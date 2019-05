Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu

Yarış oyunları denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olara Electronic Arts'ın Need for Speed serisi gelir. Geçtiğimiz yıl efsanevi seriye yeni bir oyun geleceğini öne süren raporlar vardı. Sonuç olarak Electronic Arts, Haziran ayında yayınlandığı bir videoyla Need for Speed: Payback'i resmen duyurdu.

Oyunun bu yıl Xbox One, PS4 ve PC platformlarına gelmesi bekleniyor. Need for Speed: Payback'i bilgisayarınızda oynamayı planlıyorsanız kısa süre önce yayınlanan sistem gereksinimlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Hazırlanan listede AMD'nin ekran kartlarına yer verilmediğini belirtelim. Ancak PC Invasion ekibi eşdeğer AMD GPU'ları da önermiş.

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p/30 FPS Düşük ayarda)

İnternet Bağlantısı: 192 KBPS veya daha hızlı

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p/60 FPS Yüksek ayarda)

İnternet Bağlantısı: 512 KBPS veya daha hızlı

Need For Speed Payback'in 10 Kasım 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan NVIDIA GeForce, oyunun 4K çözünürlük 60 FPS değerinde bir oynanış videosu yayınladı. Aşağıdaki video aracılığıyla yeni nesil yarış oyununun yüksek çözünürlükte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

64-bit Windows 7 veya üstüIntel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz6GBDVD ROM30GBNVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya GTX 1050 yada eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon HD 7850/7870)DirectX 11 uyumlu64-bit Windows 10 veya üstüIntel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz8GBDVD ROM30GBNVIDIA GeForce GTX 1060 veya eşdeğer bir ekran kartı (Öneriler: AMD Radeon RX 480/580)DirectX 11 uyumlu