun dirext11 denmiş. Bizim 1050 de 1060 da dirext12 destekli kartlar. Oyun en yüksek ayarda da dirext11 istiyorsa nasıl oluyorvda dirext 12 destekli kart olan 1050 o seviye için yetersiz anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6022 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, amd ve
10 etiket daha video nvidia 4k need for speed need for speed: payback sistem gereksinimleri Oyunlar Yazılım Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir 1 yıl iOS11'de Wi-Fi ve Bluetooth Neden Denetim Merkezinden Kapatılamıyor? 1 yıl Facebook, ana uygulamasında WhatsApp butonunu test ediyor 1 yıl Synology yeni NAS serilerini duyurdu 1 yıl Instagram canlı yayınlarında artık yüz filtreleri kullanılabilecek 1 yıl Game of Thrones'un yan dizilerine bir yenisi daha eklendi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti fiyatı ve özellikleri detaylanıyor 1 yıl Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı 1 yıl Karşınızda yeni Volvo XC40 1 yıl Dikkat: Hacker'lar Mac'leri kilitleyip fidye istiyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor 1 yıl Otonom drone'lu teslimat ağı İsviçre'de kullanıma sunuluyor 1 yıl Nikola Motor'un elektrikli kamyonunun motoru Bosch tarafından üretilecek 1 yıl NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı 1 yıl Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de 1 yıl Mitsubishi'nin e-Evolution konseptine ait ilk görüntü ortaya çıktı 1 yıl Meizu M6 tanıtıldı 1 yıl MIT ve Pittsburgh Üniversitesi: "Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebilir" 1 yıl iPhone için 10 adet Arttırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması 1 yıl HPE'nin süperbilgisayarı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştırıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu Sonraki Google Pixelbook geliyor 1 yıl Qualcomm ne zaman mobil yapay zeka işlemcisi geliştirecek? 1 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX Vega ekran kartları en erken Kasım ayında 1 yıl Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı 1 yıl Toshiba resmen açıkladı: Bellek bölümü 18 milyar dolara satılıyor 1 yıl Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor 1 yıl Amazon akıllı gözlük peşinde 1 yıl LeEco'nun elektrikli aracı Faraday Future'dan izler taşıyor 1 yıl 1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor 1 yıl Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı 1 yıl Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil" 1 yıl Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Büyük duyuru yarın gelebilir: Google, HTC'yi satın almaya çok yakın 1 yıl Galeri: iOS 10'dan iOS 11'e geçişte arayüzde neler değişti? 1 yıl Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı 1 yıl Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper 1 yıl Intel Core i9-7980XE benchmark testine girdi: fiyatına değiyor mu? 1 yıl iOS 11 güncellemesi ile birlikte App Store'un sevilen özelliği kaldırıldı 1 yıl Meizu’dan 100$’lık M6 akıllı telefon 1 yıl İlk elektrikli karavanlar gün yüzüne çıkmaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim