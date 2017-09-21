Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu

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Yarış oyunları denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olara Electronic Arts'ın Need for Speed serisi gelir. Geçtiğimiz yıl efsanevi seriye yeni bir oyun geleceğini öne süren raporlar vardı. Sonuç olarak Electronic Arts, Haziran ayında yayınlandığı bir videoyla Need for Speed: Payback'i resmen duyurdu.Ayrıca Bkz. "Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı"
Oyunun bu yıl Xbox One, PS4 ve PC platformlarına gelmesi bekleniyor. Need for Speed: Payback'i bilgisayarınızda oynamayı planlıyorsanız kısa süre önce yayınlanan sistem gereksinimlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Hazırlanan listede AMD'nin ekran kartlarına yer verilmediğini belirtelim. Ancak PC Invasion ekibi eşdeğer AMD GPU'ları da önermiş.
Minimum Sistem Gereksinimleri (720p/30 FPS Düşük ayarda)İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya üstü
İşlemci: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 6GB
Optik Sürücü: DVD ROM
Sabit Disk: 30GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya GTX 1050 yada eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon HD 7850/7870)
DirectX: DirectX 11 uyumlu
İnternet Bağlantısı: 192 KBPS veya daha hızlı
Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p/60 FPS Yüksek ayarda)İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
İşlemci: Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz
RAM: 8GB
Optik Sürücü: DVD ROM
Sabit Disk: 30GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon RX 480/580)
DirectX: DirectX 11 uyumlu
İnternet Bağlantısı: 512 KBPS veya daha hızlı
Need For Speed Payback'in 10 Kasım 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan NVIDIA GeForce, oyunun 4K çözünürlük 60 FPS değerinde bir oynanış videosu yayınladı. Aşağıdaki video aracılığıyla yeni nesil yarış oyununun yüksek çözünürlükte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
https://www.pcinvasion.com/need-speed-payback-pc-system-specs-4k-trailer-released Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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